SpaceX подтвердила рекорд многоразового использования ракет Falcon 9

Ракета Falcon 9 запускает в космос два спутника связи Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) / © SpaceX

Первая ступень Falcon 9 B1061 вернулась на Землю примерно через восемь с половиной минут после запуска, приземлившись, как и планировалось, на беспилотную платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.

Это были 22-е запуск и посадка B1061 по счету. Таким образом, SpaceX повторила рекорд по повторному использованию ракет-носителей, установленный в июне этого года, во время запуска интернет-спутников Starlink.

Тем временем вторая ступень Falcon 9 продолжала выводить на орбиту спутники ASBM, которые обеспечат широкополосное покрытие в Арктическом регионе. Первый из них был развернут через 42,5 минуты после старта, а второй — спустя еще пять минут.