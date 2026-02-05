  • Добавить в закладки
5 февраля, 10:47
Илья Гриднев
111

Древнеримское лекарство состояло из человеческих фекалий и тимьяна

❋ 4.2

Химический анализ содержимого древнеримского стеклянного сосуда подтвердил, что врачи того времени использовали человеческие испражнения в медицинских целях. Ранее о практике лечения фекалиями историки знали только по письменным источникам античных врачей.

Археология
# Древний Рим
# лекарство
# фекалии
Автор исследования собирает образцы / © İlker Demirbolat et al. / Cenker Atila

Лекари Античности часто применяли вещества с сильным запахом для борьбы с болезнями и злыми духами. В медицинских трактатах Галена, Плиния Старшего и Диоскорида встречаются рецепты смесей из навоза животных и человеческих экскрементов. Этими составами лечили воспаления, инфекции или восстанавливали гормональный баланс. Долгое время считалось, что неприятный аромат состава служил признаком его действенности.

Однако у историков не было прямых вещественных доказательств существования таких препаратов. Стеклянные флаконы той эпохи, которые находили при раскопках, обычно классифицировали как емкости для благовоний либо косметических масел. Из-за хрупкости органики следы содержимого сохранялись крайне редко, а саму идею использования экскрементов многие эксперты считали маргинальной или чисто теоретической.

Новая научная работа превратила предположение в установленный факт: описанные в старинных свитках рецепты реально существовали. Древние аптекари действительно смешивали специфические ингредиенты и помещали их в специальные сосуды для хранения. Результаты опубликовали в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Группа ученых проанализировала содержимое древнего сосуда в форме подсвечника II века нашей эры. Внутри специалисты заметили плотную корку темного вещества и решили выяснить его точный химический состав. 

Для анализа применили метод газовой хроматографии и масс-спектрометрии. Эта технология разделяет вещество на отдельные компоненты и дает возможность точно идентифицировать сложные органические соединения даже спустя тысячи лет после их герметизации.

Искомый сосуд с фекальным лекарством / © İlker Demirbolat et al. / Cenker Atila
Исследованные образцы / © İlker Demirbolat et al. / Cenker Atila

В образцах зафиксировали высокую концентрацию копростанола и 24-этилкопростанола. Эти молекулы образуются исключительно в кишечнике млекопитающих в процессе пищеварения и служат надежным маркером присутствия фекалий. Соотношение найденных биомаркеров прямо указало, что содержимое сосуда имело человеческое происхождение.

Вместе с продуктами жизнедеятельности анализ выявил следы карвакрола. Это органическое соединение входит в состав эфирного масла чабреца и обладает сильным пряным ароматом. Авторы научной работы пришли к заключению, что древние аптекари специально добавляли пахучие травы в лекарство. Отдушка помогала замаскировать резкий запах основы и делала процедуру приема препарата менее отталкивающей.

Датировка находки совпала со временем жизни знаменитого врача Галена, который родился и работал именно в Пергаме. В своих трудах медик описывал сложные рецепты мазей, где навоз соединяли с маслами и травами. Теперь стало очевидно, что сосуды-унгуентарии использовали не только для духов, но и для хранения подобных лечебных субстанций.

Химики прямо рассказали, как могло бы выглядеть античное лекарство. Точную болезнь, которую пытались лечить этой смесью, установить, конечно, невозможно. Однако исследователи отметили связь находки с современной практикой пересадки биоматериала для борьбы с кишечными инфекциями.

Илья Гриднев
131 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Последние новости:

  В России создали компрессор, использующий жидкостное вытеснение газа вместо механического сжатия

  Древнеримское лекарство состояло из человеческих фекалий и тимьяна

  Экзотическое нейтрино из Средиземного моря объяснили взрывом квазиэкстремальной черной дыры

  Исчезающие морские черепахи оказались восприимчивы к антропогенному шуму

