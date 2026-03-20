20 марта, 13:35
Татьяна Зайцева
Со дна Эгейского моря подняли фрагмент Парфенона

Спустя 223 года после крушения брига «Ментор», перевозившего в Британию так называемые мраморы Элгина — скульптуры и рельефы афинского Акрополя, — греческие археологи обнаружили на морском дне небольшой мраморный фрагмент. По-видимому, он когда-то был частью декора Парфенона.

Подводные археологи проводят раскопки в месте, где затонул «Ментор» / © MeSEP / EUA / Yiannis Issaris, Ministry of Culture of Greece

Томас Брюс, седьмой граф Элгин, с 1799 года занимавший пост британского посланника в Константинополе, собрал коллекцию античного искусства, большую часть которой составляли мраморные статуи, рельефы и другие архитектурные детали Парфенона.

В сентябре 1802 года лорд Элгин отправил свою коллекцию греческих древностей в Лондон на принадлежавшем ему двухмачтовом бриге «Ментор». Судно вышло из афинского порта Пирей, но вскоре разбилось о скалы и затонуло во время шторма у юго-восточного побережья острова Китира, который находится в Эгейском море, между полуостровом Пелопоннес и Критом.

Почти сразу после кораблекрушения начались работы по подъему ценного груза, которые выполняли нанятые лордом Элгином местные ныряльщики за губками. Коллекция, получившая неофициальное название «мраморы Элгина», в итоге добралась до Лондона, а 1816 году была продана Британскому музею, где и хранится до сих пор.

С 2009-го греческие подводные археологи проводят раскопки в месте, где затонул «Ментор». Поскольку два столетия назад ныряльщики за губками разрезали корпус судна, чтобы быстрее добраться до трюма, конструкция «Ментора» быстро разрушилась и от него почти ничего не осталось. Однако на морском дне до сих пор разбросаны различные объекты, которые представляют интерес для археологов.

Как говорится в сообщении Министерства культуры Греции, во время раскопок летом 2025 года археологи нашли предметы повседневного обихода моряков, а также остатки такелажа судна, его медной обшивки и глиняной стенки, огораживавшей очаг, которым пользовались члены экипажа.

Однако самой значимой находкой оказался небольшой обломок мрамора. Его размеры составляют всего 9,3 на 4,7 сантиметра, это фрагмент мраморной плиты с резным декоративным каплевидным орнаментом, характерным для карниза или эпистиля (горизонтальный элемент конструкции, опирающийся на колонны). Размеры «капли» на фрагменте точно соответствует размерам декоративных «капель» эпистиля Парфенона.

Со дна Эгейского моря подняли фрагмент Парфенона / © Ministry of Culture of Greece

Несмотря на мелкий размер находки, она имеет значение из-за контекста. До сих пор связь между затонувшим кораблем и древностями, которые он когда-то перевозил, в значительной степени основывалась на исторических документах, а этот фрагмент стал первым материальным подтверждением того, что все было на самом деле.

Мраморный фрагмент сейчас проходит консервацию и детальный лабораторный анализ. Ученые надеются, что дальнейшие исследования позволят точно определить его происхождение и место в архитектурном комплексе Акрополя.

«Мраморы Элгина» вот уже почти два столетия остаются в центре культурного и политического спора между Грецией и Соединенным Королевством. Дело в том, что в начале XIX века, когда лорд Элгин занимался демонтажем и перевозкой сокровищ Парфенона, Греция находилась под властью Османской империи.

Лорд Элгин утверждал, что получил на свои действия надлежащее разрешение османских чиновников. Однако в 1830 году, после обретения независимости, Греция потребовала от Британского музея вернуть «мраморы Элгина» как свое национальное достояние, но музей отказался это сделать.

Тем не менее с 2021 года шли переговоры о возвращении Греции скульптур Парфенона, никакого соглашения на этот счет до сих пор не достигнуто. Одна из проблем связана с тем, что законы Соединенного Королевства запрещают Британскому музею исключать какие-либо артефакты из своей коллекции, что затрудняет их возвращение в Грецию.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
