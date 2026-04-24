  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
24 апреля, 10:49
Андрей Серегин
29

Ученые установили авторов наскальных рисунков в Кении

❋ 4.2

Наскальное искусство кенийского убежища Какапел всегда было летописью смены целых культур: геометрические узоры, коровы и абстрактные знаки накладываются там друг на друга в четыре четких слоя. Исследователи не только разделили эти слои, но и определили, что древнейшие рисунки оставили пигмееобразные охотники, а поздние изображения коров и геометрии — нилотоязычные скотоводы.

Археология
# археологические работы
# Восточная Африка
# ДНК
# Кения
# скелет
Наиболее хорошо сохранившиеся наскальные рисунки в убежище Какапель / © Azania: Archaeological Research in Africa

Убежище Какапел расположено на западе Кении, в холмах у подножия горы Элгон. Это гранитный скальный навес длиной 25 метров и глубиной около пяти метров. Впервые его описал исследователь Осага Одак в 1976-1977 годах. Он сделал приблизительные наброски рисунков, выделил людей, животных и геометрические фигуры. Но ни он, ни более поздние исследователи не смогли определить возраст изображений и их авторов.

С 2018 по 2020 год на территории убежища провели масштабные раскопки, во время которых нашли кости, керамику и человеческие останки. В ходе этих работ ученые максимально точно зафиксировали все рисунки. Для этого они применили метод ручной обводки. На изображения накладывали тонкую прозрачную пленку и обводили все детали механическими карандашами. Туда, куда невозможно было дотянуться с земли, забирались по лестницам и строительным лесам.

После полевого этапа трассировки оцифровали и свели в единый рисунок. Затем, используя принцип суперпозиции, где одно изображение перекрывает другое, перекрывающее явно моложе, исследователи распределили все рисунки на четыре хронологических слоя. Каждый слой визуализировали отдельно, что позволило увидеть, как менялось искусство Какапел с течением времени.

Позднее ученые вскрыли стратифицированные отложения, охватывающие девять тысяч лет. Оттуда извлекли человеческие кости, датированные радиоуглеродным методом. Часть этих костей ранее уже прошла анализ древней ДНК, результаты которого были опубликованы в других работах.

Таким образом, исследователи получили три независимых набора данных: сами рисунки с их последовательностью, археологический контекст и генетический портрет тех, кто жил в убежище в разные эпохи. Они проанализировали эти данные и опубликовали результаты в журнале Azania: Archaeological Research in Africa.

Исследование показало, что первый и самый древний слой рисунков представлен красными и белыми геометрическими фигурами — кругами, концентрическими окружностями, разделенными овалами. Авторство этого слоя исследователи приписывают охотникам-собирателям-рыболовам культуры Кансьор, жившим там примерно с 9000 до 3900 лет назад. В научной литературе этих людей часто называют «тва» — обобщающим термином для пигмейских групп Центральной и Восточной Африки. Анализ древней ДНК скелета из этого же археологического слоя показал значительное генетическое родство с современными пигмеями народа мбути.

На втором слое обнаружили 25 изображений безгорбых длиннорогих коров. Животные показаны в профиль, с особой тщательностью прорисованы рога, иногда нарисовано вымя, у трех коров по телу нанесены красные или черные полосы. Этот тип коров относится к породе Санга, которую до сих пор разводят динка, нуэр и тутси. Третий слой — плотные белые геометрические узоры, которые перекрывают многих коров. Исследователи связали оба этих слоя с нилотоязычными скотоводами, которые жили в Какапеле примерно с 1200 до 300 лет назад. Эти данные подтвердил генетический анализ скелетов.

Четвертый, самый поздний слой — несколько тонких белых линий, перекрывающих все предыдущие. Их, вероятно, оставили еще более поздние нилотские группы. Важно и то, что ученые не нашли. Между уходом тва и приходом нилотов в Какапеле жили земледельцы раннего железного века, говорившие на языках банту. Они оставили после себя керамику и следы выращивания коровьего гороха, но практически никакого наскального искусства.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
88 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Сокровища Ассирии: главные памятники древней империи и их влияние на культуру
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
24 Апр
1500
Как ученые восстановили тираннозавра
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Римская религия: обманчивая простота знакомых слов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Как ученые готовятся к полету на Марс уже сегодня?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Одинаковая ДНК, разные судьбы
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Шпионские игры в поле: как ученые учат пшеницу не мерзнуть
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Современная селекция растений
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Тайны богини Кали. Свет и тени Индийской цивилизации
ВДНХ
Москва
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Мутация — и точка! Как с помощью вирусов мы исправляем ДНК растений и зачем это нужно
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
23 апреля, 12:08
Любовь С.

