Астрономы впервые увидели, как «исчезла» экзопланета

Экзопланета TOI 2535 b семь лет каждый день исправно проходила между своей звездой и Землей, а потом вдруг исчезла из поля зрения астрономов. Это первый случай за всю историю наблюдений звездного неба. Ученые предположили, что виновник случившегося — другая планета.

Экзопланета TOI 2535 b относится к горячим юпитерам — газовым гигантам, что обращаются близко к своим звездам. Диаметр этого мира составляет около 123 тысяч километров, а масса сопоставима с массой Юпитера. Один оборот вокруг светила он совершает за 8,236 суток. Его звезда TOI 2535 — оранжевый карлик, немного меньше и холоднее Солнца. Сама система расположена примерно в 1100 световых годах от Земли.

Обнаружить TOI 2535 b удалось благодаря транзитам. Так называют прохождения планеты перед диском звезды, во время которых ее свет немного тускнеет. Именно эти колебания яркости с 2019 года фиксировал космический телескоп TESS. Правда, с каждым новым периодом наблюдений сигнал менялся: провалы яркости становились менее глубокими, а сами прохождения — короче. К марту 2026-го планета пропала из виду.

Чтобы убедиться, что TOI 2535 b действительно перестала появляться на фоне звезды, астрономы повторно изучили последние данные TESS. Они проверили, мог ли телескоп пропустить слишком слабые прохождения. Однако тщательный поиск их следов не выявил. Значит, исчезновение транзитов связано не с ошибками наблюдений, а с изменением положения орбиты планеты.

Дело в том, что сама TOI 2535 b никуда не исчезла и продолжает обращаться вокруг звезды. Однако наклон ее орбиты относительно Земли заметно изменился. Раньше планета проходила между нами и своей звездой, частично заслоняя ее. Теперь она движется по немного другой траектории и больше не проходит на фоне звездного диска. Но почему?

Ответ на этот вопрос помогла найти еще одна странность. TOI 2535 b проходила перед светилом не по расписанию: иногда на шесть часов раньше ожидаемого времени, а иногда на столько же позже. Такие отклонения, по мнению астрономов, могут быть связаны с гравитацией другой планеты, которая влияет на движение TOI 2535 b.

Смоделировав движение планет, исследователи обнаружили, что наиболее вероятный виновник — еще один газовый гигант, по массе не уступающий Сатурну. Его гравитация заставляет орбиту TOI 2535 b менять направление в пространстве. При этом орбиты соседей, судя по всему, наклонены друг к другу как минимум на пять градусов.

Ученые также выяснили, что две планеты находятся в орбитальном резонансе — значит, периоды их обращения вокруг звезды соотносятся определенным образом. Например, пока одна планета совершает два оборота, другая делает один, либо за три оборота одной другая успевает выполнить два. Исследователи рассмотрели несколько возможных соотношений — 2:1, 3:2 и 4:1, но наиболее вероятными были первые два. Такое взаимодействие позволяет планетам особенно сильно влиять на движение друг друга, что и могло привести к изменению наклона орбиты TOI 2535 b.

Впрочем, вторую планету пока не обнаружили, точно определить ее орбиту не удалось. Проверить гипотезу помогут дальнейшие наблюдения за звездой. Если рядом с ней действительно находится еще один газовый гигант, его гравитация должна слегка менять скорость движения звезды относительно Земли, которую астрономы смогут зафиксировать с помощью специальных приборов.

Ранее ученые уже наблюдали миры, чьи транзиты со временем появлялись или меняли форму. Однако случай с TOI 2535 b стал первым, когда астрономам удалось проследить полное исчезновение транзитов подтвержденной планеты у одиночной звезды.

Результаты научной работы опубликованы в издании The Astrophysical Journal Letters.

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Любовь Соковикова 521 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.