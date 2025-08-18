О мероприятии

Церковнославянский язык — первый письменный язык Древней Руси, на нем писались все произведения русского средневековья на протяжении многих столетий. Язык этот, хотя и является родственником нашему современному языку, однако имеет много специфических отличий и особенностей.

Слушатели узнают, на каком языке говорили на Руси, какие сложности могут подстерегать современных людей при изучении средневековых рукописей. Участники мероприятия научатся читать тексты, написанные разными типами письма, изучат особенности древнерусского счета и летосчисления и даже попытаются разгадать древнерусские зашифрованные послания.

Откуда появились славянские буквы? Что такое черты и резы? Сложно ли читать на глаголице? На занятии слушатели узнают историю возникновения церковнославянской письменности и изучат весь алфавит, который использовали предки. Исследователь древнерусской культуры Николай Буцких расскажет, откуда у букв названия и зачем славянам три знака «и».

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 58 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация