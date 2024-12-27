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Слушатели узнают об участии ленинградских астрономов в контрбатарейной борьбе.
О мероприятии
Как известно, в годы Великой Отечественной войны Ленинград оказался перед тяжелейшим в своей истории вызовом — выстоять в тяжелых условиях Блокады. Этот вызов потребовал полной отдачи не только от бойцов Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота, но и от всех мирных жителей города.
Одной из важнейших задач с самых первых дней Блокады стала защита города от артиллерийских обстрелов. Не сумев взять Ленинград штурмом, Гитлер решил стереть его с лица земли артиллерийским огнем. Но организованная система контрбатарейной борьбы блокадного города не только сорвала планы фашистов, но и сохранила прекрасный город практически невредимым. В блестящей контрбатарейной борьбе блокадного Ленинграда есть и научная составляющая: свой вклад внесли и математики и геодезисты и астрономы.
Об участии ленинградских астрономов в контрбатарейной борьбе, а также в других не менее важных мероприятиях Ленинградского сопротивления расскажет кандидат физико-математических наук Сергей Петров.
Набережная Обводного канала, 74Б
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