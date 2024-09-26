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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
5 минут назад
Рейтинг: +314
Посты: 476

Снимки самых забавных животных: объявлены финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo 2024

Жюри конкурса фотографий Nikon Comedy Wildlife Awards 2024, ранее известного просто как Comedy Wildlife Awards, объявило финалистов. В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок: почти 9000 снимков от фотографов из 98 стран.

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
«Прятки» / © Leslie McLeod
«Прятки» / © Leslie McLeod
«Эй, приятель, отвали, это моя птичка»/ © Andy Rouse
«Эй, приятель, отвали, это моя птичка»/ © Andy Rouse
«Снова понедельник» / © Christopher Arnold
«Снова понедельник» / © Christopher Arnold
«Крушение» / © Damyan Petkov
«Крушение» / © Damyan Petkov
«Молитва» / © Christine Haines
«Молитва» / © Christine Haines
«Неловко улыбающаяся лягушка» / © Kingston Tam
«Неловко улыбающаяся лягушка» / © Kingston Tam
«Босс мафии» / © Takashi Kubo
«Босс мафии» / © Takashi Kubo
«Ты не моя мама» / © Randy Herman
«Ты не моя мама» / © Randy Herman
«Держись» / © Alex Fine
«Держись» / © Alex Fine
«Пикабу» / © Alex Fine
«Пикабу» / © Alex Fine
«Привет, мир» / © Alex Pansier
«Привет, мир» / © Alex Pansier
«Влюбленные» / © Andrea Rosado
«Влюбленные» / © Andrea Rosado
«Секретное оружие английского крикета» / © Andy Rouse
«Секретное оружие английского крикета» / © Andy Rouse
«Задумчивый шимпанзе»/ © Arvind Mohandas
«Задумчивый шимпанзе»/ © Arvind Mohandas
«Холодный душ» / © Corentin Revel
«Холодный душ» / © Corentin Revel
«Гуру выдр» / © Charles Janson
«Гуру выдр» / © Charles Janson
«Я слишком прекрасна для своей любви» / © Artur Stankiewicz
«Я слишком прекрасна для своей любви» / © Artur Stankiewicz
«Лягушка в воздушном шаре» / © Eberhard Ehmke
«Лягушка в воздушном шаре» / © Eberhard Ehmke
«Паваротти среди сов» / © Fred Amico
«Паваротти среди сов» / © Fred Amico
«Улыбающийся морской слон» / ©  Gabriel Rojo
«Улыбающийся морской слон» / ©  Gabriel Rojo
«Я уже иду» / © Inés Godínez
«Я уже иду» / © Inés Godínez
«Задорный смех» / © Ingo Hamann
«Задорный смех» / © Ingo Hamann
«Я расскажу тебе секрет» / ©  Jan Piecha
«Я расскажу тебе секрет» / ©  Jan Piecha
«Куда вы направляетесь?» / © Jörn Clausen
«Куда вы направляетесь?» / © Jörn Clausen
«Богомол танцует фламенко» / © Jose Miguel Gallego Molina
«Богомол танцует фламенко» / © Jose Miguel Gallego Molina
«Песня» / © Kath Aggiss
«Песня» / © Kath Aggiss
«Конькобежец» / © Mark Meth-Cohn
«Конькобежец» / © Mark Meth-Cohn
«Ты шутишь?» / © Marti Phillips
«Ты шутишь?» / © Marti Phillips
«Модельная одежда из геккона» / © Michela Bordoli
«Модельная одежда из геккона» / © Michela Bordoli
«Застрявшая белка» / © Milko Marchetti
«Застрявшая белка» / © Milko Marchetti
«Полегче, ребята» / © Philippe Ricordel
«Полегче, ребята» / © Philippe Ricordel
«Неожиданная смена ролей» / © Przemslaw Jakubczyk
«Неожиданная смена ролей» / © Przemslaw Jakubczyk
«Банда четырех» / © Ralph Robinson
«Банда четырех» / © Ralph Robinson
«Рок-звезда» / © Sanjay Patil
«Рок-звезда» / © Sanjay Patil
«Подождите… Какая зебра впереди?» / © Sarosh Lodhi
«Подождите… Какая зебра впереди?» / © Sarosh Lodhi
«Целующиеся совы» / © Sarthak Ranganadhan
«Целующиеся совы» / © Sarthak Ranganadhan
«Придирки» / © Scott Frier
«Придирки» / © Scott Frier
«Тряси, тряси, греми и катись» / © Tapani Linnamäki
«Тряси, тряси, греми и катись» / © Tapani Linnamäki
«Рыба-попугай любит, когда ее чистят» / © Wim Bellemans
«Рыба-попугай любит, когда ее чистят» / © Wim Bellemans
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Эдвард Фёрлонг
1 час назад
Vlad, какого "третьего мира"?! Нет, я не отрицаю, что РФ скатилась до уровня африканских стран. Но с разрушением СССР исчез и 2-й мир - соцсистема.

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Evgenia Dorokhova
1 час назад
Александр, а зачем куда-то писать? И так все понятно! В таких журналах только "бред" и "какие-то химические фантазии" печатают!

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глиныПропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Талантливый Mr.ripley
2 часа назад
Александр, да там такие же лапти сидят! Друг друга "рецензируют"! Мне ли им писать? Что я Гекубе?

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Егор
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Rodomir, у тебя и трёх класСов нет, грамОтей..)

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