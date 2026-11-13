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Когда завершилась эпоха строительства древних пирамид?
Пирамиды, пожалуй, стали самым узнаваемым символом цивилизации Древнего Египта. Их масштабы и долговечность продолжают поражать людей даже спустя тысячи лет. Поэтому вполне закономерно возникает вопрос: когда же были построены последние пирамиды? Ответить на него не так просто, как может показаться.
Хотя последние пирамиды на территории Египта возвели в XVI веке до н. э., точная дата неизвестна. Более того, строительство пирамид в египетском стиле продолжалось еще несколько столетий в государстве Куш.
Первые пирамиды (XXVII век до н. э.)
Пирамиды не возникли на пустом месте. До их появления египетских фараонов хоронили в сооружениях, известных как мастабы. Это были большие прямоугольные гробницы с плоскими крышами и наклонными стенами. Со временем мастабы становились все крупнее и сложнее. Эта тенденция достигла кульминации во время правления фараона Джосера (2667–2648 годы до н. э.). Вместе со своим архитектором Имхотепом он предложил возводить мастабы одну над другой. Так появился грандиозный ступенчатый монумент, который принято считать первой пирамидой.
В течение примерно следующего столетия египтяне экспериментировали с различными способами строительства пирамид. Показательный пример — Ломаная пирамида в Дахшуре. Вероятно, из-за опасений за прочность конструкции строители на определенной высоте изменили угол наклона ее стен, в результате чего сооружение приобрело характерный излом. Красная пирамида, также расположенная в Дахшуре, стала первой успешно построенной пирамидой с гладкими гранями. Хотя по размерам она была сравнительно небольшой, именно она открыла путь к последующим грандиозным сооружениям.
Эпоха великих пирамид (XXVI век до н. э.)
XXVI век до н. э. принято считать золотым веком египетского пирамидостроения. Именно тогда были возведены крупнейшие пирамиды в истории Древнего Египта, в том числе Великая пирамида в Гизе. Первоначально ее высота составляла почти 150 метров. На протяжении тысячелетий она оставалась самым высоким сооружением, созданным человеком.
Строительство этой и других подобных пирамид было колоссальной по масштабу задачей. Камень требовалось добывать в карьерах и доставлять по Нилу к месту строительства. Затем рабочие должны были устанавливать блоки в строго определенном порядке. Всех участников работ также необходимо было обеспечивать жильем и продовольствием.
Вопреки распространенному представлению, пирамиды строили не рабы, а наемные рабочие, которых государство обеспечивало едой и кровом. Более того, масштабные строительные проекты помогали объединять население вокруг фараона и демонстрировали могущество государства.
Упадок и возрождение (XXI век до н. э.)
После XXVI века до н. э. строительство пирамид продолжалось, однако сооружения, как правило, становились меньше. Политические потрясения и экономические трудности делали масштабные строительные проекты все менее осуществимыми. Около 2181 года до н. э., во время распада Древнего царства, строительство пирамид полностью прекратилось. Египет оказался раздроблен на отдельные политические образования, и центральная власть утратила возможность организовывать масштабные общегосударственные работы.
Ситуация изменилась с возвышением Среднего царства в начале XXI века до н. э. Такие фараоны, как Аменемхет I, Сенусерт I и Сенусерт II, стремились восстановить связь с традициями Древнего царства. Одним из способов сделать это стало возведение новых пирамид. Их строили, в частности, в Лиште, Дахшуре и Лахуне.
Однако между пирамидами двух эпох существовало важное различие. В сооружениях Среднего царства внутреннюю основу обычно делали из сырцового кирпича, а затем облицовывали известняком. В отличие от массивных каменных конструкций времён Древнего царства, такие пирамиды были гораздо уязвимее перед эрозией и разрушением. Поэтому многие из них сегодня сильно повреждены и едва узнаваемы.
Последняя египетская пирамида (XVI век до н. э.)
В XVIII веке до н. э. политическое единство Египта вновь стало ослабевать, и строительство пирамид пошло на спад. На этот процесс повлияли и изменения погребальных обрядов. Фараоны все чаще предпочитали хоронить себя в больших гробницах, вырубленных в скалах. Самые известные из них располагались в Долине царей.
У такого решения была практическая причина. Пирамиды фактически служили огромными указателями для грабителей, обозначая место захоронения фараона и его сокровищ. Скрытую в скале гробницу обнаружить было гораздо сложнее.
Таким образом, последнюю официально признанную египетскую пирамиду возвели между 1550 и 1525 годами до н. э. по приказу фараона Яхмоса I. Однако, отражая перемены в погребальных традициях, она служила исключительно памятником, а не усыпальницей: самого Яхмоса похоронили в другом месте.
Возрождение пирамидостроения в Нубии (VIII век до н. э. — IV век н. э.)
Египтяне были не последним народом, строившим пирамиды. К югу от Египта располагалась Нубия, территория которой примерно соответствует современному северу Судана. Здесь существовало несколько государств, важнейшим из которых, пожалуй, было царство Куш.
Исторически Куш уступал Египту по могуществу, однако его влияние усилилось после падения египетского Нового царства. В VIII веке до н. э. кушиты даже завоевали Египет. Вместо того чтобы править завоеванной страной как чужеземные захватчики, такие кушитские правители, как Пийе, Шабака и Тануатамон, представляли себя законными египетскими фараонами и перенимали многие традиции Древнего Египта. Одной из них было строительство пирамид.
Первые кушитские пирамиды появились в Эль-Курру и Нури на севере современного Судана. Однако важнейшим центром строительства стал Мероэ, превратившийся в VI веке до н. э. в столицу Куша. На протяжении последующих столетий здесь возвели сотни пирамид.
Несмотря на египетское влияние, они заметно отличались от сооружений в Гизе. Пирамиды Мероэ были меньше, уже и круче, но при этом производили не менее сильное впечатление. Даже после того, как египтяне отказались от строительства подобных сооружений, кушитские цари продолжали использовать их, чтобы укреплять легитимность своей власти, подчёркивать отличие собственной культуры от культур соседних народов и сохранять архитектурную традицию, существовавшую на протяжении тысячелетий.
Последнюю кушитскую пирамиду построили предположительно в IV веке н. э. — незадолго до того, как само царство Куш прекратило существование.
Значение и наследие
История египетского пирамидостроения была долгой и сложной. Она началась в XXVII веке до н. э. при фараоне Джосере, а уже в следующем столетии строительство пирамид достигло своего расцвета. Затем оно постепенно пришло в упадок и полностью прекратилось после распада Древнего царства. С возвышением Среднего царства эта традиция возродилась, но вновь угасла в XVI веке до н. э. из-за политической нестабильности и изменения царских погребальных обрядов. Однако наследие египетских строителей сохранилось благодаря кушитам, которые возвели сотни пирамид по образцу египетских. Эта традиция просуществовала вплоть до IV века н. э., когда прекратило существование и само царство Куш.
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