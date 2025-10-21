Урод у рода, король в попыхах и медведи-комы: лженаучные теории о языке и как их распознать

О мероприятии

Возможно, многие слышали, что слово «бистро» появилось после взятия Парижа в 1814 году, когда русские казаки, требуя у французских официантов выпивки, нетерпеливо кричали: «Быстро! Быстро!». Французы были так впечатлены, что решили назвать этим словом ресторан быстрого питания.

Так вот, это ложь. Мало того, что эта история неправдоподобна (кому придет в голову называть кафе в честь пьяных возгласов военных противников?), так еще и не подтверждается хронологически: слово bistro (bistrot) впервые фиксируется во французском языке только в 1884 году.

Если рассказывают, что слово появилось в результате конкретного яркого события, и приводят множество поражающих воображение и смешных подробностей, с огромной долей вероятности это фейк.

О том, по каким еще признакам можно распознать теории лингвофриков и где искать научные версии происхождения слов, расскажет филолог, популяризатор лингвистики Светлана Гурьянова.

Расписание Проспект Мира, дом 123Б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация