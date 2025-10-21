  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Урод у рода, король в попыхах и медведи-комы: лженаучные теории о языке и как их распознать

Слушатели узнают, где искать научные версии происхождения слов.

ВДНХ
26 октября, 14:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 123Б

О мероприятии

Возможно, многие слышали, что слово «бистро» появилось после взятия Парижа в 1814 году, когда русские казаки, требуя у французских официантов выпивки, нетерпеливо кричали: «Быстро! Быстро!». Французы были так впечатлены, что решили назвать этим словом ресторан быстрого питания.

Так вот, это ложь. Мало того, что эта история неправдоподобна (кому придет в голову называть кафе в честь пьяных возгласов военных противников?), так еще и не подтверждается хронологически: слово bistro (bistrot) впервые фиксируется во французском языке только в 1884 году.

Если рассказывают, что слово появилось в результате конкретного яркого события, и приводят множество поражающих воображение и смешных подробностей, с огромной долей вероятности это фейк.

О том, по каким еще признакам можно распознать теории лингвофриков и где искать научные версии происхождения слов, расскажет филолог, популяризатор лингвистики Светлана Гурьянова.

Расписание
26
Воскресенье
Октябрь 2025
Проспект Мира, дом 123Б Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 123Б

21 октября, 07:23
Александр Речкин
1
# лингвистика
# русский язык
# филология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 октября, 17:27
Адель Романова

Ученые, наконец, объяснили наличие колец у астероидов и карликовых планет

У астрономов появилось возможное объяснение феномену, который обнаружили несколько лет назад: у некоторых карликовых планет и даже астероидов есть кольца, как у газовых гигантов. Ученые предположили, что кольца малых тел формируются благодаря их неправильной форме и, как следствие, неравномерно распределенной гравитации.

Астрономия
# астероид Харикло
# карликовые планеты
# космос
# Хаумеа
18 октября, 10:37
Юлия Трепалина

Ученые по видео и рассказам очевидцев воссоздали смертельное нападение акул на пловца у берегов Израиля

В апреле 2025 года у побережья израильского города Хадера произошла трагедия: мужчину, который плавал с маской и трубкой в нескольких десятках метров от берега, растерзали акулы прямо на глазах у людей на пляже. Морские биологи по видео и рассказам очевидцев восстановили вероятный ход тех событий и объяснили, какие обстоятельства могли спровоцировать коллективную атаку акул.

Биология
# акулы
# Израиль
# нападение акулы
# поведение животных
18 октября, 10:18
Редакция Naked Science

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

Еще в 2020 году Россия отставала по квантовым технологиям от лидеров на 10 лет. Квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовые сенсоры — все это, казалось, вскоре войдет в практику везде, но не у нас. В 2025-м ситуация уже изменилась: в области квантовых вычислений страна вошла в число лидеров квантовой гонки. Как это удалось и каких практических результатов можно ждать?

С точки зрения науки
# квантовые компьютеры
# квантовые технологии
# росатом
# технологии
Выбор редакции
17 октября, 22:00
Любовь С.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.

Астрономия
# атмосфера
# метан
# молекулы
# органические вещества
# Сатурн
# титан
# этан
19 октября, 10:00
Любовь С.

Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.

Астрономия
# Seti
# внеземная жизнь
# инопланетные цивилизации
# инопланетный разум
# радиоастрономия
# техносигнатуры
18 октября, 11:06
Evgenia Vavilova

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.

Биология
# возрастные изменения
# секвенирование ДНК
# сперма
# сперматозоиды
# старение
# фертильность
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые, наконец, объяснили наличие колец у астероидов и карликовых планет

    20 октября, 17:27

  2. Ученые объяснили, почему трудное детство оставляет след на всю жизнь

    20 октября, 16:59

  3. «Искровой станок» российских ученых позволил «программировать» свойства наноматериалов

    20 октября, 16:36

  4. У женщин с большим размером груди оказалась выше самооценка

    20 октября, 16:34
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

Андрей Ляпугин
48 минут назад
Ни врагам ни "друзьям" России не нужно, чтобы всё это осуществилось. Поэтому в реальное внедрение разработок не верится. :(

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

T V
1 час назад
Child, "После уличных боёв". А что за уличные бои и с кем вы знаете? Или тоже не в курсе, как на десятках автобусов возили майлановских гтморозков по

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

T V
1 час назад
Child, Если вы не собираетесь осуждать преступления майдановцев, то вам не стоит рассуждать и о действиях России. Так никакие события в мире не

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Фламинго Андреевич
2 часа назад
Какого первого контакта? Мы их с 40 годов изучаем и излучаем им головы. Космос весь наш, а не уродов с других планет

Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

Фламинго Андреевич
2 часа назад
Анонимусы захватили ваш интернет

Построена самая масштабная карта из миллиона квазаров Вселенной

Aleksandr Kuznecov
2 часа назад
Влад, я думаю Карл имел ввиду то, что невозможно доставить такую массу и объем. Для этого, сначала, потребуется огромная транзитная станция на

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Алексей Мишарин
2 часа назад
Очень интересное исследование. Особенно для тех, кто имеет впечатляющие воспоминания детства. И конечно, не все дети одинаковы, особенно, учитывая,

Ученые объяснили, почему трудное детство оставляет след на всю жизнь

Aleksandr Kuznecov
2 часа назад
P., Смотри, твоя вера в бога никак не делает физику и технику менее объективными. Ты путаешь «повышенную радиацию» с мгновенно смертельной дозой —

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Aleksandr Kuznecov
2 часа назад
P., открыто кем? Или точнее написано кем,богом? Или тысячами "пастухов-писателей" дабы контролировать стадо?

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Алексей Мишарин
2 часа назад
Кузнец, который изготавливал этот шедевр, возможно, работал в компании с заказчиком. Очень много нюансов в оформлении. А ведь тогда не было

На побережье Балтийского моря краеведы-энтузиасты нашли 2800-летний кинжал

Ершов Владимир
3 часа назад
Помнится, одна певица ртом тоже говорила, что её "того"... Инопланетяне отпёжили, видимо, тоже бухала как не в себя😃

Психиатры описали необычный случай синдрома инкуба с сексуальными галлюцинациями

Div Simbel
4 часа назад
Тот, кто сделает машину "нажал кнопку - моментально заснул", станет самым богатым человеком мира, да ещё и с Нобелевской премией.

«Идеальный» сон снизил риск преждевременной смерти более чем на 30%

Div Simbel
4 часа назад
Тут обратный эффект: невротичный человек просто не заведёт собаку, так как ему изначально не понравится перспектива ежедневно с ней два раза

Кошатники оказались невротичнее собачников

Div Simbel
4 часа назад
Очень странно. После 45 лет я наблюдаю как раз улучшение своего здоровья.

Генетики назвали два критических возраста людей

Div Simbel
4 часа назад
Русский, будет больше умных, но и больше больных. Потому генетический скрининг таких плодов обязателен.

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

Div Simbel
4 часа назад
Юрий, скорее зачинать как раз после 40, но обязательно проводить тщательный генетический анализ плода и принимать меры в случае обнаружения

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

Div Simbel
4 часа назад
Вывод: чем старше отец, тем больше вероятность рождения у него гениального ребёнка с особо прогрессивными свойствами, но тем выше и вероятность

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

Любовь С.
6 часов назад
Анна, Спасибо большое, что указали на описку, исправила!

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

Sergey Gorovoy
6 часов назад
Андрей, вот вас всех прёт-то!😂 а что, эти 2 моста уже... - того? а я и не в курсе ваших "уничтоженных примеров", но очень уж похоже на поклёп... будьте

Семь самых интересных мостов мира, где инженерия превращается в искусство

Илья Иванов
6 часов назад
Рад за Данию, это моя любимая страна, проэкологическая, спортивная, киберспортивная. Хотя Испания ещё классная, там климат получше

Названа самая счастливая страна в мире

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно