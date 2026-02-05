Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Древнеримское лекарство состояло из человеческих фекалий и тимьяна
Химический анализ содержимого древнеримского стеклянного сосуда подтвердил, что врачи того времени использовали человеческие испражнения в медицинских целях. Ранее о практике лечения фекалиями историки знали только по письменным источникам античных врачей.
Лекари Античности часто применяли вещества с сильным запахом для борьбы с болезнями и злыми духами. В медицинских трактатах Галена, Плиния Старшего и Диоскорида встречаются рецепты смесей из навоза животных и человеческих экскрементов. Этими составами лечили воспаления, инфекции или восстанавливали гормональный баланс. Долгое время считалось, что неприятный аромат состава служил признаком его действенности.
Однако у историков не было прямых вещественных доказательств существования таких препаратов. Стеклянные флаконы той эпохи, которые находили при раскопках, обычно классифицировали как емкости для благовоний либо косметических масел. Из-за хрупкости органики следы содержимого сохранялись крайне редко, а саму идею использования экскрементов многие эксперты считали маргинальной или чисто теоретической.
Новая научная работа превратила предположение в установленный факт: описанные в старинных свитках рецепты реально существовали. Древние аптекари действительно смешивали специфические ингредиенты и помещали их в специальные сосуды для хранения. Результаты опубликовали в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.
Группа ученых проанализировала содержимое древнего сосуда в форме подсвечника II века нашей эры. Внутри специалисты заметили плотную корку темного вещества и решили выяснить его точный химический состав.
Для анализа применили метод газовой хроматографии и масс-спектрометрии. Эта технология разделяет вещество на отдельные компоненты и дает возможность точно идентифицировать сложные органические соединения даже спустя тысячи лет после их герметизации.
В образцах зафиксировали высокую концентрацию копростанола и 24-этилкопростанола. Эти молекулы образуются исключительно в кишечнике млекопитающих в процессе пищеварения и служат надежным маркером присутствия фекалий. Соотношение найденных биомаркеров прямо указало, что содержимое сосуда имело человеческое происхождение.
Вместе с продуктами жизнедеятельности анализ выявил следы карвакрола. Это органическое соединение входит в состав эфирного масла чабреца и обладает сильным пряным ароматом. Авторы научной работы пришли к заключению, что древние аптекари специально добавляли пахучие травы в лекарство. Отдушка помогала замаскировать резкий запах основы и делала процедуру приема препарата менее отталкивающей.
Датировка находки совпала со временем жизни знаменитого врача Галена, который родился и работал именно в Пергаме. В своих трудах медик описывал сложные рецепты мазей, где навоз соединяли с маслами и травами. Теперь стало очевидно, что сосуды-унгуентарии использовали не только для духов, но и для хранения подобных лечебных субстанций.
Химики прямо рассказали, как могло бы выглядеть античное лекарство. Точную болезнь, которую пытались лечить этой смесью, установить, конечно, невозможно. Однако исследователи отметили связь находки с современной практикой пересадки биоматериала для борьбы с кишечными инфекциями.
По прогнозам ВОЗ, к 2050 году число новых случаев рака в мире может превысить 35 миллионов. Главная причина такого роста — старение населения, потому что с возрастом риск столкнуться с онкологическим заболеванием растет. Среди россиян младше 50 лет вероятность небольшая (около 3–5%), но уже к 60–69 годам она увеличивается в четыре раза. После 70 лет угроза возрастает десятикратно, а к 75 годам с этим может столкнуться примерно каждый четвертый. Ученые Пермского Политеха совместно с «Федеральным научным центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» разработали новую математическую модель, которая позволила качественно оценить, как именно возраст влияет на риск развития разных видов онкологии, исключив воздействие экологии, наследственности и образа жизни. Понимание того, какие угрозы наиболее вероятны для каждого возраста, поможет лучше планировать меры: направлять усилия на раннее выявление и предупреждение именно тех видов рака, которые особенно опасны в определенный период жизни.
В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.
В 2023 году земные детекторы зарегистрировали нейтрино чрезвычайно высокой энергии — настолько большой, что теоретически оно просто не могло ее иметь. Чтобы обосновать параметры этой частицы, группа физиков предположила, что она происходит из черной дыры, взорвавшейся в ранний период истории Вселенной.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
2 Января, 2021
Веганы: как с любовью навредить природе
13 Ноября, 2022
Инфографика: как работают нейросети
24 Ноября, 2016
Человек и животное: найти десять различий
3 Сентября, 2020
Хорошо ли Вы знакомы с географией Древнего мира? Тест
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии