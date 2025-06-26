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Умный прибор поможет контролировать условия на рабочем месте
В РТУ МИРЭА создали устройство, способное кардинально упростить контроль за условиями труда. Этот компактный гаджет, умещающийся на ладони, непрерывно анализирует ключевые параметры рабочей среды — от температуры и влажности до уровня шума и концентрации вредных веществ. Его появление особенно актуально на фоне тревожной статистики Роструда: ежегодно тысячи работников сталкиваются с последствиями нарушений трудовых нормативов. Новый прибор не только автоматизирует рутинные проверки, но и помогает предотвращать профессиональные заболевания и аварийные ситуации.
Под корпусом устройства скрывается целый арсенал измерительных датчиков. Здесь и люксметр для оценки освещенности, и УФ-сенсор, отслеживающий опасное излучение, и чувствительный микрофон для замера шума. Вибрации фиксирует акселерометр, а электрохимический детектор мгновенно реагирует на присутствие угарного газа. Все данные стекаются в достаточно мощную вычислительную систему на базе одноплатного компьютера, которая обрабатывает их в реальном времени и выводит на цветной сенсорный экран с интуитивно понятным интерфейсом.
«Наша разработка заменяет целый парк специализированного оборудования, — отмечает Святослав Литвинов, доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА. — Достаточно разместить прибор в рабочей зоне, и через минуту вы получите исчерпывающую информацию о состоянии среды. При этом устройство полностью соответствует актуальным требованиям законодательства».
Своевременность появления такого решения трудно переоценить. С 2023 года в России ужесточены нормативы по охране труда, а штрафы за нарушения выросли в разы. Умный мониторинг позволит предприятиям не только избежать конфликтов с надзорными органами, но и создать по-настоящему безопасную среду для сотрудников.
Сейчас первые образцы проходят испытания в стенах университета, но в ближайшей перспективе устройство может появиться на промышленных объектах, в офисных центрах и учебных заведениях. В планах разработчиков — внедрение функции автоматической генерации отчетов для трудовой инспекции, что сделает процедуру проверок еще более прозрачной и эффективной.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
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Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
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