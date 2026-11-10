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Археологи выяснили название вновь открытого города майя

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Расшифровка иероглифов на сохранившихся каменных монументах помогла ученым установить, как называлось заброшенное доиспанское поселение майя. Его обнаружили всего несколько месяцев назад в глубине тропических лесов на юго-востоке Мексики. Исследователи также смогли прочитать имя правителя и найти свидетельства конфликта города с соседним поселением.

Археология
# город
# иероглиф
# майя
# Мексика
# название
# правители
Руины Минанбе (Сакиля)
Руины Минанбе (Сакиля) / © Vitan Vujanović / INAH

В мае 2026 года команда под руководством словенского археолога Ивана Шпрайца обнаружила в мексиканском штате Кампече, к северу от биосферного заповедника Калакмуль, неизвестный город майя. Открытие стало результатом масштабного археологического обследования центральных низменностей на полуострове Юкатан с помощью лазерного сканирования (LiDAR). Такой метод позволяет находить древние сооружения, скрытые под пологом тропического леса.

Археологи назвали вновь открытый город Минанбе — на языке майя это означает «дороги нет». Такое название отразило трудности, которые ученым и местным рабочим пришлось преодолеть на пути к городу. Сначала они расчистили около пяти километров густых зарослей, после чего продолжили путь на вездеходах, а затем — пешком.

Однако изначальное название города было иным. Октавио Эспарса Ольгин из Национального автономного университета Мексики и его коллеги расшифровала надписи на каменных монументах. Ученые пришли к выводу, что древние жители называли город Сакиль (Sakil) — это слово из языка майя означает «белизна». Об этом, как сообщила пресс-служба Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), Ольгин рассказал в своем докладе на конференции, организованной Министерством культуры Мексики.

В отличие от многих других археологических памятников в этом регионе, Сакиль не подвергся разграблению в современную эпоху. Он сохранился таким, каким его оставили жители более тысячи лет назад, примерно в 600-900 годах нашей эры. Поселение занимало около 15 гектаров. На его территории располагались площади, дворцовые и культовые постройки, террасы, а также гидротехнические сооружения.

Археологи нашли в Сакиле почти 20 каменных стел и алтарей. Как минимум на пяти из них сохранились фрагменты резных изображений и иероглифических надписей. На стеле под номером семь исследователи обнаружили имя правителя города — Сууц’ (Suutz’), что означает «летучая мышь». Правитель изображен в сложном головном уборе, пекторали (нагрудном украшении), богато украшенном одеянии и сандалиях.

Иероглифы вдоль левой стороны монумента содержат его имя, а также титул, связанный с определенной местностью и включающий знаки «сак» (sak) и «ахав» (ajaw) — последнее означает «владыка» или «правитель». Подобное сочетание знаков встречается и в другой надписи, найденной в Окомтуне — крупном городе майя, расположенном примерно в 40 километрах к северо-западу от Минанбе. Его обнаружила команда Шпрайца в 2023 году. На основании этого сходства ученые и предположили, что в древности Минанбе назывался Сакилем.

Имя Сууц’ также обнаружили на одном из алтарей в Минанбе, где оно сопровождается почетным титулом «каломте» (kalo’mte’). На протяжении большей части классического периода майя этот титул носили могущественные правители, обладавшие властью над целыми регионами, хотя к концу эпохи его стали использовать и правители менее значительных центров. Наличие такого титула указывает на то, что правитель Сакиля претендовал на довольно высокий политический статус, хотя его город занимал сравнительно небольшую территорию, отметили ученые.

В Окомтуне также нашли свидетельство существования политической напряженности и даже, возможно, военных конфликтов между этим поселением и Сакилем. На одном из резных каменных блоков в Окомтуне обнаружили рельеф с изображением лежащего ничком пленника; его запястья связаны, а голова повернута в сторону. Иероглифы рядом с фигурой указывают на то, что пленник был родом из Сакиля.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
194 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Археология
# город
# иероглиф
# майя
# Мексика
# название
# правители
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