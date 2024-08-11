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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
9 минут назад
Рейтинг: +310
Посты: 442

Видео: тарантул, пораженный кордицепсом

В социальной сети Reddit опубликовали видео, на котором запечатлен тарантул, пораженный «зомбигрибом» — кордицепсом. Он стал широко известен благодаря видеоигре The Last of Us и снятому на ее основе сериалу «Одни из нас». 

Сообщество
# биология
# грибы
Тарантул, пораженный кордицепсом / © Dismal_Difference_48 / reddit
Тарантул, пораженный кордицепсом / © Dismal_Difference_48 / reddit

Известно, что многие виды грибов (например, семейств Cordycipitaceae и Ophiocordycipitaceae) паразитируют на пауках. Случаи, когда они становятся каркасом для растущих грибов, зарегистрированы по всему миру.

© Dismal_Difference_48 / reddit
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