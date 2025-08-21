Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Трамп назвал возобновляемую энергетику «аферой века»
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь раскритиковал возобновляемую энергетику, назвав её «аферой века».
В социальной сети Truth Social президент США заявил, что использование ветровых установок и солнечных панелей приводит к росту цен на электроэнергию.
«Мы не одобрим ветряки или солнечную энергетику, которая разрушает фермерство. Дни глупости в США закончились», — написал Трамп.
В июле президент США подписал указ, отменяющий федеральные субсидии и налоговые льготы для возобновляемой энергетики.
Лидерами среди штатов по возобновляемой энергетике являются Калифорния и Техас. По данным Управления энергетической информации (EIA), в мае 2025 года средняя цена на электроэнергию в Калифорнии достигла 25,79 цента за киловатт-час, тогда как в Техасе – 10,04 цента за киловатт-час, при средней стоимости по стране в 13,2 цента. Этот показатель включает не только стоимость электроэнергии для жилых домов, но и для промышленности, коммерческого и транспортного секторов.
При этом издание Newsweek связывает рост цен на электроэнергию в США с развитием искусственного интеллекта. Центры обработки данных потребляют большое количество энергии, что способствует росту цен. Эксперт по энергетике из Университета Джонса Хопкинса (The Johns Hopkins University) Авраам Сильверман (Abraham Silverman) отметил, что проблемой является не появление новых дата-центров, а то, как они подключаются к электросетям. По его мнению, центры обработки данных должны сами обеспечивали себя чистой энергией.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.
Биологи несколько месяцев наблюдали за семьей больших листоносов, самыми крупными плотоядными летучими мышами из рода ложных вампиров (Vampyrum). Оказалось, что эти рукокрылые на удивление тесно общаются с членами своей группы, проявляют к ним нечто похожее на нежность и заботу.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Научные и технические прорывы года: версия Naked Science
Уносящие к звездам
Россия vs Турция: чья боевая авиация сильней?
Пора на охоту: С-70 как ответ доминированию Запада
Самые жуткие археологические находки
Мифические чудовища: скандалы, интриги, расследования
Как устроена атомная подлодка
Грезы о весне искусственного интеллекта
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии