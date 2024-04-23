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В «Сколково» начали печь хлеб из насекомых

Муха черная львинка и ее личинки / © Getty Images

Протеин из обезжиренного насекомого добавили в хлебную муку. Так удалось в два раза ускорить процесс созревания теста, а также увеличить срок хранения хлеба. Если булку такого хлеба не надрезать, то она не испортится и не зачерствеет в течение недели.

Правительство России в октябре 2023 года признало разведение черной львинки отраслью сельского хозяйства, поэтому скоро в российских магазинах может появиться такой «инновационный хлеб».