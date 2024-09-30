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SpaceX вновь приостановила запуски Falcon 9

Компания Илона Маска приостановила запуски своей ракеты Falcon 9 из-за проблемы с двигателем верхней ступени. Ее выявили при сходе с орбиты во время пилотируемого старта миссии Crew-9 на МКС 28 сентября 2024 года. Это вторая аномалия верхней ступени менее чем за три месяца.

Двигатель Merlin второй ступени Falcon 9 во время запуска Crew-9 / © NASA

Представители SpaceX сообщили в социальной сети Х, что при включении двигателя для схода с орбиты у второй ступени Falcon 9 возникли проблемы. Она сошла с орбиты, но оказалась за пределами целевой зоны. Инженеры планируют возобновить запуски после того, как определят основную причину произошедшего.

Этот инцидент стал второй проблемой с верхней ступенью Falcon 9 менее чем за три месяца. Во время запуска Starlink в июле двигатель Merlin дал сбой при повторном запуске, и спутники не были развернуты на целевых орбитах, что привело к их скорому повторному входу в атмосферу.

Неясно, на сколько SpaceX приостановит запуски Falcon 9. Июльский инцидент остановил их на 15 дней, полеты возобновили в конце июля. SpaceX также останавливала пуски на два дня в конце августа после того, как первая ступень Falcon 9 опрокинулась при посадке.

В предыдущих случаях SpaceX требовалось одобрение Федерального управления гражданской авиации США для возобновления запусков либо по завершении расследования, либо после получения определения общественной безопасности от агентства о том, что инцидент не представляет никакой опасности для населения.