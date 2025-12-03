Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: самые прибыльные компании мира в 2025 году

Рейтинг самых прибыльных компаний мира за 2025 год показывает, что основные потоки доходов по-прежнему сконцентрированы в технологиях, финансах и энергетике.

Рейтинг: самые прибыльные компании мира в 2025 году / © Visual Capitalist

Данные для инфографики предоставлены FinanceCharts. Они отражают чистую прибыль компаний за последние 12 месяцев по состоянию на ноябрь 2025 года, а также демонстрируют рентабельность, лежащую в основе этих результатов.

Как и в предыдущие годы, вершину рейтинга занимают технологические корпорации. Alphabet получила прибыль в 124,3 миллиарда долларов, а Apple и Microsoft идут практически следом.

Успех этих компаний обеспечивают высокомаржинальные цифровые сервисы, рекламные платформы и корпоративное ПО — направления, которые прекрасно масштабируются.

Особенно выделяется NVIDIA с впечатляющей рентабельностью 53,7%, что подчёркивает: стремительный рост спроса на ИИ-чипы продолжает менять ландшафт полупроводниковой индустрии. В совокупности крупнейшие американские технокомпании зарабатывают несколько сотен миллиардов долларов ежегодно — больше, чем целые отрасли экономики некоторых государств.

JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo входят в топ-50, обеспечивая десятки миллиардов долларов чистой прибыли.

Китайские — ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China — также располагаются высоко в рейтинге благодаря масштабам и мощным внутренним сетям.

Европейские игроки — HSBC, BNP Paribas и Santander — подтверждают: финансовый сектор остается одним из самых прибыльных в мире.

Saudi Aramco остается самой прибыльной нетехнологической компанией, заработав 95,6 миллиарда долларов, несмотря на волатильность на энергетическом рынке.

Фармацевтические гиганты Merck, Eli Lilly и Novo Nordisk демонстрируют высокую рентабельность благодаря дорогим терапевтическим препаратам и портфелям блокбастеров.

В то же время розничные корпорации — Walmart, Home Depot и другие — показывают более низкие маржи из-за капиталоемкости своих бизнес-моделей. Тем не менее абсолютные объемы их прибыли по-прежнему ставят их в число мировых лидеров.