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Видео: первая ступень ракеты Falcon 9 опрокинулась при посадке
Компания SpaceX рано утром 28 августа выполнила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией спутников системы Starlink. Старт прошел успешно, аппараты вывели на околоземную орбиту, однако многоразовая первая ступень В1062 опрокинулась при посадке на платформу в Атлантическом океане.
Первую ступень В1062 запустили в рекордный, 23-й раз. Во время вертикальной посадки на морскую платформу A Shortfall of Gravitas она получила серьезные повреждения, и, скорее всего, ее больше не смогут использовать.
Это первый раз более чем за три года, когда SpaceX теряет одну из своих многоразовых первых ступеней.
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Многие дети вне зависимости от когнитивных способностей обращают внимание на большее количество информации, чем нужно для решения конкретной задачи. Взрослые, как правило, связывают это с низким уровнем развития, рассеянностью, неумением отделить важное от неважного. Однако, выяснили психологи из США, такое «отсутствие фокусировки» — один из этапов формирования памяти.
Ученые, которые работают с самым чувствительным в мире детектором темной материи LUX-ZEPLIN, рассказали о первых масштабных результатах работы этой машины. Новые данные хотя и оказались вполне ожидаемыми, но все же вселяют надежду. По мнению исследователей, люди как никогда оказались близки к обнаружению частиц этой загадочной субстанции.
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