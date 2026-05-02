Семь крупнейших аэропортов мира по площади территории
Здесь представлены семь крупнейших аэропортов мира по площади, причем лидер списка занимает колоссальные 776 квадратных километров. Эта цифра говорит сама за себя: современная авиация сегодня определяется не только пассажиропотоком, но и территорией, возможностями масштабирования и долгосрочной инфраструктурной стратегией.
7. Международный аэропорт Орландо (США), 69,6 квадратных километров.
Один из главных туристических узлов США, аэропорт Орландо изначально проектировался с расчетом на резкие всплески пассажиропотока и дальнейшее расширение. Его площадь отражает масштаб движения, связанного с тематическими парками, круизными портами и сезонными пиками.
Терминальный комплекс организован вокруг центрального наземного здания, соединенного с несколькими посадочными зонами. Такая структура обеспечивает эффективное распределение пассажиров и гибкость для будущего роста. Недавнее открытие Терминала C значительно увеличило пропускную способность и позволило принимать как внутренние, так и международные рейсы на современном уровне.
Авиакомпании вроде Delta Air Lines и Southwest Airlines используют Орландо как важные «ворота» для туристов. Несколько параллельных взлетно-посадочных полос помогают справляться с нагрузкой даже в самые напряженные сезоны.
6. Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт (США), 69,6 квадратных километров.
Расположенный между Далласом и Форт-Уэртом, этот аэропорт представляет собой образец сочетания масштабов и эффективности. Он является одним из самых загруженных в мире и ключевым узлом для American Airlines.
Пять полукруглых терминалов соединены центральной дорогой и автоматической системой Skylink, что минимизирует время пересадок. Пять параллельных взлетно-посадочных полос обеспечивают высокую пропускную способность без значительных задержек.
Помимо пассажирских терминалов, здесь развиты грузовые комплексы, базы обслуживания и логистические центры. Благодаря своему центральному положению в США аэропорт идеально подходит для стыковочных рейсов.
5. Аэропорт Стамбула (Турция), 76,5 квадратных километров.
Расположенный на стыке Европы и Азии, аэропорт Стамбула быстро стал одним из важнейших авиационных узлов мира. Открытый в 2018 году, он заменил перегруженный аэропорт Ататюрка и изначально проектировался как глобальный хаб.
Его терминал — один из крупнейших в мире под одной крышей, рассчитанный на десятки миллионов пассажиров ежегодно. Просторные залы, централизованные зоны безопасности и удобные пересадочные коридоры делают его особенно эффективным для транзитных пассажиров.
Ключевую роль здесь играет Turkish Airlines, использующая выгодное географическое положение Стамбула для соединения Европы, Азии, Африки и Америки.
4. Международный аэропорт Куала-Лумпура (Малайзия), 100 квадратных километров.
Этот аэропорт можно по праву назвать «городом в городе». Построенный в период экономического подъема Малайзии, он задумывался как полноценный аэротрополис.
Здесь действуют несколько терминалов, включая основной и бюджетный KLIA2, обслуживающий лоукостеры вроде AirAsia. Такая структура позволяет эффективно работать с разными категориями пассажиров.
Помимо полос и терминалов, территория включает зеленые зоны, грузовые площадки и коммерческую инфраструктуру, что обеспечивает большие возможности для будущего расширения.
3. Международный аэропорт Денвера (США), 137,8 квадратных километров.
Крупнейший аэропорт Северной Америки по площади был открыт в 1995 году и спроектирован с расчетом на десятилетия роста.
Центром комплекса является терминал Джеппесена, соединенный с тремя удаленными зонами посадки подземным поездом. В настоящее время действует шесть взлетно-посадочных полос, но предусмотрено расширение до двенадцати.
Аэропорт служит важным хабом для United Airlines и Southwest Airlines, а его размеры позволяют развивать как пассажирские, так и грузовые операции без ограничений.
2. Международный аэропорт имени короля Халида (Саудовская Аравия), 375 квадратных километров.
Обслуживая столицу Саудовской Аравии, этот аэропорт — один из крупнейших в мире и продолжает расширяться в рамках программы Vision 2030. В будущем он будет переименован в Международный аэропорт имени короля Салмана.
Значительная часть территории остается неосвоенной, что открывает широкие перспективы для строительства новых полос, грузовых центров и даже индустриальных зон, связанных с авиацией.
1. Международный аэропорт имени короля Фахда (Саудовская Аравия), 776 квадратных километров.
Лидером списка является еще один аэропорт Саудовской Аравии — крупнейший в мире по площади, превосходящий по размерам многие города.
Несмотря на относительно умеренный пассажиропоток, инфраструктура аэропорта позволяет принимать крупнейшие самолеты, включая Airbus A380. Здесь есть пассажирский терминал, королевский терминал и обширные грузовые мощности.
Главная особенность аэропорта — его потенциал: значительная часть территории пока не используется, что отражает стратегию долгосрочного развития. В будущем такие аэропорты смогут гибко адаптироваться к изменяющимся условиям мировой авиации.
Долгое время считалось, что гигантские стрекозообразные, жившие 300 миллионов лет назад, стали такими из‑за высокого содержания кислорода. Тогда в атмосфере его было около 30% вместо сегодняшних 21%. Учёные полагали, что крупные насекомые задохнулись бы в нашей атмосфере. Но оказалось, что это не так.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
Ученые, похоже, приблизились к разгадке происхождения пшеницы мягкой — той самой, из которой делают большую часть хлеба и другие мучные изделия. Согласно авторам нового исследования, она, предположительно, появилась 8000 лет назад на территории современной Грузии и Армении.
Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
30 Августа, 2022
Мертвые туши: как в Крыму краснокнижных животных продают
10 Июня, 2015
5 самых длинных фильмов в мире
