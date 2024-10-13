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Исследователи создали материал, напоминающий свойства паутины Человека-паука

Биоинженеры сообщили, что создали настоящую технологию метания паутины, напоминающую ту, что использовал знаменитый супергерой комиксов и фильмов Человек-паука. Правда, их материал вряд ли позволит людям раскачиваться на зданиях в ближайшее время, но он передает суть изящной штуковины Питера Паркера.

Кадр из фильма «Человек-паук» / © Sony Pictures

Как подробно описано в новой работе, опубликованной в журнале Advanced Functional Materials, исследователи разработали специализированную жидкость, которая при выталкивании из иглы немедленно застывает в нить, которая цепляется за предметы. Она также достаточно прочная и достаточно липкая, поэтому позволяет поднимать предметы.

По словам соавтора научной работы исследователя биомедицинской инженерии в Университете Тафтса (США) Марко Ло Прести, хотя пауки и остаются мастерами плетения шелкоткачества, это устройство может делать то, чего не могут большинство паукообразных: стрелять паутиной.

Волокно исследователей в основном сделано из раствора, содержащего фиброин шелка, белка, который получается путем вываривания шелка, производимого коконами моли. Фиброин шелка сам по себе может образовывать тягучий клей, но чтобы выяснить, как заставить его затвердеть в воздухе, исследователям нужен был счастливый случай.

«Я работал над проектом по созданию чрезвычайно прочного клея с использованием фиброина шелка, и когда я чистил стеклянную посуду ацетоном, я заметил, что на дне стакана образуется материал, похожий на паутину», — сообщил Ло Прести.

Исследователь понял, что сочетание ацетона и дофамина ускорило процесс затвердевания, который раньше занимал несколько часов, а теперь происходил практически мгновенно. Помимо того, что дофамин по своей природе обладает адгезивными свойствами, он, в частности, значительно ускоряет процесс, извлекая воду из фиброина шелка, в то время как ацетон испаряется.

Жидкий поток раствора прилипает к стеклянному стакану и поднимает его / © Marco Lo Presti / Tufts University

Это решило проблему с паутиной. Однако для укрепления волокон исследователи добавили материал под названием хитозан, биополимер сахара, полученный из хитина, который образует экзоскелеты насекомых. Они также добавили ионы бората, чтобы сделать его еще более липким.

© Marco Lo Presti / Tufts University

Благодаря этому волокна могли поднимать предметы, вес которых превышал их собственный в 80 раз.