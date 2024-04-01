Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Африканский стартап представил оригинальный электромобиль для Европы
Компания Bako Motors из Туниса запустила в производство грузовой трехколесный электромобиль под названием Bako S1. Он отличается простым дизайном и выглядит как коробка на колесах.
Представители Bako Motors уверены, что новинкой заинтересуются в Европе, так как небольшой и бюджетный (стоимость начинается от 3800 долларов США, или 350 тысяч рублей) электромобиль обладает грузовым отсеком объемом 2433 литра и способен перевозить багаж весом до 300 килограммов.
Максимальный запас хода Bako S1 составляет 150 километров, максимальная скорость — 45 километров в час. Зарядка аккумуляторной батареи занимает три часа, при этом ее подпитывают солнечные панели, установленные на крыше электромобиля.
Современный человек живет среди многих тысяч химических веществ, которые созданы цивилизацией и не встречаются в природе. Их влияние на здоровье чаще всего плохо изучено. Авторы новой статьи использовали новую платформу высокоэффективного скрининга и оценили эффект 1823 химикатов на олигодендроциты — клетки, обеспечивающие работу нейронов мозга. Среди них широко используемые в быту четвертичные производные аммония (компоненты косметики и дезинфектанты) и некоторые фосфорорганические вещества (негорючие добавки) оказали на олигодендроциты токсическое действие или нарушали их развитие.
Дискуссиям о вредности тефлоновой посуды уже треть века, но только недавно стали окончательно ясны и масштабы проблемы, и то, почему ее вряд ли получится решить. Пора сторониться тефлоновой посуды или смысла уже нет, ведь она в прямом смысле достанет человека даже на необитаемом острове?
Команда медиков из Швейцарии изучила результаты диагностики головного мозга и сопоставила их с социально-экономическими условиями, в которых жили люди, а именно — уровнем дохода семьи.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.
Микроскопические животные тихоходки, известные как водяные медведи, славятся своей стойкостью к самым экстремальным условиям окружающей среды: их не могут гарантированно убить даже 10 дней в открытом космосе. Американские ученые смогли успешно воспроизвести один из механизмов рекордной выживаемости тихоходок в культуре человеческих клеток.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Дальний родственник Наполеона и Эйнштейна: каким на самом деле было происхождение Гитлера?
Животные, изменившие историю
«Росатом» обещает Африке атомную революцию — но готова ли к ней Африка?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии