Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
2 мая, 08:29
Семь крупнейших аэропортов мира по площади территории

Здесь представлены семь крупнейших аэропортов мира по площади, причем лидер списка занимает колоссальные 776 квадратных километров. Эта цифра говорит сама за себя: современная авиация сегодня определяется не только пассажиропотоком, но и территорией, возможностями масштабирования и долгосрочной инфраструктурной стратегией. 

Аэропорт Стамбула / © Getty Images 
7. Международный аэропорт Орландо (США), 69,6 квадратных километров.

Один из главных туристических узлов США, аэропорт Орландо изначально проектировался с расчетом на резкие всплески пассажиропотока и дальнейшее расширение. Его площадь отражает масштаб движения, связанного с тематическими парками, круизными портами и сезонными пиками.

Терминальный комплекс организован вокруг центрального наземного здания, соединенного с несколькими посадочными зонами. Такая структура обеспечивает эффективное распределение пассажиров и гибкость для будущего роста. Недавнее открытие Терминала C значительно увеличило пропускную способность и позволило принимать как внутренние, так и международные рейсы на современном уровне.

Авиакомпании вроде Delta Air Lines и Southwest Airlines используют Орландо как важные «ворота» для туристов. Несколько параллельных взлетно-посадочных полос помогают справляться с нагрузкой даже в самые напряженные сезоны.

6. Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт (США), 69,6 квадратных километров.

Расположенный между Далласом и Форт-Уэртом, этот аэропорт представляет собой образец сочетания масштабов и эффективности. Он является одним из самых загруженных в мире и ключевым узлом для American Airlines.

Пять полукруглых терминалов соединены центральной дорогой и автоматической системой Skylink, что минимизирует время пересадок. Пять параллельных взлетно-посадочных полос обеспечивают высокую пропускную способность без значительных задержек.

Помимо пассажирских терминалов, здесь развиты грузовые комплексы, базы обслуживания и логистические центры. Благодаря своему центральному положению в США аэропорт идеально подходит для стыковочных рейсов.

5. Аэропорт Стамбула (Турция), 76,5 квадратных километров.

Расположенный на стыке Европы и Азии, аэропорт Стамбула быстро стал одним из важнейших авиационных узлов мира. Открытый в 2018 году, он заменил перегруженный аэропорт Ататюрка и изначально проектировался как глобальный хаб.

Его терминал — один из крупнейших в мире под одной крышей, рассчитанный на десятки миллионов пассажиров ежегодно. Просторные залы, централизованные зоны безопасности и удобные пересадочные коридоры делают его особенно эффективным для транзитных пассажиров.

Ключевую роль здесь играет Turkish Airlines, использующая выгодное географическое положение Стамбула для соединения Европы, Азии, Африки и Америки.

4. Международный аэропорт Куала-Лумпура (Малайзия), 100 квадратных километров.

Этот аэропорт можно по праву назвать «городом в городе». Построенный в период экономического подъема Малайзии, он задумывался как полноценный аэротрополис.

Здесь действуют несколько терминалов, включая основной и бюджетный KLIA2, обслуживающий лоукостеры вроде AirAsia. Такая структура позволяет эффективно работать с разными категориями пассажиров.

Помимо полос и терминалов, территория включает зеленые зоны, грузовые площадки и коммерческую инфраструктуру, что обеспечивает большие возможности для будущего расширения.

3. Международный аэропорт Денвера (США), 137,8 квадратных километров.

Крупнейший аэропорт Северной Америки по площади был открыт в 1995 году и спроектирован с расчетом на десятилетия роста.

Центром комплекса является терминал Джеппесена, соединенный с тремя удаленными зонами посадки подземным поездом. В настоящее время действует шесть взлетно-посадочных полос, но предусмотрено расширение до двенадцати.

Аэропорт служит важным хабом для United Airlines и Southwest Airlines, а его размеры позволяют развивать как пассажирские, так и грузовые операции без ограничений.

2. Международный аэропорт имени короля Халида (Саудовская Аравия), 375 квадратных километров.

Обслуживая столицу Саудовской Аравии, этот аэропорт — один из крупнейших в мире и продолжает расширяться в рамках программы Vision 2030. В будущем он будет переименован в Международный аэропорт имени короля Салмана.

Значительная часть территории остается неосвоенной, что открывает широкие перспективы для строительства новых полос, грузовых центров и даже индустриальных зон, связанных с авиацией.

 Международный аэропорт имени короля Фахда / © Getty Images 
1. Международный аэропорт имени короля Фахда (Саудовская Аравия), 776 квадратных километров.

Лидером списка является еще один аэропорт Саудовской Аравии — крупнейший в мире по площади, превосходящий по размерам многие города.

Несмотря на относительно умеренный пассажиропоток, инфраструктура аэропорта позволяет принимать крупнейшие самолеты, включая Airbus A380. Здесь есть пассажирский терминал, королевский терминал и обширные грузовые мощности.

Главная особенность аэропорта — его потенциал: значительная часть территории пока не используется, что отражает стратегию долгосрочного развития. В будущем такие аэропорты смогут гибко адаптироваться к изменяющимся условиям мировой авиации.

Комментарии

[miniorange_social_login]

