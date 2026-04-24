  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
24 апреля, 12:29
Игорь Байдов
41

Гигантские осьминоги оказались среди главных хищников морей эпохи динозавров 

❋ 3.8

В морях мелового периода обитали не только рыбы и морские рептилии, но и гигантские осьминоги длиной до 19 метров. К такому выводу пришла группа ученых, проанализировав окаменелые клювы древних головоногих. Анализ показал, что эти животные могли занимать вершину пищевой цепи и отличались сложным поведением. Новые данные, вероятно, изменят представление о роли осьминогов в древних экосистемах.

Палеонтология
# древние виды
# животные
# меловой период
# морские виды
# осьминоги
Nanaimoteuthis haggarti
Реконструкция гигантского осьминога Nanaimoteuthis haggarti / © Yohei Utsuki, Department of Earth and Planetary Sciences, Hokkaido University

Долгое время палеонтологи полагали, что в меловых морях (период начался 145 миллионов лет назад, закончился 66 миллионов лет назад) на вершине пищевой цепи находились позвоночные — акулы и крупные морские рептилии вроде плезиозавров и мозазавров. Что касается беспозвоночных осьминогов, то их представляли скорее как небольших и скрытных животных, неспособных конкурировать с крупными хищниками.

Однако международная команда палеонтологов под руководством Ясухиро Иба (Yasuhiro Iba) из Университета Хоккайдо призвала пересмотреть это мнение. Ученые исследовали уже известные клювы осьминогов из музейных коллекций, а также новые окаменелости, собранные во время полевых работ, и пришли к выводу, что в меловой период осьминоги были не второстепенными участниками экосистем, а, возможно, одними из ключевых хищников. Об этом исследователи рассказали в статье для журнала Science.

Главная проблема в изучении осьминогов заключается в том, что они почти полностью состоят из мягких тканей и плохо сохраняются в ископаемом виде. У них нет костей или раковины (в отличие от аммонитов и наутилоидей), а значит, их остатки крайне редко попадают в летопись окаменелостей. Единственно хорошо сохраняющаяся часть тела у осьминогов — твердый хитиновый клюв (челюсти). С ним чаще всего ученым и приходится работать.  

Иба и его коллеги проанализировали 27 клювов возрастом от 72 до 100 миллионов лет. Из них 15 — музейные образцы, а 12 нашли у берегов Японии и вблизи канадского острова Ванкувер. Они лежали внутри каменных пород и стали видны только после того, как команда применила высокотехнологичное сканирование и метод цифровой реконструкции с использованием искусственного интеллекта. Эти методы позволили восстановить форму клювов. 

На основе полученных данных ученые пересмотрели классификацию древних осьминогов и подтвердили существование в меловом периоде как минимум двух видов рода Nanaimoteuthis: Nanaimoteuthis jeletzkyi и Nanaimoteuthis haggarti. Представители последнего вида поразили своими размерами. 

Габариты этих древних осьминогов ученые оценили косвенно — по ископаемым клювам. Сперва сравнили размеры и форму клювов с клювами современных осьминогов, у которых существует устойчивая связь между длиной этой структуры и общими габаритами тела. Затем полученные соотношения применили к ископаемым находкам рода Nanaimoteuthis, используя аллометрические модели роста. Речь идет о математических зависимостях, которые описывают, как изменяются пропорции организма при увеличении его размера, и позволяют по размеру одной части тела (например, клюва, кости, зуба) оценить размеры всего организма. 

Nanaimoteuthis haggarti
Сравнение размеров Nanaimoteuthis haggarti с другими морских хищников мелового периода / © Yohei Utsuki, Department of Earth and Planetary Sciences, Hokkaido University

Выяснилось, что длина тела Nanaimoteuthis haggarti могла достигать от 6,6 до 18,6 метра. Авторы исследования предположили, что представители этого вида были одними из крупнейших беспозвоночных в истории Земли. 

На клювах древних осьминогов палеонтологи нашли следы износа, в том числе сколы и царапины, которые распределены неравномерно. Это указало на «латерализацию» — предпочтение одной стороны тела при выполнении действий. То есть животные, скорее всего, чаще задействовали одну сторону тела при захвате добычи, что намекает на более сложную организацию нервной системы и косвенно свидетельствует о развитых поведенческих реакциях. 

Современные осьминоги считаются одними из самых умных беспозвоночных животных на планете. Обнаруженные признаки у древних видов подводят к мысли, что подобные способности у головоногих моллюсков могли возникнуть значительно раньше, чем предполагается.

