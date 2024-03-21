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12 минут назад
Александр Березин
22

Супервулкан выдавил людей из Африки по «голубому хайвею»

5.4

Археологи обнаружили в Эфиопии необычные следы человека в слоях, насыщенных выбросами супервулкана. Похоже, в отличие от почти всех людей палеолита, местные жители с помощью лука и стрел охотились на рыб, а не на сухопутных животных. Особенности их образа жизни заставили ученых предложить новый сценарий выхода человека из Африки.

Антропология
# антропология
# средний каменный век
# Тоба
Район раскопок близ реки Шинфа, Эфиопия / © John Kappelman, Marsha Miller.

Авторы работы, опубликованной в журнале Nature, описали находки, сделанные близ реки Шинфа в Эфиопии. Им примерно 74 тысячи лет. Основная часть найденного — фрагменты мелких каменных орудий. Значительная часть — каменные наконечники треугольной формы, которые исследователи идентифицировали как наконечники стрел (а не дротиков — такую идентификацию ученые отвергли). На многих присутствуют микротрещины от ударной нагрузки, то есть, по всей видимости, ими добывали дичь.

Сама по себе идея о том, что люди той эпохи владели луком и стрелами, не особенно нова. В Южной Африке археологи фиксируют следы людей с материальной культурой современных бушменов уже примерно 100 тысяч лет назад. Хотя сам лук не сохраняется так долго, подобный комплекс материальной культуры без лука достаточно сложно представить.

На стоянке близ реки Шинфа нашли множество костей самых разных животных — от полорогих (антилопы весом до 84 килограммов) до бородавочника, жирафов, обезьян, мелких грызунов и кроликов, змей, ящериц. Стоит отметить, что жираф очень сложная добыча для охотников без огнестрельного оружия, поскольку основная часть его шкуры по сути непробиваема для стрел, а в ходе самообороны он наносит сильнейшие удары копытами (даже группы львов, как правило, не могут справиться с этим животным). По всей видимости, местные охотники должны были как-то попадать в уязвимые зоны шеи этого крупного копытного.

Также есть находки костей цесарковых и малых птиц. А еще множество фрагментов скорлупы страусиных яиц, часть из которых была нагрета, вероятно, при приготовлении. Украшений из этой скорлупы, напротив, нет. Останки рыб тоже многочисленны, в основном — сомов. Фрагменты раковин моллюсков, судя по всему, употребляли не в пищу, а использовали для обработки пойманной рыбы.

Наконечники из района раскопок отличает высокая стандартность. Обычно это говорит о том, что мастер производит очень много таких изделий, причем тратит на каждое немного времени  / © Blue Nile Survey Project

Проанализировав соотношение легких и тяжелых изотопов кислорода в находках, авторы работы обнаружили, что оно очень близко к окрестностям современного солоноватого озера Туркана в наши дни. Это весьма засушливая зона, где выпадает не более 250 миллиметров осадков в год. Сегодня в районе Шинфы, где провели описываемые раскопки, осадков выпадает кратно больше. Изучение ложа этой реки также показало, что 74 тысячи лет назад она была существенно менее водной, чем в наши дни. Притом что сегодня Шинфа в сухой сезон пересыхает, превращаясь из реки в ряд изолированных водоемов.

Анализ фрагментов страусиных яиц также показал, что приблизительно 74 тысячи лет назад климат в этом районе стал существенно суше. Сходные тенденции демонстрирует изменение встречаемости костей, обрабатываемых людьми: в указанное время среди них становится куда меньше костей наземных животных и больше костей рыб.

Авторы новой работы связали эти события с извержением супервулкана Тоба (современная Индонезия) в тот же период. В районе раскопок обнаружили микроскопические фрагменты стекла вулканического происхождения, датированные периодом извержения. Это довольно редкая находка с учетом большого расстояния от Эфиопии до точки извержения.

Исследователи отметили, что ранее археологам не были известны находки следов человеческой деятельности в настолько сухих регионах, как окрестности реки Шинфы 74 тысячи лет назад. Из-за их отсутствия делали вывод, что люди среднего каменного века были недостаточно гибки для выживания в районах особо сухого климата. Следовательно, их выход из Африки пришелся на один из периодов глобального потепления, поскольку в теплые периоды осадков на планете больше, чем в холодные.

Результаты описанных в новом исследовании раскопок ставят эти выводы как минимум под сомнение, если не опровергают полностью. Если Шинфа даже сегодня в сухой сезон пересыхает, то сразу после извержения Тобы, вызвавшего вулканическую зиму и соответствующее снижение уровня осадков, от нее должны были оставаться лишь очень немногочисленные водоемы. Настолько неглубокие, что охотиться на сомов в них можно было с помощью лука и стрел.

Район раскопок и в наши дни очень засушлив в зимние месяцы. Однако 74 тысячи лет назад, после извержения Тобы, он был заметно более сухим  / © John Kappelman

Холодные периоды в истории Земли, как известно, характеризуются не только малым числом осадков, но и большой амплитудой их колебаний год от года. Такая среда должна была заставить людей той эпохи постоянно перемещаться вдоль реки — одного из притоков Голубого Нила.

Ученые, со ссылкой на другие работы, констатировали, что Нил последние 100 тысяч лет никогда не исчезал полностью, хотя в самые холодные периоды в сухие сезоны отдельные его части могли пересыхать, разбиваясь на цепочки водоемов. Таким образом, Нил оказывался чем-то вроде «голубого хайвея» — маршрута, который серьезно облегчал естественную миграцию людей к самому северу Африки, откуда они могли попасть в Евразию.

Исследователи добавили, что, по генетическим данным, люди современного типа покинули Африку около 74 тысяч лет назад, а первые находки таких людей в Австралии датируются уже 65 тысячами лет назад. Как ранее писал Naked Science, Homo sapiens выходили из Африки и до этого момента, но гибли: их генетических следов среди современных людей практически нет.

Микроскопические частицы стекла от извержения Тобы были достаточно малы, чтобы с ветрами достичь эфиопского нагорья  / © Racheal Johnsen

Значит, подобная миграция не просто могла осуществиться вне теплых и влажных периодов каменного века, но и, скорее всего, стимулировалась неожиданным похолоданием и засушливостью после вулканической зимы, вызванной Тобой, сделали вывод ученые.

Их гипотеза выглядит достаточно привлекательно: люди, достаточно гибкие для того, чтобы переключиться с охоты на наземных животных на добывание рыбы луком и стрелами, действительно могли находиться в столь отчаянном состоянии, чтобы постоянно мигрировать. В то же время они были достаточно адаптабельны, чтобы не погибнуть при таких миграциях на очень большие расстояния.

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Антропология
# антропология
# средний каменный век
# Тоба
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