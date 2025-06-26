Умный прибор поможет контролировать условия на рабочем месте

В РТУ МИРЭА создали устройство, способное кардинально упростить контроль за условиями труда. Этот компактный гаджет, умещающийся на ладони, непрерывно анализирует ключевые параметры рабочей среды — от температуры и влажности до уровня шума и концентрации вредных веществ. Его появление особенно актуально на фоне тревожной статистики Роструда: ежегодно тысячи работников сталкиваются с последствиями нарушений трудовых нормативов. Новый прибор не только автоматизирует рутинные проверки, но и помогает предотвращать профессиональные заболевания и аварийные ситуации.

Под корпусом устройства скрывается целый арсенал измерительных датчиков. Здесь и люксметр для оценки освещенности, и УФ-сенсор, отслеживающий опасное излучение, и чувствительный микрофон для замера шума. Вибрации фиксирует акселерометр, а электрохимический детектор мгновенно реагирует на присутствие угарного газа. Все данные стекаются в достаточно мощную вычислительную систему на базе одноплатного компьютера, которая обрабатывает их в реальном времени и выводит на цветной сенсорный экран с интуитивно понятным интерфейсом.

«Наша разработка заменяет целый парк специализированного оборудования, — отмечает Святослав Литвинов, доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА. — Достаточно разместить прибор в рабочей зоне, и через минуту вы получите исчерпывающую информацию о состоянии среды. При этом устройство полностью соответствует актуальным требованиям законодательства».

Своевременность появления такого решения трудно переоценить. С 2023 года в России ужесточены нормативы по охране труда, а штрафы за нарушения выросли в разы. Умный мониторинг позволит предприятиям не только избежать конфликтов с надзорными органами, но и создать по-настоящему безопасную среду для сотрудников.

Сейчас первые образцы проходят испытания в стенах университета, но в ближайшей перспективе устройство может появиться на промышленных объектах, в офисных центрах и учебных заведениях. В планах разработчиков — внедрение функции автоматической генерации отчетов для трудовой инспекции, что сделает процедуру проверок еще более прозрачной и эффективной.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

РТУ МИРЭА 71 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».