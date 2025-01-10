О мероприятии

С давних времен человечество с любопытством наблюдало за тем, что происходит в окружающем Землю пространстве — в мире звезд, планет и других небесных тел. Но много ли можно узнать о Космосе, просто разглядывая звездное небо?

Доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе расскажет про исторические и современные способы изучения космического пространства. Слушатели узнают о различных телескопах, как наземных, так и космических, а также о том, почему некоторые современные приборы для изучения Космоса можно называть телескопами только с большой натяжкой.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация