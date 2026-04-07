7 апреля, 12:36
Андрей Серегин
Ученые нашли свидетельства древнейшей разделки слонов человеком

Считалось, что древние люди лишь изредка питались мясом гигантских животных, подбирая их туши. Новое исследование в Олдувайском ущелье показало, что охота на слонов стала для наших предков продуманной стратегией выживания 1,8 миллиона лет назад.

Фрагментированные ребра слона, найденного в Олдувайском ущелье в Танзании / © eLife

Олдувайское ущелье в Танзании считается колыбелью человечества. Именно там в прошлом веке нашли останки древних предков человека и примитивные каменные орудия. Долгое время антропологи вели споры: насколько важную роль в жизни древних людей играла охота на крупных животных? До сих пор считалось, что ранние гоминины, жившие до двух миллионов лет назад, были в основном падальщиками и собирателями. Случайно найденную тушу слона или бегемота они могли обглодать, но это было редкой удачей, а не продуманной стратегией.

К тому же самые древние следы такой разделки были либо очень спорными, либо разрозненными. Например, более старая находка слона возрастом ровно 1,8 миллиона лет на той же территории не дала ученым однозначных доказательств: царапины на костях могли быть оставлены не каменными орудиями, а случайным растаптыванием или зубами хищников.

Авторы исследования, опубликованного в журнале eLife, изучили породы возрастом около 1,78 миллиона лет на территории Олдувайского ущелья. Они нашли останки молодого слона Elephas recki: тазовые кости, задние ноги, ребра, фрагменты черепа и бивни. Рядом с ними лежало 80 каменных орудий — в основном острые отщепы и их фрагменты.

Тем не менее сама стоянка не сохранилась в первозданном виде. Тысячи лет назад там произошел небольшой оползень, который сместил все находки примерно на 12 метров вниз по склону. Это вызвало скепсис в отношении связи остатков слона и предметов его разделки. В ответ на это авторы исследования смоделировали изначальное распределение предметов и доказали, что даже с учетом смещения кости и камни были частью одного скопления. Иными словами, оползень просто передвинул уже существовавшую стоянку, но не создал ее искусственно.

На самих костях не выявили классических следов от каменных ножей, что случается, когда мясо срезают полностью. Зато ученые обнаружили так называемые зеленые переломы: это означает, что толстые кости ног слона разбили, пока они были свежими, чтобы извлечь костный мозг. Кроме того, на одном из фрагментов бедренной кости заметили следы заточки и полировки. Ученые предполагают, что это древнейшее костяное орудие, которое, возможно, использовали как наконечник или нож.

Изучив этот памятник, а также сравнив его с данными соседних стоянок, специалисты сделали вывод, что начиная именно с рубежа 1,8 миллиона лет назад стоянки людей становятся намного больше по площади, а количество каменных орудий на них исчисляется тысячами. Археологи связывают это с появлением нового вида человека — Homo erectus (человек прямоходящий).

У этого вида был крупнее мозг и больше размеры тела, что требовало более калорийной пищи. Этим же можно объяснить тягу к костному мозгу и тоннам мяса, добытым из слона. Кроме того, именно тогда появилась ашельская культура обработки камня с ее массивными ручными рубилами. Таким образом, сделали вывод авторы научной работы, в указанный период началась систематическая охота древних людей на крупную дичь.

Андрей Серегин
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
6 апреля, 15:42
ФизТех

Необходимо, но не достаточно: ученые поставили под сомнение главный маркер присутствия майорановских частиц

Исследователи из Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ совместно с коллегами из Франции и Китая доказали, что эффект, который научное сообщество долго считало несомненным доказательством наличия топологической сверхпроводимости (и, следовательно, наличия частиц Майораны), может возникать и по совершенно банальным причинам — из-за тепловых эффектов. Работа ставит под сомнение интерпретацию множества экспериментов, проведенных за последние годы в разных лабораториях мира.

ФизТех
# квантовая физика
# моделирование
# нанотехнологии
# сверхпроводимость
6 апреля, 13:26
Татьяна Зайцева

В человеческом поту обнаружили ключевой фактор врожденной устойчивости к симптомам гриппа

Антимикробный пептид, вырабатываемый потовыми железами, обладает антивирусной активностью, в частности прицельно подавляя размножение вируса гриппа, показали результаты нового исследования. У некоторых людей концентрация этого вещества в биологических жидкостях от природы повышена, благодаря чему они переносят грипп без симптомов.

Медицина
# вирус
# вирус гриппа
# иммунная система
# инфекционные заболевания
# пот
3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

Биология
# грибы
# коммуникация клеток
# микориза
# экология
31 марта, 15:30
Татьяна Зайцева

Спутниковые снимки выявили в дельте Нила скрытое сооружение возрастом 2600 лет

Во время тестирования новой технологии, предназначенной для обнаружения структур, погребенных глубоко под землей, археологи обнаружили, что под руинами древнего города Буто в Египте расположено какое-то крупное здание — возможно, гробница или храм.

Археология
# Египет
# история
# руины
# спутниковые снимки
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
