Привычку ложиться спать в разное время связали с депрессией и тревожностью

Даже если вы спите нормальное количество часов, это вовсе не значит, что со сном все в порядке. Данные 23 тысяч человек показали, что достаточно просто периодически менять режим сна, чтобы получить симптомы тревожности, а то и депрессии.

Сон и бодрствование подчиняются внутренним биологическим часам, которые регулируют суточные ритмы организма. Когда человек в будни ложится рано, а в выходные засиживается до глубокой ночи, привычный режим может нарушаться.

В предыдущих исследованиях особое внимание уделяли продолжительности и качеству сна, однако сегодня все больше данных указывают на значение его регулярности. Теперь ученые решили выяснить, насколько режим сна связан с симптомами депрессии, тревоги и чувством одиночества.

Для этого исследователи из Калифорнийского университета (США) проанализировали данные 22 894 взрослых участников международного проекта TemPredict. Наблюдения проводили в 2020 году. Добровольцы носили умное кольцо Oura Ring, которое фиксировало время засыпания и окончательного пробуждения. Данные о сне собирали в среднем 154 дня на человека, а участники время от времени отвечали на вопросы о симптомах депрессии, тревоги и чувстве одиночества.

Чтобы оценить режим, ученые рассчитали индекс регулярности сна SRI. Чем выше был показатель, тем чаще человек находился в одинаковом состоянии в одно и то же время суток — спал или бодрствовал. Для сравнения использовали все доступные записи за несколько месяцев, а также отдельную неделю до введения ограничений из-за пандемии Covid-19.

Различия оказались особенно заметны при депрессивных симптомах. У людей с показателями в пределах нормы средний индекс регулярности сна составлял 83,74 балла, а у участников с тяжелыми симптомами — 74,93. При выраженной тревожности индекс достигал 78,94 балла против 83,67 у людей без заметных симптомов. У тех, кто сильнее чувствовал одиночество, режим сна также был менее устойчивым.

Связь сохранялась даже после учета возраста, пола и средней продолжительности сна. При снижении индекса на пять пунктов риск попасть в категорию тяжелых депрессивных симптомов был выше примерно на 46 процентов, а тяжелых тревожных — на 29 процентов. Кроме того, анализ данных за несколько месяцев показал более выраженные связи, чем за одну неделю.

Авторы научной работы, опубликованной в журнале Scientific Reports, предположили, что сбитый график сна может нарушать работу биологических часов и менять привычное воздействие света, время приема пищи и физической активности на организм.

Но возможна и обратная ситуация: сама по себе тревога или подавленное настроение мешает заснуть вовремя. Точно установить причину и следствие нельзя. К тому же речь идет об оценках симптомов, а не о подтвержденных врачом диагнозах.

Результаты исследования указали на то, что при оценке психического здоровья стоит учитывать как продолжительность сна, так и регулярность его режима. Однако еще предстоит выяснить, поможет ли соблюдение постоянного режима сна ослабить симптомы депрессии и тревоги.

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Любовь Соковикова 523 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.