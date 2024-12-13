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Психологи проверили, могут ли животные завидовать
Люди склонны очеловечивать животных, приписывая им различные чувства: любовь, ревность, зависть. Однако вопрос о том, действительно ли такие состояния характерны не только для человека, оставался открытым. Ученые из США приблизились к однозначному ответу.
Исследователи неоднократно проводили эксперименты, чтобы определить, чем вызвано поведение животных в разных ситуациях и способны ли они испытывать «человеческие» чувства. Например, авторы недавних работ выяснили, чью сторону собака принимает в домашних ссорах, а также допустили, что собаки все же умеют ревновать.
Специалисты из университета Беркли в США провели метаанализ 23 исследований, в ходе которого проанализировали данные более 60 тысяч наблюдений за 18 видами животных. Все рассмотренные работы были посвящены так называемому неприятию несправедливости, которое у людей может проявляться в зависти. Результаты «крупнейшего на сегодняшний день эмпирического исследования неприятия несправедливости у нечеловеческих видов» опубликовал научный журнал Proceedings of the Royal Society B.
Эволюционные психологи в последние годы отмечали, что животным от врановых до обезьян-капуцинов свойственно реагировать на несправедливость, например на отказ в лакомстве или на то, что оно досталось кому-то другому. Их поведение в таких ситуациях сравнивают с человеческой завистью. Авторы новой статьи перепроверили данные существующих исследований, модифицировали методы анализа и сделали вывод, что люди могут быть уникальными в своем неприятии несправедливости.
Во-первых, результаты многих из рассмотренных работ были основаны на данных небольшой выборки, из-за чего их трудно воспроизвести при участии других животных. Во-вторых, новый анализ показал, что животные во время экспериментов могли вообще не испытывать зависти, досады или возмущения из-за несправедливости.
Когда обезьянам отказывали в лакомстве после нескольких экспериментов, во время которых они это лакомство получали, могло возникать разочарование. Животное необязательно завидовало другим обезьянам, которым лакомство досталось: возмущение возникало, даже если желанная еда находилась в пустой клетке и не принадлежала условному «сопернику».
«Животные протестуют не потому, что получают меньше, чем кто-либо другой. Скорее, они протестуют против того, что люди обращаются с ними не так хорошо, как могли бы», — пояснили авторы исследования.
По мнению ученых, то, что их предшественники расценивали как зависть, могло никак не соотноситься с неприятием несправедливости. Есть основания считать, что животные, участвовавшие в экспериментах, реагировали на неудовлетворенные ожидания. Это свойственно и людям, и другим биологическим видам.
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