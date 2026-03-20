Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Стоматолог объяснила, чем опасен запущенный кариес
Кариес — распространенная стоматологическая проблема, которую многие люди склонны игнорировать, считая ее незначительной. Заведующая отделением терапевтической стоматологии №1 Консультативной стоматологической поликлиники СГМУ имени В.И. Разумовского Виктория Моргунова предупреждает: затягивание лечения может привести к серьезным последствиям для здоровья, личного комфорта и качества жизни. Запущенные стоматологические проблемы не ограничиваются локальными осложнениями — они способны спровоцировать системные заболевания и нарушить работу всего организма.
«Если не лечить кариес, то постепенно разрушается зуб. Первое, что мы видим в полости рта — это маленькое темное пятно, затем оно начинает расширяться по поверхности зуба, стенки которого становятся тоньше и могут сломаться. По мере разрушения тканей зуба (эмали и дентина), процесс проникает вглубь, в полость зуба (пульпарная камера), и возникает пульпит, а затем периодонтит, что в последующем приводит к удалению зуба», — объясняет эксперт.
Больной зуб становится постоянным очагом хронической инфекции. Бактерии, которые способствуют развитию и прогрессированию кариозного процесса, в будущем провоцируют не только «заражение» соседних зубов, но и могут привести к таким заболеваниям, как хронический тонзиллит и ангина. При тяжелых «запущенных» случаях, когда было отложено лечение кариеса, патогенные микроорганизмы могут попадать в кровоток и лимфатическую систему, повышая риск возникновения системных заболеваний: возрастает риск заболеваний сердца, суставов, почек. По словам Виктории Моргуновой, своевременно проведенное лечение кариеса позволяет сохранить зуб целым и функциональным, а также помогает избежать болевых и неприятных ощущений не только в причинном зубе, но и во всей полости рта.
«При сильном разрушении или развитии осложнений требуется удаление зуба, что приводит в дальнейшем к неправильному распределению нагрузки во время приема пищи, нарушению прикуса и боли в височно-нижнечелюстном суставе. Без дальнейшего лечения кариеса на начальных стадиях процесс нарастает и усугубляется, увеличивая не только риски осложнений, но и сказываясь на росте итоговой стоимости лечения и затраченного времени», — предупреждает специалист Саратовского медуниверситета.
Постоянная боль в полости рта (больной зуб) может стать причиной психологического и социального дискомфорта, провоцируя хронический стресс (ухудшается сон, снижается работоспособность), а сильно разрушенные центральные зубы на верхней челюсти или нижней челюсти приводят к дефектам произношения и снижению самооценки (закрытость и неуверенность в себе, создается барьер в общении с окружающими, приводящий к разладу в личной жизни и карьере).
Своевременное лечение кариеса позволяет предотвратить болевые ощущения в полости рта, сохранить зуб здоровым и целым, сэкономить время и денежные средства, а также сохранить эстетику улыбки и уверенность в себе.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Ноября, 2016
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии