  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
3 декабря, 09:35
Рейтинг: +466
Посты: 1003

Рейтинг: самые прибыльные компании мира в 2025 году

Рейтинг самых прибыльных компаний мира за 2025 год показывает, что основные потоки доходов по-прежнему сконцентрированы в технологиях, финансах и энергетике.

Сообщество
# Apple
# Microsoft
# инфографика
# статистика
# финансы
# экономика
Рейтинг: самые прибыльные компании мира в 2025 году / © Visual Capitalist
Рейтинг: самые прибыльные компании мира в 2025 году / © Visual Capitalist

Данные для инфографики предоставлены FinanceCharts. Они отражают чистую прибыль компаний за последние 12 месяцев по состоянию на ноябрь 2025 года, а также демонстрируют рентабельность, лежащую в основе этих результатов.

Как и в предыдущие годы, вершину рейтинга занимают технологические корпорации. Alphabet получила прибыль в 124,3 миллиарда долларов, а Apple и Microsoft идут практически следом.

Успех этих компаний обеспечивают высокомаржинальные цифровые сервисы, рекламные платформы и корпоративное ПО — направления, которые прекрасно масштабируются.

Особенно выделяется NVIDIA с впечатляющей рентабельностью 53,7%, что подчёркивает: стремительный рост спроса на ИИ-чипы продолжает менять ландшафт полупроводниковой индустрии. В совокупности крупнейшие американские технокомпании зарабатывают несколько сотен миллиардов долларов ежегодно — больше, чем целые отрасли экономики некоторых государств.

JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo входят в топ-50, обеспечивая десятки миллиардов долларов чистой прибыли.

Китайские — ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China — также располагаются высоко в рейтинге благодаря масштабам и мощным внутренним сетям.

Европейские игроки — HSBC, BNP Paribas и Santander — подтверждают: финансовый сектор остается одним из самых прибыльных в мире.

Saudi Aramco остается самой прибыльной нетехнологической компанией, заработав 95,6 миллиарда долларов, несмотря на волатильность на энергетическом рынке.

Фармацевтические гиганты Merck, Eli Lilly и Novo Nordisk демонстрируют высокую рентабельность благодаря дорогим терапевтическим препаратам и портфелям блокбастеров.

В то же время розничные корпорации — Walmart, Home Depot и другие — показывают более низкие маржи из-за капиталоемкости своих бизнес-моделей. Тем не менее абсолютные объемы их прибыли по-прежнему ставят их в число мировых лидеров.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Дек
Бесплатно
Морское обрастание в Арктике: жизнь в замедленной съемке
Центр морских исследований МГУ
Онлайн
Лекция
03 Дек
1000
История нашего алфавита
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Дек
1400
Радиоастрономия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
1400
Эпоха средиземноморских сверхдержав
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Даже не думайте
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
04 Дек
500
Роль движения в когнитивном развитии
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Муковисцидоз — вчера, сегодня, завтра
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
04 Дек
1500
Сознание и мозг: от теории до эксперимента
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Пони и лошади в Московском зоопарке
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
1 декабря, 17:18
Unitsky String Technologies Inc.

Как инженеры повысили энергоэффективность транспорта: подходы и новые технологические решения

Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.

Unitsky String Technologies Inc.
# инфраструктура
# струнный транспорт
# технологии
# транспортная система
# траспорт
# энергоэффективность
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
2 декабря, 17:10
Игорь Байдов

Археологические памятники на западе Турции назвали «следом забытой цивилизации»

На холмах Западной Турции расположены сотни памятников бронзового века. На протяжении десятилетий их связывали с разрозненными поселениями, которые существовали независимо друг от друга. Однако археологи собрали доказательства, указывающие на то, что эти поселения могли быть частью ранее неизвестной цивилизации, которая представляла собой мощную политическую силу, державшую в напряжении Восточное Средиземноморье почти 3200 лет назад.

Археология
# Бронзовый век
# Древний Египет
# Троянская война
# Турция
# Хеттская империя
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Пермяки создали агрегат, который ускоряет аварийные работы в рудниках и избавляет от тяжелого ручного труда

    3 декабря, 09:21

  2. Ученые нашли безопасный способ ликвидировать нефтяную пленку в теплых морях

    2 декабря, 18:20

  3. Бактерии помогут построить дома на Марсе из пыли

    2 декабря, 17:40

  4. Археологические памятники на западе Турции назвали «следом забытой цивилизации»

    2 декабря, 17:10
Выбор редакции

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

29 ноября, 12:42

Последние комментарии

Андрей Гуторов
1 минута назад
сВОй, а по твоему что?

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Kostyantyn Storozhev
4 минуты назад
Илья, В УКРАИНЕ никто и никогда не притеснял русский язык, это в ваших мозгах поработали руССкие освободители))))

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Кнопка Вредная
5 минут назад
Kostyantyn, лучше быть ВАНЮШКОЙ ЧЕМ ИДИОТОМ С ГОВНОКОММЕНТАМИ🤣💩вас видно по вашей недалекости... Живёшь в Бразилии? Живи учи португальский.

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Кнопка Вредная
7 минут назад
Kostyantyn, 🤔🤣ОБИЖЕНКА БРАЗИЛЬЯНИН... ВОЕВАЛИ ЗА МОВУ, ЧТОБЫ РАСПОЛЗТИСЬ ПО МИРУ И НАЧАТЬ ГОВОРИТЬ ПО РУССКИ 👍🔥СРАЗУ ВСПОМНИЛ ЯЗЫК 👅

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Дильшод Турабаев
7 минут назад
Alex, тебя надо изолировать от общества епта

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Кнопка Вредная
10 минут назад
Kostyantyn, как ты ошибаешься 🤣😉НАС ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ:) И НЕ ВАЖНО ГДЕ МЫ, ЖИВЁМ!!!!! И КТО ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ МЫ РУССКИЕ И ЗА РОССИЮ 🇷🇺

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Николай Цыгикало
12 минут назад
Foxtrot, дорогущая, но при этом пустить воздух за воздухозаборником в форсажную камеру в обход горячего контура не видится сложным. Я привел пример

Разработан новый гибридный двигатель для коммерческих сверхзвуковых полетов

Kostyantyn Storozhev
13 минут назад
Виталий, в Бразилии русский не запрещен. Хотят говорить на мове, ну мы не против))))

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Shelove517
29 минут назад
А через 5 минут рынок снова перевернётся и эти технологии снова станут рыночно-выгодными. Наверно, имеет смысл рассматривать новые технологии не с

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Сергей Механик
29 минут назад
"Я хочу власти, власти над миром! Весь мир пусть восстанет против меня! — У вас в роду душевнобольных не было? — Представьте себе — нет! — Вы

Первый в мире 100-киловаттный боевой лазер подготовили к развертыванию

Вадим Иванов
36 минут назад
Burkut, а в чём проявляется агрессия Русского мира?

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Nasimbek Nasimov
39 минут назад
Pomoemu zdes mnogie pravi. Tolko vot pochemu to mnogie ne zametili chto nazvaniya statyi ne podhodit k otvetu. Pomoemu statya doljno bilo bit takim "Kakie strani ne imeyut pryamuyu vihod na okean" libo "Kakie strani ne imeyut porti dlya vihoda na okean"

Инфографика: какие страны не имеют выхода к морю

Андрей Гуторов
56 минут назад
Burkut, из племени Людишек

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Foxtrot Uniform
58 минут назад
Николай: "...Обводной канал не столь фатальная штука :) ближайший аналог по скорости, СР-71 (максимальная 3500 км/ч с копейками) имел именно такое

Разработан новый гибридный двигатель для коммерческих сверхзвуковых полетов

Андрей Гуторов
1 час назад
Максим конечно ушел в сторону,а вот у Бориса интересная информация

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Магомед Навоийский
1 час назад
Alex, Грязный сионист, на стих руках кровь сотен тысяч людей, тебе ли ворковать об чьей-то агрессии.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Магомед Навоийский
1 час назад
Alex, Изолировать надо таких агрессивных недоумков как ты и желательно подальше.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Адыль Имангулиев
1 час назад
Антон, смотри на клавиатуру когда пишешь. В слепую у тебя не получается😁

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Адыль Имангулиев
1 час назад
Василий, а чё тогда новость открыл? 😁 Ещё и до комментариев дошёл

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Адыль Имангулиев
1 час назад
Василий, заметь не арабам☝️

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно