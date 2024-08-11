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Видео: тарантул, пораженный кордицепсом
В социальной сети Reddit опубликовали видео, на котором запечатлен тарантул, пораженный «зомбигрибом» — кордицепсом. Он стал широко известен благодаря видеоигре The Last of Us и снятому на ее основе сериалу «Одни из нас».
Известно, что многие виды грибов (например, семейств Cordycipitaceae и Ophiocordycipitaceae) паразитируют на пауках. Случаи, когда они становятся каркасом для растущих грибов, зарегистрированы по всему миру.
Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
В МПСУ выяснили: чем дольше человек трудится программистом, тем сильнее идет перекос в сторону одиночной работы и своего рода профессиональной деформации. Можно сказать, что отсутствие эмоций у машинных алгоритмов «притупляет» эмоциональный интеллект программистов.
Психологи из австралийского Университета Эдит Коуэн представили экспериментальные свидетельства того, что мужчины, которые при взгляде на женщин чаще смотрят на тело, а не лицо, в большей мере склонны к вредным стереотипам и проявлениям в отношении противоположного пола. Потенциально это ведет к сексуальному насилию.
«Роскосмос» назвал создание российского аналога Falcon 9 «тактической перспективой космической отрасли на 30 лет»
Новое интервью первого заместителя генерального директора «Роскосмоса» содержит ряд достаточно необычных тезисов. Среди них — оценка реализации ракеты «Амур-СПГ» как перспективы всей отечественной космической отрасли до 2054 года. По своим параметрам эта ракета близка к Falcon 9, которую сама компания SpaceX уже считает устаревающей.
Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.
В Турции нашли золотой клад времен Пелопоннесской войны. Ученые рассказали, кому он мог принадлежать
Тайник представляет собой высокопробные золотые персидские монеты — дарики, которые изготовили более двух тысяч лет назад. Это первый клад такого типа, найденный в Малой Азии. По мнению археологов, находка позволит больше узнать о политическом ландшафте времен войны между Делосским и Пелопоннесским союзами.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
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G7 установит потолок цен для российской нефти. Печальная новость… или не совсем?
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