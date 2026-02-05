Уведомления
Устрицы защитили крабов от паразитов
Популяции голубых крабов в Северной Америке сильно страдают от микроскопических паразитов. Новое исследование ученых из США выявило неожиданного защитника этих ракообразных — обыкновенных устриц.
Голубой краб (Callinectes sapidus) обитает в водах Северной и Южной Америки. Его молодые особи сильно уязвимы для динофлагеллята Hematodinium perezi — микроскопического паразита, активность которого возрастает с повышением температуры воды. Этот патоген, попадая в организм, вызывает опасное заболевание, часто приводящее к гибели хозяина. В некоторых заливах уровень сезонного заражения может достигать почти 100%.
Паразит распространяется через водную среду: зараженный краб выпускает в воду сотни тысяч свободноплавающих инфекционных стадий — диноспор. Другой краб заражается, проглатывая воду или фильтруя ее через жабры. Именно на этом, самом уязвимом этапе жизненного цикла паразита, вступает в силу естественный фактор сопротивления — восточная устрица (Crassostrea virginica). Ученые из Виргинского института морских наук (США) доказали, что фильтрующая активность устриц служит ключевым экологическим механизмом для снижения передачи болезней. Результаты исследования опубликованы в журнале Ecology.
Эта работа наглядно подтверждает концепцию «эффекта разбавления», давно обсуждаемую в экологии. Она предполагает, что биоразнообразие экосистемы может естественным образом подавлять распространение болезней, когда виды, не являющиеся хозяевами для патогена, прерывают цепочки его передачи — например, поедая инфекционные стадии.
Чтобы проверить гипотезу, исследователи разместили контейнеры с молодыми неинфицированными крабами в прибрежных водах Виргинии. Контейнеры окружали одним из трех вариантов: 80 живыми устрицами, 160 пустыми створками раковин или ничем. После 7-13 дней в условиях естественного инфекционного давления крабов обследовали.
Результаты показали, что вероятность заражения крабов, находившихся рядом с живыми устрицами, была на треть ниже, чем в контрольной группе. При этом пустые раковины не оказали статистически значимого защитного эффекта. Значит, решающим фактором служит именно активная фильтрация, а не физическое присутствие раковин.
Лабораторные эксперименты дополнили картину. Ученые поместили отдельных устриц в аквариумы с добавленными диноспорами паразита. Контролируя плотность патогенов в воде, исследователи выяснили, что в среднем одна устрица способна удалить более 60% свободноплавающих диноспор всего за час. Эта скорость очистки сопоставима со скоростью поглощения их обычной пищи — фитопланктона.
Таким образом, исследование впервые предоставило прямое экспериментальное доказательство «эффекта разбавления» в морской среде, показав, что устрицы могут напрямую снижать заболеваемость крабов, поглощая заразные стадии их паразитов.
В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.
В 2023 году земные детекторы зарегистрировали нейтрино чрезвычайно высокой энергии — настолько большой, что теоретически оно просто не могло ее иметь. Чтобы обосновать параметры этой частицы, группа физиков предположила, что она происходит из черной дыры, взорвавшейся в ранний период истории Вселенной.
Многие исследователей десятки лет предполагали, что без возникновения земной жизни наша планета настолько радикально отличалась бы от сегодняшней, что ее нельзя было бы узнать не только на поверхности, но и из космоса. Этот вопрос важен для астрономов: им надо понять, насколько их телескопы могут заметить разницу между потенциально обитаемой планетой земного типа и той, на которой реально есть жизнь. Авторы новой научной работы решили разобраться в проблеме.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
