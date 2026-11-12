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Roman Markin
Roman Markin
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Дженсен Хуанг ушел с поста гендиректора Nvidia

Компанию временно возглавила финансовый директор Колетт Кресс. Совет директоров Nvidia впервые назначил председателя — им стал бывший глава Synopsys Харви Джонс.

Сообщество
# NVIDIA
# бизнес
# видеокарты
# искусственный интеллект
# микросхемы
# полупроводники
# процессоры
# США
# финансы
Дженсен Хуанг выступает в Белом доме 30 апреля 2025 года / © Joyce N. Boghosian, The White House, общественное достояние в США
Дженсен Хуанг выступает в Белом доме 30 апреля 2025 года / © Joyce N. Boghosian, The White House, общественное достояние в США

Совет директоров Nvidia 12 ноября сообщил об отставке Дженсена Хуанга. Он сразу покинул три должности — гендиректора, президента компании и члена совета директоров. В сообщении Nvidia причина отставки не указана.

Кресс отвечает за финансы Nvidia с сентября 2013 года. До прихода в компанию она работала в Cisco и Microsoft. Кресс сохранит должности финансового директора и исполнительного вице-президента, пока совет ищет постоянного гендиректора. Рассматривать будут сотрудников Nvidia и кандидатов со стороны.

Джонс уже входил в совет директоров Nvidia. Ранее он возглавлял Synopsys, которая разрабатывает инструменты для проектирования микросхем. В заявлении о назначении Джонс сказал, что совет рассчитывает продолжить работу над запланированными продуктами и выполнить обязательства перед клиентами.

За четыре дня до отставки совет объявил о независимой проверке после сообщений о том, что Хуанг мог стать целью иностранной разведки. Тогда совет заявил, что у него нет оснований считать, что национальная безопасность США пострадала или что секреты Nvidia были раскрыты. На предварительных торгах 12 ноября акции Nvidia, как сообщило Reuters, упали более чем на 10 процентов.

Хуанг руководил Nvidia 33 года, с момента ее основания в 1993 году. При нем компания выросла из разработчика графических чипов для игр в одного из крупнейших поставщиков ускорителей для обучения и запуска моделей искусственного интеллекта.

Следующий финансовый отчет Nvidia представит 17 ноября, как и планировала до смены руководства.

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Сообщество
# NVIDIA
# бизнес
# видеокарты
# искусственный интеллект
# микросхемы
# полупроводники
# процессоры
# США
# финансы
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