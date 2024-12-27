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Лекция
16+
Астрономия в блокадном Ленинграде

Слушатели узнают об участии ленинградских астрономов в контрбатарейной борьбе.

Библиотека Планетарий 1
24 января, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Как известно, в годы Великой Отечественной войны Ленинград оказался перед тяжелейшим в своей истории вызовом — выстоять в тяжелых условиях Блокады. Этот вызов потребовал полной отдачи не только от бойцов Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота, но и от всех мирных жителей города.

Одной из важнейших задач с самых первых дней Блокады стала защита города от артиллерийских обстрелов. Не сумев взять Ленинград штурмом, Гитлер решил стереть его с лица земли артиллерийским огнем. Но организованная система контрбатарейной борьбы блокадного города не только сорвала планы фашистов, но и сохранила прекрасный город практически невредимым. В блестящей контрбатарейной борьбе блокадного Ленинграда есть и научная составляющая: свой вклад внесли и математики и геодезисты и астрономы.

Об участии ленинградских астрономов в контрбатарейной борьбе, а также в других не менее важных мероприятиях Ленинградского сопротивления расскажет кандидат физико-математических наук Сергей Петров.

Расписание
24
Пятница
Январь 2025
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

1 час назад
Александр Речкин
15
# астрономия
# история
# космос
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# брюхоногие
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# видеонаблюдение
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# белые карлики
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Космонавтика
# NASA
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# астронавты
# высадка на Луну
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Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
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R Sad
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1 час назад
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Кирилл Соловьёв
1 час назад
Наши, выходит, тоже?

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

V S
1 час назад
Бред очередной, скорость мышления и скорость мысли это не одно и то же. Свет от солнца до земли доходит до земли 8 минут, я же могу мысленно ощутить

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андрей серов
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Аднимус
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Аднимус
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Аднимус
2 часа назад
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Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Аднимус
2 часа назад
Петр, похмелись

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Аднимус
2 часа назад
Naked, это типичное "нитакойкаквсе", тебя отягощает то что особых достижений для выделения из толпы нет, поэтому ты прибег к примитивной

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Аднимус
2 часа назад
Naked, а минусы будут?

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

sergey Ufimtsev
3 часа назад
Разве неразное значение скорость мысли и скорость мышление. Я могу подумать о крае вселённой, с одной стороны подумаю медленно, а вот мысыль о крае

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Alexandre Terentiev
3 часа назад
Эаоуи, это только баллистические так делают

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Alexandre Terentiev
3 часа назад
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Эаоуи ПРайм
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