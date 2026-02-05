  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
5 февраля, 13:10
Андрей Серегин
13

Устрицы защитили крабов от паразитов

❋ 4.5

Популяции голубых крабов в Северной Америке сильно страдают от микроскопических паразитов. Новое исследование ученых из США выявило неожиданного защитника этих ракообразных — обыкновенных устриц.

Биология
# америка
# крабы
# паразиты
# устрицы
# экология
Самка голубого краба, Флорида США / © James St. John

Голубой краб (Callinectes sapidus) обитает в водах Северной и Южной Америки. Его молодые особи сильно уязвимы для динофлагеллята Hematodinium perezi — микроскопического паразита, активность которого возрастает с повышением температуры воды. Этот патоген, попадая в организм, вызывает опасное заболевание, часто приводящее к гибели хозяина. В некоторых заливах уровень сезонного заражения может достигать почти 100%.

Паразит распространяется через водную среду: зараженный краб выпускает в воду сотни тысяч свободноплавающих инфекционных стадий — диноспор. Другой краб заражается, проглатывая воду или фильтруя ее через жабры. Именно на этом, самом уязвимом этапе жизненного цикла паразита, вступает в силу естественный фактор сопротивления — восточная устрица (Crassostrea virginica). Ученые из Виргинского института морских наук (США) доказали, что фильтрующая активность устриц служит ключевым экологическим механизмом для снижения передачи болезней. Результаты исследования опубликованы в журнале Ecology.

Эта работа наглядно подтверждает концепцию «эффекта разбавления», давно обсуждаемую в экологии. Она предполагает, что биоразнообразие экосистемы может естественным образом подавлять распространение болезней, когда виды, не являющиеся хозяевами для патогена, прерывают цепочки его передачи — например, поедая инфекционные стадии.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи разместили контейнеры с молодыми неинфицированными крабами в прибрежных водах Виргинии. Контейнеры окружали одним из трех вариантов: 80 живыми устрицами, 160 пустыми створками раковин или ничем. После 7-13 дней в условиях естественного инфекционного давления крабов обследовали.

Результаты показали, что вероятность заражения крабов, находившихся рядом с живыми устрицами, была на треть ниже, чем в контрольной группе. При этом пустые раковины не оказали статистически значимого защитного эффекта. Значит, решающим фактором служит именно активная фильтрация, а не физическое присутствие раковин.

Лабораторные эксперименты дополнили картину. Ученые поместили отдельных устриц в аквариумы с добавленными диноспорами паразита. Контролируя плотность патогенов в воде, исследователи выяснили, что в среднем одна устрица способна удалить более 60% свободноплавающих диноспор всего за час. Эта скорость очистки сопоставима со скоростью поглощения их обычной пищи — фитопланктона.

Таким образом, исследование впервые предоставило прямое экспериментальное доказательство «эффекта разбавления» в морской среде, показав, что устрицы могут напрямую снижать заболеваемость крабов, поглощая заразные стадии их паразитов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
40 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Биология
# америка
# крабы
# паразиты
# устрицы
# экология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Жизнь на льдине: от палатки до инновационной платформы «Северный полюс»
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Биологическое, социальное, индивидуальное в «природе человека»
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Репробанк: как сохранить будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Фев
1500
Какие идеи объясняют Вселенную?
Medio Modo
Москва
Лекция
06 Фев
1200
Итоги 2025 года в зоологии беспозвоночных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Через тернии к сверхновым
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
07 Фев
1400
Существуют ли разумные животные?
Medio Modo
Москва
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Полет двуглавого орла. Какие дары Русь получила от Византии?
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Геология как Data Science: когда месторождение становится набором данных
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 февраля, 18:11
Любовь С.

На спутнике Юпитера зафиксировали крупнейшее извержение вулканов в Солнечной системе

В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.

Астрономия
# «Юнона»
# вулканизм
# геологическая активность
# лава
# магматические резервуары
# спутники Юпитера
4 февраля, 14:58
Александр Березин

Экзотическое нейтрино из Средиземного моря объяснили взрывом квазиэкстремальной черной дыры

В 2023 году земные детекторы зарегистрировали нейтрино чрезвычайно высокой энергии — настолько большой, что теоретически оно просто не могло ее иметь. Чтобы обосновать параметры этой частицы, группа физиков предположила, что она происходит из черной дыры, взорвавшейся в ранний период истории Вселенной.

Астрономия
# нейтрино
# первичные черные дыры
# ранняя вселенная
5 февраля, 11:57
Александр Березин

Ученые выяснили, как выглядела бы из космоса Земля, на которой никогда не возникла жизнь

Многие исследователей десятки лет предполагали, что без возникновения земной жизни наша планета настолько радикально отличалась бы от сегодняшней, что ее нельзя было бы узнать не только на поверхности, но и из космоса. Этот вопрос важен для астрономов: им надо понять, насколько их телескопы могут заметить разницу между потенциально обитаемой планетой земного типа и той, на которой реально есть жизнь. Авторы новой научной работы решили разобраться в проблеме.

