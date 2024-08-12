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SpaceX подтвердила рекорд многоразового использования ракет Falcon 9
Ракета Falcon 9 компании SpaceX в 22-й раз стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии 12 августа, в 05:02 по московскому времени. Она отправила в космос два спутника связи Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) общей массой 7,2 тонны в интересах Министерства обороны Норвегии.
Первая ступень Falcon 9 B1061 вернулась на Землю примерно через восемь с половиной минут после запуска, приземлившись, как и планировалось, на беспилотную платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.
Это были 22-е запуск и посадка B1061 по счету. Таким образом, SpaceX повторила рекорд по повторному использованию ракет-носителей, установленный в июне этого года, во время запуска интернет-спутников Starlink.
Тем временем вторая ступень Falcon 9 продолжала выводить на орбиту спутники ASBM, которые обеспечат широкополосное покрытие в Арктическом регионе. Первый из них был развернут через 42,5 минуты после старта, а второй — спустя еще пять минут.
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