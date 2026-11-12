Радиосигнал от близкой звезды может указывать на взаимодействие ее планеты с вулканически активным спутником

Ученые зафиксировали загадочный радиосигнал на частоте 45 мегагерц от системы красного карлика GJ 725A, расположенной на расстоянии около 11,5 светового года. Это самое низкочастотное подтвержденное обнаружение когерентного радиоизлучения от звездной системы, которое когда-либо удавалось надежно зарегистрировать.

Авторами открытия стал международный коллектив астрономов, в который вошли специалисты из Нидерландского института радиоастрономии и Амстердамского университета. Сигнал обнаружили во время масштабного обзора неба с помощью радиотелескопа LOFAR.

Сами радиоволны оказались сильно закручены по кругу (ученые называют это круговой поляризацией, показатель составил приблизительно 74%), а сам сигнал обнаружили в диапазоне 42-50 мегагерц: он сохранялся на протяжении часового наблюдения, но не регистрировался в другие эпохи. Результаты этой работы исследователи представили в препринте на сайте arXiv.org.

Точный астрономический анализ подтвердил, что источник радиоволн связан именно с самой звездой GJ 725A, а не с ее звездным компаньоном. Поскольку яркость сигнала оказалась невероятно высокой, ученые сразу исключили обычные механизмы излучения и пришли к выводу, что здесь работает особый физический процесс, отвечающий за полярные сияния у планет-гигантов в нашей Солнечной системе.

На сегодня у астрономов есть три главных предположения о том, что именно породило этот загадочный сигнал. Во-первых, источником могут быть полярные сияния на еще не открытой крупной планете, которая обращается по широкой орбите вокруг светила.

В то же время такой гипотетической крупной планете недостаточно просто иметь сильное магнитное поле. Потому что, по расчетам, при значительном удалении от звезды ее звездного ветра не хватит для получения радиоизлучения нужной мощности. Поэтому авторы выдвинули гипотезу о том, что у такой планеты может быть вулканически активный спутник, как Ио у Юпитера в Солнечной системе.

Во-вторых, всплеск мог возникнуть из-за внутренней активности самой звезды, хотя фоновая активность этого объекта считается крайне низкой (ее период вращения составляет около 103 дней, а активность оценивается как крайне слабая). В-третьих, радиоволны могут появляться в результате постоянного магнитного взаимодействия между звездой и уже известной небольшой каменистой планетой GJ 725Ab, делающей полный оборот вокруг светила всего за 11 суток.

Однако этот вариант сложно себе представить, поскольку известная планета GJ 725Ab слишком маломассивна (2,8 ± 0,4 массы Земли), чтобы, исходя из популярных моделей, обладать необходимым для получения столь мощного радиосигнала магнитным полем.

Чтобы проверить эти гипотезы и окончательно выяснить реальную природу обнаруженного излучения, ученые планируют продолжить наблюдения на обновленном телескопе LOFAR 2.0, подключить космические приборы для работы в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах, а также более детально изучить структуру магнитного поля самой звезды.

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