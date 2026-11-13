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Австралийский небоскреб превратили в солнечную электростанцию
В Мельбурне (Австралия) завершили монтаж 1391 солнечной панели на фасаде, крыше и верхней части 48-этажного офисного здания. Пиковая мощность системы интегрированной в конструкцию небоскреба достигает 375 киловатт.
Панели установлены на здании по адресу 435 Bourke Street. Ожидается, что после выхода системы на полную мощность, запланированного до конца года, она сможет обеспечивать до 20% базовой потребности здания в электричестве.
Разработчики проекта назвали его «одним из первых в мире примеров крупномасштабного использования солнечного фасада в коммерческом офисном здании».
Установленные панели разработчики называют «солнечной оболочкой». Проект получил государственное финансирование Австралии более четырех лет назад. Его основная идея заключалась в том, чтобы превратить стены небоскреба в поверхность, вырабатывающую электроэнергию, вместо того чтобы ограничиваться установкой солнечных панелей на крыше.
Интегрированная в здание фотоэлектрическая система занимает площадь более 2679 квадратных метров и охватывает значительную часть внешней поверхности башни. Такое решение позволяет увеличить площадь для размещения солнечных элементов в условиях плотной городской застройки, где пространство на крышах ограничено.
После ввода в эксплуатацию система будет не только покрывать часть потребностей здания в электроэнергии, но и снижать нагрузку на системы охлаждения, а также уменьшать объем электричества, потребляемого из общей сети.
На первый взгляд идея может показаться простой, однако ее реализация потребовала значительных инженерных и организационных усилий. В отличие от обычных крышных солнечных электростанций, панели фотоэлектрической системы не просто крепятся поверх готовой конструкции. Они заменяют традиционные строительные материалы — облицовку фасадов, остекление, солнцезащитные элементы или кровельные покрытия. Таким образом, фотоэлектрические модули одновременно выполняют функции строительных конструкций и оборудования для выработки электроэнергии.
Это не первый пример использования фасадов зданий для выработки электроэнергии в Австралии. В ноябре 2024 года завершилось строительство восьмиэтажного офисного здания по адресу 550 Spencer Street в западной части Мельбурна. На его фасаде установили 1182 солнечные панели. Однако новый проект существенно отличается масштабом. Пиковая мощность системы на Bourke Street достигает 375 киловатт — более чем вдвое превышая заявленную мощность фасадной солнечной установки на Spencer Street. При этом она размещена на 48-этажном небоскребе, а не на восьмиэтажном здании.
Проект демонстрирует возможности крупномасштабного использования вертикальных солнечных установок и показывает, как фасады будущих небоскребов могут превратиться из пассивной внешней оболочки в активные системы производства электроэнергии.
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