Астрономия
# астрономия
# Гипотеза Гайи
# древняя Земля
29 января, 19:38
Александр Березин

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Биология
# арктика
# белые медведи
# глобальное потепление
# Шпицберген
2 февраля, 12:56
Илья Гриднев

Королевские кобры в Индии регулярно уезжали не туда на поезде

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Биология
# змеи
# миграция
# поезда
2 февраля, 08:40
Любовь С.

Первая «сфотографированная» черная дыра оказалась источником мощного джета

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

Астрономия
# аккреционный диск
# джет
# М87
# релятивистский джет
# сверхмассивная черная
# Телескоп горизонта событий
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Психологи выяснили, после каких кризисов отношения в семье становятся ближе

    5 февраля, 13:27

  2. Устрицы защитили крабов от паразитов

    5 февраля, 13:10

  3. Саратовские врачи спасли ребенка, удалив опухоль кишечника без единого разреза

    5 февраля, 13:02

  4. Ученые выяснили, как выглядела бы из космоса Земля, на которой никогда не возникла жизнь

    5 февраля, 11:57
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Foxtrot Uniform
1 минута назад
"Помимо запуска беспилотников, новый «авианосец» будет обладать впечатляющими возможностями нанесения ударов в глубине территории противника,

Гигантский беспилотный «авианосец» Airbus с роями дронов появится в 2029 году

Foxtrot Uniform
3 минуты назад
Абсолутли бесполезный пепелац.. Совершенно непонятно - КАКОЕ преимущество дает воздушный старт беспилотника по сравнению с наземным, для того,

Гигантский беспилотный «авианосец» Airbus с роями дронов появится в 2029 году

Алексей Лебедь
13 минут назад
Владимир, верни унитаз с Украины. А то пришли, унитазы попиздили, а теперь вякают. Ты хоть знаешь как ним пользоваться? Или лоток рядом с унитазом на

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

Алексей Лебедь
15 минут назад
Михаил, рюськими специалистами, насмешил... С Бошовским обородованием и Шеловскими технологиями вы нефть качаете, убогий! Откуда в рашке

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

Алексей Лебедь
17 минут назад
Pavel, Украина борется за свою территорию, а ты как раз для всего мира и являешься представителем страны 404, спортсмены которой до сих пор выступают

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

Myname Mysurname
18 минут назад
В России меньше, чем в Турции и столько же, сколько в Бразилии? Мда-с...

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Kirill Fedotov
18 минут назад
Dmitrii, они там будут внешний люк из ткани учится закрывать , так что бы было правдоподобно. Ну и курсы актёрского мастерства лишними не будут. Ведь

«Роскосмос» начал новый набор в отряд космонавтов

Алексей Лебедь
20 минут назад
Аликагер, Героям Слава!!!

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

Алексей Лебедь
20 минут назад
Роза, лучше ничего не производить, чем производить такое дермище... То, что Ано выпускается на четырех колесах, автопромом можете называть только вы

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

Elusive Joe
21 минута назад
Так и Годзиллу откопают!

Япония впервые подняла со дна океана ил с редкоземельными элементами

Павел Грибы
22 минуты назад
Анатолий, Stihl, который выпущен 30 лет назад, до сих пор работает, "свежие" умирают за несколько лет.

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

Myname Mysurname
23 минуты назад
Ви таки будете смеяться, но если взять обычный металлический поршень и вдвигать его в цилиндр с той же скоростью, с которой в данной конструкции

В России создали компрессор, использующий жидкостное вытеснение газа вместо механического сжатия

Алексей Лебедь
23 минуты назад
Вячеслав, да Киев город - герой, как и киевляне. И в Буче, та что под Киевом, унитаза может у кого то и нет, потому что его галимый кацык прихватил с

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

Эрнест Абаевич
27 минут назад
Бл, зб эти учёные и умнички самому человечеству места и покоя нет, зачем нам роботы ещё, они энергию потребляют больше всей техники как майнинг итд.

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

Sam Dowson
28 минут назад
Чьи только фекалии не используются как лекарственные... Из последнего - во времена ковида в сетях часто летали фотографии голых индийских мужиков,

Древнеримское лекарство состояло из человеческих фекалий и тимьяна

Алексей Лебедь
28 минут назад
Пенис Гандонов, срут только кацапы в спизженные в Украине унитазы.

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

Ник.
30 минут назад
Dorian, А Украина пет самогон а он в несчет .,😀😀😀

Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах

Сергей
33 минуты назад
Клоуны в комментах, посмотрите, какой мотор ставится на современную супру

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

Олег Орлов
55 минут назад
Владимир, Наши "Отроки вл вселенной" тоже об этом и даже более правдоподобны...

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

Олег Орлов
56 минут назад
Не только Терминатор, фильм предупреждение... Но ещё страшнее наши советские , Москва Кассиопея и Отроки во вселенной... Второй фильм показал как

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно