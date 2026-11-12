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Новый грузовой беспилотник с дальностью полета более 2000 километров призван заменить вертолеты

Срочная доставка необходимой запчасти на морскую нефтегазовую платформу или груз для военных, действующих в зоне боевых действий, нередко обходится в тысячи долларов: приходится заказывать вертолет с экипажем. Стартап Skyways заявил, что его новый аппарат Skyreach способен самостоятельно выполнять такие рейсы примерно за десятую часть этой суммы, преодолевая расстояния свыше 2000 километров.

Skyreach / © Skyways

Skyreach — гибридный беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL). Восемь электродвигателей поднимают его в воздух по принципу мультикоптера, а во время горизонтального полета работу силовой установки обеспечивает двухтактный двигатель, работающий на авиационном топливе. В полете генератор подзаряжает аккумуляторы, поэтому между миссиями беспилотник не нужно подключать к электросети или менять батареи.

Размах крыльев аппарата составляет 6,7 метра. Грузовой отсек объемом 198 литров загружается сверху, а открывается снизу. Благодаря такой конструкции беспилотник может сбрасывать груз с воздуха или опускать его на тросе, не совершая посадки. По данным Skyways, аппарат способен работать при скорости ветра до 75 километров в час и температуре от −21 до +49 °C. С минимальной нагрузкой он может оставаться в воздухе более 18 часов.

Компания не раскрыла стоимость самого беспилотника и не уточняет, с каким именно вертолетом сравнивает расходы на эксплуатацию, заявляя о десятикратном снижении затрат. Однако генеральный директор Skyways Чарльз Акнин сообщил, что в настоящее время один час полета Skyreach обходится примерно в 300 долларов (примерно 25 тысяч рублей). В дальнейшем компания рассчитывает снизить эту сумму до 100 долларов (около 8400 рублей) за счет повышения уровня автономности аппарата.

Однако у заявленной дальности полета есть существенная оговорка: она достижима при полезной нагрузке всего 4,5 килограмма и полете в одну сторону. При грузе массой 23 килограмма дальность сокращается примерно до 1255 километров, а при 36 килограммов — до 450 километров. Такие данные приведены в технической спецификации компании.

Причина столь значительного сокращения дальности при увеличении нагрузки — ограничения по массе. Максимальная взлетная масса Skyreach составляет 163 килограмма, а на топливо и груз вместе приходится около 45 килограммов. Но даже несмотря на это, аппаратом уже заинтересовались представители Корпуса морской пехоты, ВМС и ВВС США.

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