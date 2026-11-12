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Юлия Николаева
Юлия Николаева
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Кто добывает больше всего меди в мире: рейтинг ведущих стран

Медь играет важнейшую роль в современной экономике. Она используется практически повсюду: от электрических сетей и промышленного оборудования до электромобилей и дата-центров. По мере роста потребности в электроэнергии и развития инфраструктуры страны — поставщики этого стратегически важного металла — приобретают все большее значение для мировой промышленности и глобальных цепочек поставок.

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Кто добывает больше всего меди в мире: рейтинг ведущих стран  / © Visual Capitalist
Кто добывает больше всего меди в мире: рейтинг ведущих стран  / © Visual Capitalist

В этой инфографике представлены крупнейшие производители меди в мире по итогам 2025 года. Рейтинг составлен на основе данных Геологической службы США (USGS), опубликованных в докладе Mineral Commodity Summaries 2026. Приведенные показатели отражают расчетный объем добытой меди в пересчете на чистое содержание металла, а не общий объем извлеченной руды или производство рафинированной меди.

Преимущество Чили в мировой медной отрасли весьма значительно. В 2025 году здесь добыли 5,3 миллиона тонн меди — больше, чем Демократическая Республика Конго и Китай, занимающие соответственно второе и четвертое места в мировом рейтинге, вместе взятые.

История чилийской медной промышленности началась в начале XX века, когда богатейшие месторождения страны привлекли внимание крупных американских горнодобывающих компаний. Разработка месторождения Эль-Теньенте началась в 1904 году, а освоение Чукикаматы — в 1910-м. Важным поворотным моментом стал 1971 год, когда Чили национализировала крупнейшие медные рудники страны. Впоследствии, в 1976 году, была создана государственная компания Codelco. Наиболее стремительный рост добычи меди в Чили пришелся на 1990-е годы. Он был обусловлен притоком иностранных инвестиций и освоением новых месторождений. Одним из важнейших событий стало открытие в 1990 году рудника Эскондида, который впоследствии превратился в крупнейшее в мире месторождение меди, разрабатываемое открытым способом.

По данным Национальной комиссии Чили по производительности, за десятилетие объем ежегодной добычи меди в стране почти утроился: с 1,6 миллиона тонн в 1990 году до 4,6 миллиона тонн к 2000-му.

Соседнее Перу занимает третье место в мировом рейтинге с показателем 2,7 миллиона тонн. Таким образом, Южная Америка остается одним из главных центров мировой медедобычи. Кроме того, на долю Чили приходится около 18% мировых запасов меди, что укрепляет ее ключевые позиции на международном рынке этого металла.

Центральная Африка превратилась в один из важнейших регионов мировой добычи меди. В 2025 году Демократическая Республика Конго и соседняя Замбия вместе произвели 4,14 миллионов тонн этого металла. Это более чем на 1,3 миллиона тонн превышает совокупный объем добычи Китая и США.

Обе страны входят в Центральноафриканский медный пояс — богатый полезными ископаемыми регион, привлекающий значительные международные инвестиции в горнодобывающую отрасль. Заметную роль здесь играют и китайские компании, владеющие крупными долями в предприятиях по добыче меди в обеих странах.

Россия занимает пятое место в мире по производству меди с показателем 1,3 миллиона тонн.

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