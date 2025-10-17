  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Дает ли робот клятву Гиппократа? Этические проблемы внедрения ИИ в медицине

Слушатели узнают, как меняются отдельные отрасли медицины под влиянием ИИ.

ВДНХ
26 октября, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Кто несет ответственность за решения, принятые искусственным интеллектом? Как меняются отдельные отрасли медицины под влиянием ИИ? Что происходит в отношениях врача и пациента в эпоху цифровизации?

Заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ им. Ломоносова Елена Брызгалина расскажет о 4П-медицине (персонализированной, предиктивной, превентивной и партисипативной) и о том, почему искусственный интеллект становится ключевым инструментом ее становления. Лектор рассмотрит, как системы искусственного интеллекта помогают развивать биобанкинг и упорядочивать биомедицинские данные, создавать популяционные и индивидуальные модели заболеваний, совершенствовать медицинские классификации и методы прогнозирования. Отдельное внимание уделит социальным и этическим аспектам, обсудит, где проходит граница между свободой воли и биологической безопасностью. Участники увидят примеры применения ИИ в разных областях здравоохранения — от онкологии до психиатрии, где технологии особенно остро поднимают вопросы автономии человека и доверия к сфере здравоохранения.

Расписание
26
Воскресенье
Октябрь 2025
Проспект мира 123Б Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

17 октября, 05:01
Александр Речкин
2
# биология
# медицина
# технологии
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 октября, 11:21
Игорь Байдов

Морские биологи рассказали, зачем гигантские скаты ныряют на глубину более тысячи метров

В темноте океанских глубин, куда не проникает солнечный свет, гигантские морские дьяволы совершают немыслимые маневры. Эти величественные создания размером с небольшой автомобиль опускаются в бездну, где царят холод и колоссальное давление. Долгое время цель этих рискованных экспедиций оставалась загадкой для ученых. Авторы нового исследования, наконец, приоткрыли завесу тайны и предложили объяснение этому явлению.

Биология
# глубины
# животные
# морские животные
# океан
# скаты
16 октября, 08:40
Любовь С.

В мантии Земли впервые нашли осколки древней протопланеты

Исследователи нашли в древнейших породах Гренландии, Канады и Южной Африки следы вещества с «внеземным» соотношением изотопов. По их мнению, его принесла прото-Земля — предшественник нашей планеты, предположительно существовавший до ее столкновения с другой планетой и образования Луны.

Геология
# базальт
# вулканизм
# вулканическая активность
# изотопный анализ
# прото-Земля
# Тейя
16 октября, 10:46
ПНИПУ

Без новых дорог и развязок: ученые придумали, как уменьшить пробки на 20%

Количество машин в городах растет каждый год, что приводит к частой загруженности транспортных сетей. По статистике, в России за последние 10 лет число легковых автомобилей увеличилось на 8,7 миллиона. Однако постоянное строительство новых развязок не всегда возможно. Тогда эту проблему решают светофоры, которые обеспечивают попеременное движение в разных направлениях. Тем не менее, существующие методы их настройки не всегда работают эффективно. Ученые Пермского Политеха разработали алгоритм оптимизации перекрестков на основе компьютерного моделирования. Эта технология способна увеличить пропускную способность транспортной сети на 15—20%.

ПНИПУ
# дорожные пробки
# дорожный трафик
# пробки
# светофоры
# транспорт
# урбанистика
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

15 октября, 15:34
Адель Романова

На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям

Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
Комментарии

Последние новости:

  1. Дрожжи оказались способны жить на Марсе

    16 октября, 15:34

  2. Ученые разработали оптимальный метод получения рецептора, необходимого для сердечно-сосудистой системы

    16 октября, 15:03

  3. Древний родственник человека обладал силой гориллы и ловкостью современных людей

    16 октября, 13:40

  4. Физики допустили ускоренное расширение Вселенной без темной энергии

    16 октября, 13:21
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

