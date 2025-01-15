О мероприятии

Беджа — этнографическая группа кочевых племен, проживающих в Нубийской пустыне на территории трех современных государств, Египта, Судана и Эритреи. Их происхождение и этногенез остаются предметом ожесточенных научных дискуссий, которые ведутся с конца XIX века. Кто они: потомки меджаев — элитной гвардии древнеегипетских фараонов — или наследники полулегендарных блеммиев — врагов Древнего Рима, которых еще Геродот описывал как безглавых существ с глазами и ртом на груди?

Империи и государства сменяли друг друга, формально распространяя свою власть на территории традиционного проживания беджа. Однако предки беджа столетиями успешно противостояли любой колонизации, оставив значительный след в истории Восточной Африки и получив славу непокорных и гордых воинов пустыни. Мужество беджа в борьбе с британской армией во время подавления Махдистского восстания нашло свое отражение в «оде» Редьярда Киплинга «Фуззи-Вуззи». В современном Судане беджа остаются автономной политической силой, с которой властям в Хартуме приходится считаться.

Ввиду разреженности поселений беджа, труднодоступности мест их обитания и особенностей традиционной культуры, которая предписывает защищать важную информацию от чужаков, по сей день беджа остаются плохо изученной этнографической общностью. Так, в отечественной этнографии до недавнего времени вообще отсутствовали научные публикации о беджа. Первые шаги в изучении и описании этого уникального народа были сделаны в рамках работы Нубийской археолого-антропологической экспедиции МГУ, которая уже в течение пяти сезонов проводит междисциплинарные исследования в Нубийской пустыне Судана.

Об успехах и неудачах выстраивания диалога с кочевниками Нубийской пустыни расскажет участник экспедиции этнограф Федор Гордеев.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация