Слушатели узнают о жизни митохондрий и современном представлении об истории их возникновения.

О мероприятии

Первое, что вспоминается при слове «митохондрия», это фраза из школьных учебников: «митохондрия – это энергетическая станция клетки». Маленькие органеллы способны вырабатывать молекулы, обеспечивающие энергией множество биохимических реакций. Они участвуют в процессе клеточного дыхания, и именно в них осуществляется цикл Кребса, для запоминания стадий которого студенты даже придумали стишок «ЩУКа съела ацетат…». А еще, у них есть собственная ДНК и две мембраны, как у настоящей отдельной клетки. И говорят, что они произошли от древних бактерий-симбионтов.

О жизни удивительных митохондрий и современном представлении об истории их возникновения расскажет сотрудник Центра геномных исследований БФУ им. И. Канта и РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Валерия Лобанова.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 14:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация