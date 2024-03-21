В МГППУ выявили особенности формирования навыков составления рассказа у детей с синдромом Дауна

Ученые МГППУ изучили особенности формирования навыков составления рассказа у детей младшего школьного возраста с синдромом Дауна. Полученные данные можно считать основанием для подтверждения необходимости целенаправленной коррекционной работы на этапе построения связных развернутых высказываний.

Генеральная Ассамблея ООН 21 марта 2011 года объявила Всемирным днем людей с синдромом Дауна. 21 марта — это символическое обозначение самого синдрома Дауна: у человека, страдающего этим заболеванием, 21-я хромосома существует в трех копиях. Таким образом и получается 21-е число третьего месяца.

В психолого-педагогической литературе недостаточно исследований, посвященных вопросам обучения, воспитания, коррекции, диагностики нарушений развития детей с синдромом Дауна. Они не выделены в отдельную нозологическую группу обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для них не представлены варианты адаптированных образовательных программ и индивидуальных коррекционных маршрутов. Развитие коммуникативных навыков является важным направлением коррекционной работы с обучающимися с синдромом Дауна.

«В рамках исследования мы изучали особенности формирования навыков составления рассказа у детей младшего школьного возраста с синдромом Дауна, – рассказывает Людмила Тишина, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой «Специальное (дефектологическое) образование» факультета «Клиническая и специальная психология» МГППУ. – Экспериментальная часть исследования проводилась на базе благотворительного фонда «Даунсайд Ап». Участвовали дети от восьми до двенадцати лет, они занимались по адаптированным образовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью.

У половины обучающихся нашей выборки отмечался средний уровень сформированности речевых высказываний, который характеризовался сформированным навыком ответов на вопросы и возможностью устанавливать причинно-следственные связи. Речь детей характеризовалась наличием однотипных нераспространенных конструкций при составлении рассказа, нарушением порядка слов в предложении. Предложения, составляемые детьми, аграмматичны, отмечалась замена всех предлогов одним».

Были выявлены и проанализированы следующие особенности у обучающихся с минимальным уровнем сформированности речевых высказываний и недостаточной степенью развития мыслительных процессов: нарушение структуры рассказа с позиции содержательных элементов, трудности программирования и лексико-грамматической оформленности высказываний, бедность глагольного словаря, частая замена предикатов – жестами, пропуски членов предложения, трудности установления причинно-следственных связей, недоразвитие операций зрительного анализа и синтеза.

Полученные данные являются основанием для подтверждения необходимости целенаправленной коррекционной работы на этапе построения связных развернутых высказываний с детьми с синдромом Дауна.

«Обучающиеся часто сталкиваются с проблемами речевого общения, особенно явно это ощущается в школьном возрасте, когда привычная ребенку среда меняется, и появляется необходимость строить коммуникацию со своими сверстниками и учителями», — отмечает Алена Филатов, магистрант первого курса по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», магистерская программа «Организация коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речевого развития» МГППУ.

Оценка состояния базовых компонентов связного высказывания и знание компенсаторных возможностей позволят выстроить целенаправленную работу по развитию связных высказываний. Сегодня содержание программы обучения находится в стадии широкой апробации, а ее результаты будут представлены в практическом пособии для специалистов коррекционного профиля, работающих с детьми с синдромом Дауна.

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МГППУ 40 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.