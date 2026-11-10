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Астрофизик оценил возможности землян подключиться к сети связи с другими цивилизациями

❋ 5.2

Ученый из Японии попытался рассчитать теоретическую возможность для человечества поддерживать контакт с другими разумными сообществами. Он пришел к выводу, что даже при наличии внеземных цивилизаций в Галактике шансы наладить с ними связь почти равны нулю. Это означает, что наше одиночество нельзя считать основанием однозначно утверждать о безжизненности Млечного Пути за пределами Солнечной системы.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# млечный путь
Обсерватория ALMA
Обсерватория ALMA / © ESO

В Млечном Пути, по современным оценкам, миллиарды звезд, похожих на Солнце, — желтых карликов, которые «горят» миллиарды лет и при этом производят сравнительно маломощные вспышки. По самым консервативным подсчетам, у миллионов из них должна быть хотя бы одна планета с твердой поверхностью в зоне потенциальной обитаемости — там, где может существовать и долго сохраняться вода именно в жидком состоянии.

На основе этих представлений в начале 1960-х годов американский астрофизик Фрэнк Дрейк составил легендарное уравнение, по которому можно попытаться рассчитать возможное количество разумных цивилизаций в нашей или любой другой галактике. Конечно, четкого, определенного числа цивилизаций по этому уравнению получить не удается, но в целом выходит, что их много. Так много, что это породило вопрос, известный как парадокс Ферми: «И где же они все?»

Этой теме целый ряд научных работ посвятил специалист Института передовых междисциплинарных исследований при Университете Тохоку (Япония) Кодзи Цумура. Он решил исходить из максимально смелого допущения, что другие разумные цивилизации действительно есть, они ищут друг друга и даже создали общегалактическую сеть связи. Исследователь задался вопросом, насколько реалистично в таком случае для какой-то отдельно взятой цивилизации — вроде земной — подключиться к такой сети.

В одной из своих статей, доступных на сервере препринтов arXiv.org, ученый объяснил, что во многом это зависит от местоположения цивилизации: она может оказаться в такой галактической «глуши», что надежды найти «собеседников» практически нет. Соответственно, требуется понять, не оказалось ли человечество на таких задворках Млечного Пути. Для этого нужно определить границы так называемой галактической обитаемой зоны — территории, где зарождение и долгосрочное развитие сложной жизни наиболее вероятно.

В целом для этого в галактике нужны три базовых вещи: звезды с большим количеством тяжелых элементов, звезды при этом долго «живущие» и отсутствие близких взрывов сверхновых. Первые два условия лучше всего соблюдаются ближе к центру галактики, а с точки зрения третьего вопроса, наоборот, комфортнее всего где-нибудь в «спальном районе» на окраине.

Исходя из всего этого исследователь построил и сравнил три модели Галактики, которые отличаются друг от друга степенью воздействия сверхновых. Он пришел к выводу, что вероятнее всего средняя степень, а в таком случае самая гипотетически густонаселенная часть Галактики должна располагаться примерно на три тысячи световых лет ближе к центру, чем Солнечная система.

Напомним, мы находимся в 26 тысячах световых лет от центра Млечного Пути. По мнению астрофизика, в наших краях подключение к целой общегалактической сети обмена информацией практически исключено: самые реалистичные варианты моделирования предполагают, что либо Солнце находится на слишком отдаленной периферии, либо цивилизаций в Млечном Пути так мало, что ни о какой галактической сети речи не может быть вообще.

Что касается возможности обнаружения человечеством хотя бы одной внеземной цивилизации, то это оказалось теоретически возможно, но только при условии, что она существует одновременно с нами, вещает в направлении Солнца и доступным для нас способом.

По расчетам Цумуры, то, что мы не слышим и не наблюдаем ни одной внеземной цивилизации, с вероятностью в 35-38 процентов может означать, что в радиусе около шести тысяч световых лет вокруг Солнца действительно нет других существ, с которыми можно общаться. Однако при этом в 61-65 процент оценивается вероятность того, что они есть, но мы по какой-то причине не можем их обнаружить.

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Адель Романенкова
Адель Романенкова
308 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
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Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# млечный путь
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