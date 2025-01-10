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Лекция
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Как мы изучаем космос

Слушатели узнают про исторические и современные способы изучения космического пространства.

Космонавтика и авиация
19 января, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

С давних времен человечество с любопытством наблюдало за тем, что происходит в окружающем Землю пространстве — в мире звезд, планет и других небесных тел. Но много ли можно узнать о Космосе, просто разглядывая звездное небо?

Доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе расскажет про исторические и современные способы изучения космического пространства. Слушатели узнают о различных телескопах, как наземных, так и космических, а также о том, почему некоторые современные приборы для изучения Космоса можно называть телескопами только с большой натяжкой.

Расписание
19
Воскресенье
Январь 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

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# вселенная
# звезды
# космос
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