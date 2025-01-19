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Лекция
16+
Грузия в античных мифах: Прометей, аргонавты и золотое руно

Слушатели узнают о поисках золотого руна Ясоном, Гераклом и другими героями и раскроют загадки, зашифрованные в древних мифах.

Центр «Архэ»
24 января, 19:00 Идет 2 ч
500 Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

Колхида — древнейшее государство на землях современной Грузии. Его история окутана множеством мифов и легенд. Древние греки представляли ее как очень далекую и богатую золотом страну. Здесь правил сын бога Солнца — царь Ээт. В горах Кавказа был прикован титан Прометей, даровавший огонь людям. Сюда прибыли ради легендарного артефакта смелые аргонавты. Искусствовед Елизавета Демянюк расскажет о поисках золотого руна Ясоном, Гераклом и другими героями и раскроет загадки, зашифрованные в древних мифах.

Расписание
24
Пятница
Январь 2025
timepad Онлайн
19:00
Купить
18 минут назад
Александр Речкин
1
# античность
# Грузия
# история
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# дети
# детско-родительские отношения
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Геология
# геология
# литосферные плиты
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# субдукция
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ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
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Комментарии

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Uber Cynic
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полиграф шариков
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Михаил Невский
13 часов назад
Иван, а КАПСОМ я выделяю слова что бы ВАМ было ПОНЯТНЕЕ. Вот и всё

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Михаил Невский
13 часов назад
Иван, если бы я был заукраинцем я бы сказал что потери Украины в 5 раз меньше чем российские) но я не верю ВСУ о 800 тысячах погибших россиян и 60-80 тысяч

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Михаил Невский
14 часов назад
Иван, а. я то думал откуда название =))) Ну вы всё равно лахта пропагандиская)) И да потерь у РФ в 10 раз больше.

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Иван Колупаев
14 часов назад
Михаил, таблеток попейте, а то у вас в голове уже все перепуталось 🙄 ЦИПСО это _украинский_ центр информационно-психологических операций.

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Михаил Невский
14 часов назад
Иван, я не говорю на мове. Да с вами и с Березиным не имеет смысла говорить - несёте пропагандискую чушь)) Я уже писал если анализировать данные не

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Михаил Невский
14 часов назад
Иван, скрыть ничего невозможно вот только многие сидят в своём информационном пузыре а по ТВ всякую чушь ежедневно про распятых мальчиков про то

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Михаил Невский
14 часов назад
Александр, упорствуете в своей глупости?

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Михаил Невский
14 часов назад
Дмитрий, украинцы не один народ уже давно

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Михаил Невский
14 часов назад
Иван, )))) потери Т-90 у же несколько десятков)) точка %)

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Михаил Невский
14 часов назад
Александр, мне нужен год когда ввод мощностей ВИЭ пойдёт на спад. Хотя.. может это не только экономика? Может человечество задумалось, что будет

Эволюция электромобилей не позволит им разрешить климатический кризис

Александр Панов
15 часов назад
Дмитрий, можно посмотреть на кладбища. Таких полей как на украине нет.

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Александр Панов
15 часов назад
Дмитрий, в 91 говорили что мы победили.

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

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