В мозге нашли вторую систему связи

Астроциты — клетки, которые долго считались лишь «помощниками» нейронов — оказались частью скрытой системы связи в мозге. Они, как показали результаты нового исследования, формируют собственные протяженные сети, соединяющие разные части головного мозга. Это открытие меняет представление о том, как мозг координирует свою работу, адаптируется к новым условиям и восстанавливается после повреждений.

Биология
# астроциты
# глиальные клетки
# компьютерное моделирование
# мозг
# мыши
# нейроны
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
Александр Березин

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые установили авторов наскальных рисунков в Кении

    24 апреля, 10:49

  2. В бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет найден клоп с клешнями

    24 апреля, 09:58

  3. Звук дождя заставил семена риса прорастать быстрее

    24 апреля, 09:04

  4. Вспышки звезд расширили зону обитаемости у красных карликов

    24 апреля, 08:35
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Pacifist Pax
5 минут назад
Намного проще и дешевле проложить нефтепровод вместо канала. Нефтепровод "Дружба" в Европе тому пример. Можно как предлагают где канал, а можно

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Spak
16 минут назад
Сергей, слишком много оаэ в голове.

Достроят ли «Зеркальную линию»? Реалистичный взгляд на мегапроект Саудовской Аравии

Андрей Д.
31 минута назад
guest, так и знал что свиное рыло торчит , достаточно увидеть тупость, хамство и маленькие буквы в названии стран) скоро таких как ты не останется, вы

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Далгатов Джамал
53 минуты назад
Natan, натанчик лучше пасти баранов чем убивать и есть детей

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

1 2
58 минут назад
Это подход наивный, академический. А всё будет определяться экономикой. Человек который платит деньги за билет на Марс хочет там жить сам. Он не

Грибок из чистых помещений NASA пережил гипотетический полет на Марс и заселился на планете

Иска Наталья
59 минут назад
Что касается рождаемости в Израиле, не знаю ни одну другую страну, где есть детские садики с 3 месяцев, по желанию и с 3 лет по закону без вариантов.

Фонд Билла Гейтса профинансировал исследование, согласно которому люди в XXI веке начнут вымирать. Реальность может оказаться еще печальнее

Александр Французов
1 час назад
Виктор, неистово плюсую.

Как люди смогут угнаться за ИИ в понимании и освоении нового, в открытиях и технологиях? Или им останется только безнадежно деградировать?

Ingvar Zet
1 час назад
Roman, как раз не четко, воспользовались "могучестью" русского языка. Эту фразу можно понимать как вы, так и как "те, которым сейчас от 25 до 64". А по

Инфографика: рейтинг стран по числу людей,  получивших образование после школы

guest qwerty
1 час назад
Андрей, Оттуда как раз выплюнули тебя.Причем стоя.

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Deniszaslavsky Zaslavsky
1 час назад
Разносили их дома,убивали людей-ЦЕЛЫЙ ГОД,а израилитяне отвечали как могли,но етого было очень мало-потому что ЛЮБАЯ страна и месяца не протерпела

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Deniszaslavsky Zaslavsky
1 час назад
Какие вы дегенераты козлопасы со своими великими разоблачениями!!!20 лет израиль жил и не трогал никого,только отвечал на переодические обстрелы из

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Vladymyrov Tymur
2 часа назад
Ирина, вообще то "правомочную" власть свергли на России Ельцин и К° и удерживает народ в рабах заложниках до сих пор, рабов утилизирует в Украине, а

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Николай Цыгикало
2 часа назад
Иван, по одним параметрам - тяга - уступают, потому что ксенон имеет очень большой атомный вес - и, соответственно, тягу. Электрическое поле разгонит

NordSpace создаст спутники для работы на сверхнизкой околоземной орбите

ILYA Dumov
2 часа назад
Так оно и в КНДР временное, и в Иране.

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Rail Haziev
3 часа назад
В процессе разработки и обкатки конструкция может несколько раз полностью измениться лишь отдаленно напоминая первый концепт. Сейчас вроде как

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Ekhud Sharon
3 часа назад
Нужно ребят из незалежной пригласить, у них есть опыт копания и не таких водоемов

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Андрей
4 часа назад
Агент, я не согласен, что навсегда. Это всё изменится, когда сменят невменяемого. И чем быстрее ему открутят голову, тем лучше для всех нас

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Константин Ломков
4 часа назад
Если пишут "11800 ТЫСЯЧ", то этот сайт можно больше никогда не читать. Влажность или осадки - это уже неважно.

Самое влажное обитаемое место на Земле

Андрей
4 часа назад
Вадим, а ты там был, что так утверждаешь? Или тебе Скабеева с Киселёвым по ТВ сказали? Я работаю по Европе более 10 лет...

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Вячеслав
4 часа назад
Разработка ракет семейства "Ангара" началась в 1995 году. Пошёл 31 год...

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно