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Спутник запечатлел МКС с необычного ракурса

Спутник запечатлел МКС с необычного ракурса / © HEO

Обычно люди видят МКС либо с Земли, либо глазами находящихся на ее борту астронавтов, которые наблюдают из иллюминаторов за модулями станции, солнечными батареями и научными приборами. Однако на снимке, опубликованном в социальной сети X австралийской компанией HEO, станция предстает во всей красе — целиком, с необычного ракурса сверху.

HEO специализируется на использовании спутников на низкой околоземной орбите для съемки других космических аппаратов. В более отдаленной перспективе компания намерена расширить наблюдения на объекты, находящиеся далеко за пределами околоземного пространства, — вплоть до различных районов Солнечной системы.

При этом HEO не производит спутники, выполняющие съемку. Вместо этого компания использует собственное программное обеспечение, которое направляет космические аппараты на заданные цели, когда те оказываются в зоне наблюдения.

В частности, этот впечатляющий снимок МКС сверху сделан спутником компании BlackSky, базирующейся в штате Вирджиния (США). BlackSky сотрудничает с HEO в рамках соглашения о съемке объектов за пределами Земли.

К настоящему времени HEO и ее партнеры получили изображения различных космических аппаратов на орбите. Среди них — МКС, китайская орбитальная станция «Тяньгун» и российский аппарат «Ресурс-П» № 1 до разрушения.

Может показаться, что спутники просто неподвижно парят над Землей. На самом деле МКС и другие космические аппараты на низкой околоземной орбите движутся со скоростью около 28 160 километров в час, находясь в сотнях километров над поверхностью планеты.

Поэтому снимок одного спутника другим — отнюдь не рядовое событие. Для получения такого изображения требуются точная координация и высокий уровень технического мастерства: операторы должны заранее рассчитать момент, когда объект окажется в нужном положении, а оборудование спутника должно обеспечивать возможность выполнить съемку с необходимой точностью.

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