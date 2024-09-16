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Олег Гончар
Олег Гончар
7 минут назад
Рейтинг: +608
Посты: 1608

Китайские автопроизводители напугали главу Ford

Генеральный директор компании Ford Джим Фарли, который недавно вернулся из Китая, рассказал изданию The Wall Street Journal, что местные автопроизводители обогнали США в технологической гонке по созданию электромобилей.

Сообщество
# Китай
# США
# технологии
# транспорт
Генеральный директор Ford Джим Фарли и электромобиль F-150 / © Nic Antaya / WSJ
Генеральный директор Ford Джим Фарли и электромобиль F-150 / © Nic Antaya / WSJ

Фарли заявил об «экзистенциальной угрозе» для автомобильной индустрии США. Он считает, что китайские автопроизводители движутся со скоростью света, используя искусственный интеллект и другие передовые технологии, которые не имеют аналогов в Штатах.

Кроме того, производители электромобилей из КНР сотрудничают с поставщиками экономичных деталей и за счет сочетания более низких цен на транспортные средства, создания высокотехнологичных, комфортных интерьеров и быстрого обновления автопарка активно развивают свою деятельность на международных рынках (Европа, Ближний Восток, Россия, Латинская Америка, страны Азии), ставя под угрозу конкурентоспособность американских автогигантов.

В прошлом году, например, китайская компания BYD обошла Tesla по объему продаж, что неудивительно, ведь цены на самый дешевый электромобиль BYD Seagull стартуют от 10 000 долларов США. Вместе с тем машина отличается модным салоном, вращающимся сенсорным экраном, похожим на iPad, и более чем 480 километрами запаса хода на одной зарядке, что сопоставимо с электромобилями от старых автопроизводителей, которые стоят в три раза дороже.

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