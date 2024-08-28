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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария А.
Мария А.
13 минут назад
Рейтинг: +92
Посты: 35

Видео: первая ступень ракеты Falcon 9 опрокинулась при посадке

Компания SpaceX рано утром 28 августа выполнила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией спутников системы Starlink. Старт прошел успешно, аппараты вывели на околоземную орбиту, однако многоразовая первая ступень В1062 опрокинулась при посадке на платформу в Атлантическом океане. 

Сообщество
# Falcon-9
# SpaceX
# многоразовость
Старт ракеты Falcon со спутниками Starlink Joshua / © Conti, Us Space
Старт ракеты Falcon со спутниками Starlink Joshua / © Conti, Us Space

Первую ступень В1062 запустили в рекордный, 23-й раз. Во время вертикальной посадки на морскую платформу A Shortfall of Gravitas она получила серьезные повреждения, и, скорее всего, ее больше не смогут использовать. 

Это первый раз более чем за три года, когда SpaceX теряет одну из своих многоразовых первых ступеней. 

Видео неудачной посадки первой ступени В1062 после 23-го полета / © SpaceX
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