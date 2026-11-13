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Андрей Привалов
Андрей Привалов
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Австралийский небоскреб превратили в солнечную электростанцию

В Мельбурне (Австралия) завершили монтаж 1391 солнечной панели на фасаде, крыше и верхней части 48-этажного офисного здания. Пиковая мощность системы интегрированной в конструкцию небоскреба достигает 375 киловатт.

Сообщество
# Австралия
# небоскрёбы
# строительство
# технологии
Небоскреб превратили в солнечную электростанцию / © Multiplex
Небоскреб превратили в солнечную электростанцию / © Multiplex

Панели установлены на здании по адресу 435 Bourke Street. Ожидается, что после выхода системы на полную мощность, запланированного до конца года, она сможет обеспечивать до 20% базовой потребности здания в электричестве.

Разработчики проекта назвали его «одним из первых в мире примеров крупномасштабного использования солнечного фасада в коммерческом офисном здании». 

Установленные панели разработчики называют «солнечной оболочкой». Проект получил государственное финансирование Австралии более четырех лет назад. Его основная идея заключалась в том, чтобы превратить стены небоскреба в поверхность, вырабатывающую электроэнергию, вместо того чтобы ограничиваться установкой солнечных панелей на крыше.

Интегрированная в здание фотоэлектрическая система занимает площадь более 2679 квадратных метров и охватывает значительную часть внешней поверхности башни. Такое решение позволяет увеличить площадь для размещения солнечных элементов в условиях плотной городской застройки, где пространство на крышах ограничено.

После ввода в эксплуатацию система будет не только покрывать часть потребностей здания в электроэнергии, но и снижать нагрузку на системы охлаждения, а также уменьшать объем электричества, потребляемого из общей сети.

На первый взгляд идея может показаться простой, однако ее реализация потребовала значительных инженерных и организационных усилий. В отличие от обычных крышных солнечных электростанций, панели фотоэлектрической системы не просто крепятся поверх готовой конструкции. Они заменяют традиционные строительные материалы — облицовку фасадов, остекление, солнцезащитные элементы или кровельные покрытия. Таким образом, фотоэлектрические модули одновременно выполняют функции строительных конструкций и оборудования для выработки электроэнергии.

Это не первый пример использования фасадов зданий для выработки электроэнергии в Австралии. В ноябре 2024 года завершилось строительство восьмиэтажного офисного здания по адресу 550 Spencer Street в западной части Мельбурна. На его фасаде установили 1182 солнечные панели. Однако новый проект существенно отличается масштабом. Пиковая мощность системы на Bourke Street достигает 375 киловатт — более чем вдвое превышая заявленную мощность фасадной солнечной установки на Spencer Street. При этом она размещена на 48-этажном небоскребе, а не на восьмиэтажном здании.

Проект демонстрирует возможности крупномасштабного использования вертикальных солнечных установок и показывает, как фасады будущих небоскребов могут превратиться из пассивной внешней оболочки в активные системы производства электроэнергии.

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Сообщество
# Австралия
# небоскрёбы
# строительство
# технологии
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