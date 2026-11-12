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«Росатом» испытал ядерное топливо нового поколения при температуре 1600 °C

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В России разработали микросферическое топливо для высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов (ВТГР). Подробности о его испытаниях, в том числе при температуре 1600 °C, раскрыли сотрудники АО «НИИ НПО «ЛУЧ» (входит в Научный дивизион госкорпорации «Росатом») во время доклада на VII Международной научно-технической конференции «Инновационные проекты и технологии ядерной энергетики».

Росатом
# реакторы
# Росатом
# технологии
# ядерное топливо
© «Росатом»

Международная научно-техническая конференция «Инновационные проекты и технологии ядерной энергетики» проходила в Москве с 27 по 29 октября. Организатором мероприятия выступило АО «НИКИЭТ» при поддержке «Росатома», Международного агентства по атомной энергии и Отечественного ядерного общества. В конференции приняли участие более 320 российских и зарубежных специалистов. На секции «Ядерное топливо, теплоносители и новые материалы» о разработке и испытаниях российского микросферического топлива рассказал заместитель генерального директора по науке АО «НИИ НПО «ЛУЧ» Андрей Мокрушин.

Топливо с трехструктурным изотропным покрытием (TRISO) крайне важно для работы высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов (ВТГР). Каждая микросфера TRISO-топлива состоит из топливного сердечника с многослойными защитными покрытиями из пироуглерода (PyC) и карбида кремния (SiC). Технология позволяет удерживать продукты деления внутри микросфер даже во время аварийных ситуаций — вплоть до 1600 °C.

© «Росатом»

Работоспособность концепции российского TRISO-топлива подтвердил цикл испытаний. Специалисты провели 13 реакторных экспериментов. Они проверили, как топливо поведет себя в условиях нормальной эксплуатации при температуре 1200 °C, а также при температуре 1600 °C, характерной для аварийных режимов.

«В ходе реакторных испытаний было достигнуто выгорание порядка 13,0 % т.а.», — подчеркнул Андрей Мокрушин.

© Газета «Страна Росатом»

Теперь специалисты перешли от работы с экспериментальными образцами к созданию опытно-промышленной технологии. Пилотную линию по производству топлива ВТГР развернули на площадке АО «НИИ НПО «ЛУЧ». В проекте примут участие и другие организации «Росатома», а также отечественные разработчики и поставщики оборудования. Производительность пилотной линии составит 250 000 топливных компактов в год.

Отечественные технологии производства такого топлива важны для развития атомной отрасли России. Они открывают путь к созданию газоохлаждаемых реакторных установок, реакторных установок для АЭС малой мощности, а также мобильных ядерных энергетических установок.

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Росатом
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Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокр. название — ГК «Росатом») (на англ. — State Atomic Energy Corporation «Rosatom» сокращённое — ROSATOM) — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. «Росатом» управляет атомными электростанциями России.
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