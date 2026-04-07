Ученые нашли свидетельства древнейшей разделки слонов человеком
Считалось, что древние люди лишь изредка питались мясом гигантских животных, подбирая их туши. Новое исследование в Олдувайском ущелье показало, что охота на слонов стала для наших предков продуманной стратегией выживания 1,8 миллиона лет назад.
Олдувайское ущелье в Танзании считается колыбелью человечества. Именно там в прошлом веке нашли останки древних предков человека и примитивные каменные орудия. Долгое время антропологи вели споры: насколько важную роль в жизни древних людей играла охота на крупных животных? До сих пор считалось, что ранние гоминины, жившие до двух миллионов лет назад, были в основном падальщиками и собирателями. Случайно найденную тушу слона или бегемота они могли обглодать, но это было редкой удачей, а не продуманной стратегией.
К тому же самые древние следы такой разделки были либо очень спорными, либо разрозненными. Например, более старая находка слона возрастом ровно 1,8 миллиона лет на той же территории не дала ученым однозначных доказательств: царапины на костях могли быть оставлены не каменными орудиями, а случайным растаптыванием или зубами хищников.
Авторы исследования, опубликованного в журнале eLife, изучили породы возрастом около 1,78 миллиона лет на территории Олдувайского ущелья. Они нашли останки молодого слона Elephas recki: тазовые кости, задние ноги, ребра, фрагменты черепа и бивни. Рядом с ними лежало 80 каменных орудий — в основном острые отщепы и их фрагменты.
Тем не менее сама стоянка не сохранилась в первозданном виде. Тысячи лет назад там произошел небольшой оползень, который сместил все находки примерно на 12 метров вниз по склону. Это вызвало скепсис в отношении связи остатков слона и предметов его разделки. В ответ на это авторы исследования смоделировали изначальное распределение предметов и доказали, что даже с учетом смещения кости и камни были частью одного скопления. Иными словами, оползень просто передвинул уже существовавшую стоянку, но не создал ее искусственно.
На самих костях не выявили классических следов от каменных ножей, что случается, когда мясо срезают полностью. Зато ученые обнаружили так называемые зеленые переломы: это означает, что толстые кости ног слона разбили, пока они были свежими, чтобы извлечь костный мозг. Кроме того, на одном из фрагментов бедренной кости заметили следы заточки и полировки. Ученые предполагают, что это древнейшее костяное орудие, которое, возможно, использовали как наконечник или нож.
Изучив этот памятник, а также сравнив его с данными соседних стоянок, специалисты сделали вывод, что начиная именно с рубежа 1,8 миллиона лет назад стоянки людей становятся намного больше по площади, а количество каменных орудий на них исчисляется тысячами. Археологи связывают это с появлением нового вида человека — Homo erectus (человек прямоходящий).
У этого вида был крупнее мозг и больше размеры тела, что требовало более калорийной пищи. Этим же можно объяснить тягу к костному мозгу и тоннам мяса, добытым из слона. Кроме того, именно тогда появилась ашельская культура обработки камня с ее массивными ручными рубилами. Таким образом, сделали вывод авторы научной работы, в указанный период началась систематическая охота древних людей на крупную дичь.
