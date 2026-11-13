Повторяющиеся каждые восемь минут радиосигналы связали с необычной парой звезд

Астрономы обнаружили странные радиосигналы, каждые восемь минут исходящие от системы из двух звезд. Что именно стало их источником — ясно не до конца, но, скорее всего, дело в пока невидимой звезде-компаньоне.

В 2022 году астрономы открыли новый класс космических объектов — долгопериодические радиотранзиенты. Они испускают короткие радиовспышки, повторяющиеся каждые несколько минут или часов. Похожие сигналы посылают пульсары — быстровращающиеся нейтронные звезды. Однако у новых объектов промежутки между вспышками много длиннее, чем у пульсаров, так что объяснить их природу трудно. Некоторые из таких источников, как ранее рассказывал Naked Science, удалось связать с двойными звездными системами.

Одним из компонентов таких систем может быть белый карлик — остаток звезды, что исчерпала запасы топлива и сбросила внешние слои. По массе он может быть сравним с Солнцем, хотя по размеру близок к Земле. Его спутником в ранее изученных системах был красный карлик — небольшая и относительно холодная звезда. Их взаимодействие, судя по всему, порождает необычные радиосигналы.

Новую систему GPM J071507–114153, расположенную более чем в 5000 световых лет от Земли, обнаружили в конце 2024 года с помощью обсерватории Murchison Widefield Array (MWA) в Западной Австралии. Сначала исследователи зарегистрировали короткие вспышки, которые повторялись каждые 7,9 минуты. Затем сигналы пропали на несколько недель. Сопоставив данные наблюдений, астрономы заметили второй ритм: вспышки были видны примерно шесть часов, после чего затихали приблизительно на 26.

Так ученые предположили, что источник входит в двойную звездную систему, компоненты которой делают оборот друг вокруг друга приблизительно за 32 часа. Положение системы уточнили с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке, а свет соседней звезды изучили с помощью телескопа Кека на Гавайях. Результат оказался неожиданным: вместо небольшого красного карлика астрономы обнаружили звезду класса G, близкую к Солнцу по температуре и массе.

Объект, испускающий импульсы, разглядеть не удалось. Его присутствие выдали небольшие сдвиги во времени прихода вспышек: в зависимости от положения на орбите сигнал приходил на несколько секунд раньше или позже. Изучив эти задержки и движение видимой звезды, астрономы оценили массу невидимого спутника — около двух третей массы Солнца. Поскольку для обычной нейтронной звезды это слишком мало, источником радиовспышек назвали белый карлик.

Еще ученые выявили признаки того, что радиосигналы проходят через горячую атмосферу солнцеподобной звезды. Значит, вспышки могут возникать в результате взаимодействий двух звезд. Правда, как именно это происходит, пока не ясно.

Авторы научной работы, опубликованной в журнале Nature Astronomy, предположили, что в прошлом будущий белый карлик раздулся до гиганта и поглотил соседнюю звезду. Когда же последняя приблизилась к его ядру, гигант сбросил оболочку. Так и образовалась обнаруженная тесная пара.

Открытие расширяет круг возможных источников долгопериодических вспышек. Такие системы могли долго оставаться незамеченными, поскольку яркая звезда скрывает тусклый белый карлик от оптических телескопов. Радионаблюдения же позволяют обойти эту помеху и, возможно, найти больше подобных двойных систем.

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Любовь Соковикова 523 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.