Анализ износа клювов также показал, что осьминоги часто перемалывали твердую добычу. Авторы исследования полагают, что в меню гигантских животных входили крупные двустворчатые моллюски, аммониты, ракообразные, другие головоногие, рыбы. По целому ряду факторов Иба и его коллеги предположили, что Nanaimoteuthis haggarti был весьма опасным хищником и занимал тот же уровень в пищевой цепи, что акулы и морские рептилии.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
540 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Сокровища Ассирии: главные памятники древней империи и их влияние на культуру
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
24 Апр
1500
Как ученые восстановили тираннозавра
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Римская религия: обманчивая простота знакомых слов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Как ученые готовятся к полету на Марс уже сегодня?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Одинаковая ДНК, разные судьбы
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Шпионские игры в поле: как ученые учат пшеницу не мерзнуть
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Современная селекция растений
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Тайны богини Кали. Свет и тени Индийской цивилизации
ВДНХ
Москва
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Мутация — и точка! Как с помощью вирусов мы исправляем ДНК растений и зачем это нужно
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
23 апреля, 12:08
Любовь С.

В мозге нашли вторую систему связи

Астроциты — клетки, которые долго считались лишь «помощниками» нейронов — оказались частью скрытой системы связи в мозге. Они, как показали результаты нового исследования, формируют собственные протяженные сети, соединяющие разные части головного мозга. Это открытие меняет представление о том, как мозг координирует свою работу, адаптируется к новым условиям и восстанавливается после повреждений.

Биология
# астроциты
# глиальные клетки
# компьютерное моделирование
# мозг
# мыши
# нейроны
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Виктор Трофимов
1 минута назад
Riga, в латвии нынче то что осталось? даже шпроты перекочевали в калининградскую обл.

Инфографика: крупнейшие экспортеры мира в 2025 году

Diamond Kamov
4 минуты назад
SERGEY, Какой Карабаш!?! Он же, если не ошибаюсь, был заброшен, сейчас пытаются возобновить. Удокан сейчас даёт стране медь.

Инфографика: рейтинг стран по запасам меди — кто контролирует рынок

Виктор Трофимов
5 минут назад
Алексей, а чего там польша так мощно продает, бобер курву в немецкие бордели?

Инфографика: крупнейшие экспортеры мира в 2025 году

Michail Siganur
8 минут назад
ТЧ, это переводиться как гавноед.

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Michail Siganur
10 минут назад
Акмал, это ты и такие исламисты рождённые с террором в жопе не даёте людям жить, гребаные фанатики.

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Michail Siganur
13 минут назад
Vitalijs, а пыль не затрахаешся глотать.

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Pin Kis
18 минут назад
"... процесс деградации электроники не зависит от температуры..." Это что, значит правило "каждые 10 градусов сокращают ресурс в 2 раза" уже не

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

SERGEY IVANOV
30 минут назад
Странно, выходит Карабаш в России и всего четвёртое место по запасам. На днях электрик сдавал, 800р килограмм без паспорта берут. Видимо ещё долго

Инфографика: рейтинг стран по запасам меди — кто контролирует рынок

Сергей Л.
43 минуты назад
Олег, эт точно. Разве что чай и воду. Но со мной служил человек и водку пили, и норм и достойно всё было.

Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров

Петр Р
47 минут назад
Sam, да, именно этим и занимались древние марсиане🤭

Curiosity обнаружил на Марсе образование, напоминающее чешую рептилии

Петр Р
48 минут назад
Максим, у вас ложный вывод

Curiosity обнаружил на Марсе образование, напоминающее чешую рептилии

Sergii Stychynskyi
1 час назад
Фуфло! Живу в Канаде15 лет. Люди, получившиие образование после школы - мотивированные алжирцы, румыны и индусы, окончившие ВУЗы у себя дома. Местные

Инфографика: рейтинг стран по числу людей,  получивших образование после школы

Александр Березин
1 час назад
Кирилл, США влупили треть ракетного арсенала на Иран. Сильно снесли? Или наоборот, отчего и были вынуждены взять паузу?

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Александр Березин
1 час назад
guest, так разве Трамп уже не стер Иран с лица Земли? Вроде, по его словам, он уже и все ракеты его выбил с дронами.

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Pacifist Pax
2 часа назад
Намного проще и дешевле проложить нефтепровод вместо канала. Нефтепровод "Дружба" в Европе тому пример. Можно как предлагают где канал, а можно

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Spak
2 часа назад
Сергей, слишком много оаэ в голове.

Достроят ли «Зеркальную линию»? Реалистичный взгляд на мегапроект Саудовской Аравии

Андрей Д.
2 часа назад
guest, так и знал что свиное рыло торчит , достаточно увидеть тупость, хамство и маленькие буквы в названии стран) скоро таких как ты не останется, вы

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Далгатов Джамал
2 часа назад
Natan, натанчик лучше пасти баранов чем убивать и есть детей

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

1 2
3 часа назад
Это подход наивный, академический. А всё будет определяться экономикой. Человек который платит деньги за билет на Марс хочет там жить сам. Он не

Грибок из чистых помещений NASA пережил гипотетический полет на Марс и заселился на планете

Иска Наталья
3 часа назад
Что касается рождаемости в Израиле, не знаю ни одну другую страну, где есть детские садики с 3 месяцев, по желанию и с 3 лет по закону без вариантов.

Фонд Билла Гейтса профинансировал исследование, согласно которому люди в XXI веке начнут вымирать. Реальность может оказаться еще печальнее

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно