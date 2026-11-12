Филолог с помощью цифровых методов выяснил, что нового Лев Толстой привнес в русский язык

Тульский филолог с помощью цифровых инструментов и традиционного лингвистического анализа выяснил, как Лев Толстой создавал необычные выражения и расширял значения привычных слов в повести «Отрочество». Сочетание этих методов можно использовать для изучения других литературных произведений.

Лев Толстой не только создавал произведения, ставшие классикой мировой литературы, но и влиял на развитие русского языка. Писатель находил новые оттенки значений привычных слов, использовал необычные лексические сочетания и формы, которые помогали точнее передавать мысли и чувства героев. Однако установить, какие языковые новшества действительно принадлежат Толстому, непросто: для этого необходимо сопоставить употребление слов у него и других авторов разных эпох.

Лингвист Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого (Тула) Дмитрий Романов исследовал лексику повести «Отрочество», опубликованной в 1854 году. С помощью цифровых методов и традиционного лингвистического анализа ученый сравнил, как одни и те же слова использовали Толстой и другие писатели и публицисты XIX–XX веков. Так он смог определить, какие выражения были распространены в то время, а какие отличали язык самого Толстого. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале «Слово.ру: балтийский акцент».

Сначала ученый вручную отобрал слова и выражения, которые могли быть необычными для русского языка середины XIX века. Он учитывал предыдущие исследования языка Толстого и обращался к словарям того времени, в том числе к словарю Владимира Даля. Автоматический отбор был бы неточным: многие русские слова имеют несколько значений, поэтому компьютерный поиск не всегда позволяет различить их в конкретном тексте.

Коллектив исследования. Слева направо: Наталия Старцева, Дмитрий Романов, Мария Кучерова, Дмитрий Серегин. Источник: Елена Свиридова / © архив Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого

Затем ученый с помощью Национального корпуса русского языка — большой электронной базы текстов разных эпох — выяснил, где, когда и в каких значениях употреблялись отобранные слова. Функции поиска и анализа позволяли находить примеры их употребления, располагать в хронологическом порядке — от ранних к поздним — и при необходимости определять, насколько часто они встречались. Исследователь обращался не только к художественной литературе, но и к другим разделам корпуса, включая материалы разговорной речи, диалектные и журнальные тексты.

Значения слов лингвист дополнительно уточнял по электронным словарям , в том числе историческим, например «Словарю русского языка XIX века» и Большому академическому словарю русского языка. Так удалось проследить, какие слова и значения встречались еще до Толстого, а какие получили развитие в его произведениях и позднее вошли в литературный язык.

Одним из примеров стало слово «изворотливость». Сегодня оно нередко имеет отрицательный оттенок: так называют способность человека хитрить и добиваться своего любыми способами, в том числе прибегая к обману. Однако раньше это слово могло обозначать гибкость ума, находчивость и умение быстро ориентироваться в сложных обстоятельствах. Исследование показало, что Толстой способствовал закреплению отрицательного оттенка значения, привычного современному читателю.

Автор обратил внимание и на необычные сложные прилагательные, которые Толстой использовал для описания внешности, поведения и эмоционального состояния персонажей. Среди них — «пристально-бессмысленный», «равнодушно-презрительный», «страшно-мрачный» и «строго-повелительный». Подобные сочетания помогали писателю передавать сразу несколько оттенков впечатления или чувства. При этом они не получили широкого распространения в русском языке, оставшись особенностью толстовского словоупотребления.

Другой пример использования цифровых методов исследователь представил вместе с коллегой в статье, посвященной повести «Детство» — первому опубликованному произведению Толстого, вышедшему в 1852 году. В этой работе авторы использовали программы на языке Python, которые автоматически находили в тексте повести слова и их формы, отсутствовавшие в толковом словаре Владимира Даля.

Компьютерное сравнение выявило 143 несовпадения — слова и формы, которые встречались в повести, но не были обнаружены в словаре Даля. Среди них исследователи выделили 29 причастий, которые дополнительно проверили по другим словарям и текстам того времени. Выяснилось, что 22 причастия уже использовались в русском языке, а семь оказались новыми для своей эпохи. В их числе — «подклеенный», «залакированный», «прожженный», «выпученный», «высохнувший», «засученный» и «оголившийся».

«Мы зачастую не представляем, что нового сделал тот или иной писатель, потому что считаем его тексты привычными. Хотелось бы в преддверии 200-летия со дня рождения Толстого оценить его заслуги объективно: не только на фоне его времени, но и в проекции на последующие эпохи. В дальнейшем мы планируем обобщить результаты всего проекта и представить их в монографии. У нас уже есть опыт создания частотного и учебных словарей произведений Толстого, а также словарей редких, забытых и непонятных слов. Однако ни для одного произведения писателя пока не составлен полный словарь. В будущем хотелось бы восполнить этот пробел хотя бы для отдельных его текстов», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Дмитрий Романов, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого.

Полученные результаты могут быть полезны при составлении словарей, подготовке научных и учебных изданий, а также при изучении истории русского языка и литературы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.

РНФ 194 статей РНФ осуществляет финансовую и организационную поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований посредством финансирования прошедших конкурсный отбор научных, научно-технических программ и проектов.