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32 минуты назад
Василий Парфенов
105

Исследование длительностью 30 лет показало график работы с наименьшим риском для здоровья

6.4

Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.

Антропология
# рабочий график
# рынок труда
# США
# труд
# условия труда
Наименее опасный график работы
©DreamWorks Pictures

Пятидневная рабочая неделя с фиксированным графиком обросла негативной аурой — ее рутине и монотонности посвящены фильмы, сериалы и книги. Но бессердечная наука подсказывает, что как бы мы ни страдали в офисах и на заводах, это, пожалуй, наилучший вариант с точки зрения нашего здоровья. По крайней мере, такой вывод можно сделать из опубликованной в рецензируемом журнале PLOS One статьи профессора Серебряной школы социальной работы Нью-Йоркского университета (NYU Silver, США) Вэнь-Юи Хана (Wen-Jui Han).

Исследование базируется на данных Национального долговременного опроса молодежи, стартовавшего в 1979 году (NLSY79). Его респонденты — американцы, родившиеся между 1957 и 1964 годами, то есть на момент начала NLSY79 им было от 14 до 22 лет.

С тех пор участники опроса раз в несколько лет проходили анкетирование, в котором собирались более сотни параметров, связанных с трудовой деятельностью, социальным положением, образованием, физическим и психическим здоровьем. С изначальных 12,5 тысячи участников NLSY79 к 2020 году выборка сократилась до 6,5 тысячи по различным причинам. В своем исследовании Вэнь-Юи Хан использовала данные 7336 респондентов, для которых прослеживался жизненный и трудовой путь с 22 до 49 лет.

Всего в итоговой выборке удалось выделить пять основных паттернов трудовой деятельности:

  • 10 процентов участников в основном не работали;
  • 26 процентов постоянно работали с фиксированным графиком;
  • 35 процентов в основном работали с фиксированным графиком, но иногда он был нестабильным;
  • 12 процентов начинали трудовой путь с фиксированным графиком, но позднее перешли в основном на нестабильное рабочее расписание;
  • 17 процентов начинали трудовой путь с фиксированным графиком, позднее полностью перешли на ненормированный график.

Эти паттерны сопоставили статистическими методами с тем, как респонденты ощущали себя к 50 годам — их психическим и физическим здоровьем. Результаты оказались неутешительны для противников пятидневки с фиксированным графиком: именно те, кто работал таким образом с молодости, меньше всего жаловались на здоровье в старшем взрослом возрасте.

Периодические переработки и нерегулярные смены («иногда нестабильный график») негативно сказывались на прогнозе здоровья. Хуже всего ситуация оказалась для тех, кто в молодости начал работать «нормально», а позднее по каким-либо причинам полностью или по большей части перешел на ненормированный график — эти люди почти наверняка к шестому десятку лет имели хронические проблемы со здоровьем и депрессию.

Точные причины такой корреляции в рамках этого исследования установить невозможно. Однако предполагается, что дело в принадлежности рабочих мест с ненормированным графиком к определенным секторам экономики. Как правило, это должности в самом низу сферы услуг — наиболее незащищенные финансово и нестабильные позиции с минимальной оплатой. Подобные условия труда, помимо рутины, которая хоть и скучная, зато менее насыщенная стрессом, приводят к постоянной нервной напряженности человека. В итоге и нервы страдают, и денег на уход за своим здоровьем мало.

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Антропология
# рабочий график
# рынок труда
# США
# труд
# условия труда
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