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Лекция
16+
Технологическая революция — новые задачи и возможности биотеха и медицины

Слушатели узнают, как цифровые технологии меняют подходы к лечению.

Курилка Гутенберга
23 января, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Вернадского, 96

О мероприятии

Современный мир стремительно меняется, трансформируя медицину и биотехнологии. Искусственный интеллект, геномика и робототехника уже сейчас перестраивают подходы к диагностике, лечению и продлению жизни, создавая новые перспективы для науки и здравоохранения. В эпоху глобальных изменений перед учеными и врачами встают новые задачи, определяющие будущее этих отраслей.

Эксперт по инновациям, основатель и партнер Orbita Capital Partners Евгений Кузнецов расскажет:

  • Как технологии помогают бороться с глобальными вызовами: старением населения, новыми вирусами и хроническими заболеваниями;
  • Какие биотехнологические стартапы формируют будущее и как инвестиции меняют темпы их развития;
  • Как цифровые технологии меняют подходы к лечению;
  • Что становится ключевым ресурсом в медицине будущего;
  • Какие биотехнологии могут продлить жизнь и улучшить ее качество, и насколько близко люди к этим прорывам.

Расписание
23
Четверг
Январь 2025
Проспект Вернадского, 96 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Вернадского, 96

6 минут назад
Александр Речкин
0
# биология
# медицина
# технологии
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