Кто несет ответственность за решения, принятые искусственным интеллектом? Как меняются отдельные отрасли медицины под влиянием ИИ? Что происходит в отношениях врача и пациента в эпоху цифровизации?

Заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ им. Ломоносова Елена Брызгалина расскажет о 4П-медицине (персонализированной, предиктивной, превентивной и партисипативной) и о том, почему искусственный интеллект становится ключевым инструментом ее становления. Лектор рассмотрит, как системы искусственного интеллекта помогают развивать биобанкинг и упорядочивать биомедицинские данные, создавать популяционные и индивидуальные модели заболеваний, совершенствовать медицинские классификации и методы прогнозирования. Отдельное внимание уделит социальным и этическим аспектам, обсудит, где проходит граница между свободой воли и биологической безопасностью. Участники увидят примеры применения ИИ в разных областях здравоохранения — от онкологии до психиатрии, где технологии особенно остро поднимают вопросы автономии человека и доверия к сфере здравоохранения.

