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Африканский стартап представил оригинальный электромобиль для Европы

Компания Bako Motors из Туниса запустила в производство грузовой трехколесный электромобиль под названием Bako S1. Он отличается простым дизайном и выглядит как коробка на колесах.

Bako S1 / © Bako Motors

Представители Bako Motors уверены, что новинкой заинтересуются в Европе, так как небольшой и бюджетный (стоимость начинается от 3800 долларов США, или 350 тысяч рублей) электромобиль обладает грузовым отсеком объемом 2433 литра и способен перевозить багаж весом до 300 килограммов.

Максимальный запас хода Bako S1 составляет 150 километров, максимальная скорость — 45 километров в час. Зарядка аккумуляторной батареи занимает три часа, при этом ее подпитывают солнечные панели, установленные на крыше электромобиля.

Bako S1 / © Bako Motors

Bako S1 / © Bako Motors

Bako S1 / © Bako Motors

Bako S1 / © Bako Motors