Трамп назвал возобновляемую энергетику «аферой века»

Дональд Трамп / © AP, Jacquelyn Martin

В социальной сети Truth Social президент США заявил, что использование ветровых установок и солнечных панелей приводит к росту цен на электроэнергию.

«Мы не одобрим ветряки или солнечную энергетику, которая разрушает фермерство. Дни глупости в США закончились», — написал Трамп.

В июле президент США подписал указ, отменяющий федеральные субсидии и налоговые льготы для возобновляемой энергетики.

Лидерами среди штатов по возобновляемой энергетике являются Калифорния и Техас. По данным Управления энергетической информации (EIA), в мае 2025 года средняя цена на электроэнергию в Калифорнии достигла 25,79 цента за киловатт-час, тогда как в Техасе – 10,04 цента за киловатт-час, при средней стоимости по стране в 13,2 цента. Этот показатель включает не только стоимость электроэнергии для жилых домов, но и для промышленности, коммерческого и транспортного секторов.

При этом издание Newsweek связывает рост цен на электроэнергию в США с развитием искусственного интеллекта. Центры обработки данных потребляют большое количество энергии, что способствует росту цен. Эксперт по энергетике из Университета Джонса Хопкинса (The Johns Hopkins University) Авраам Сильверман (Abraham Silverman) отметил, что проблемой является не появление новых дата-центров, а то, как они подключаются к электросетям. По его мнению, центры обработки данных должны сами обеспечивали себя чистой энергией.