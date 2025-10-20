О мероприятии

В середине прошлого века человечество впервые увидело фотографию Земли из космоса. Этот первый взгляд многое изменил: горизонт больше не был прямой линией, он стал круглым. Изменилась точка зрения на родную планету. А затем начался бурный и стремительный прорыв человечества в космос.

Энтузиазм первых шагов и первых достижений в космосе наполнял людей надеждой здесь, на Земле. Надеждой на изменения мира. Как отражались эти открытия, прорывы и надежды в искусстве? Как изменился взгляд художников на космос и космические объекты, когда они оказались достижимыми? Ответы на эти и многие другие вопросы даст художник Ростан Тавасиев.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация