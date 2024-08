Видео: тарантул, пораженный кордицепсом

В социальной сети Reddit опубликовали видео, на котором запечатлен тарантул, пораженный «зомбигрибом» — кордицепсом. Он стал широко известен благодаря видеоигре The Last of Us и снятому на ее основе сериалу «Одни из нас».