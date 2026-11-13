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Биологи впервые обнаружили ядовитый галлюциногенный «гриб черной магии»

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До сих пор считалось, что психоделические и токсичные соединения вырабатывают разные, далекие по происхождению группы грибов. Исследователи из Университета Флориды впервые идентифицировали гриб, содержащий оба типа соединений, и назвали его «грибом черной магии».

Биология
# галлюциногены
# горизонтальный перенос генов
# гриб
# психоделик
# токсины
Galerina indica
Galerina indica / © Andrew R. Kunik

Психоделические соединения псилоцибин и псилоцин, объединяемые общим термином «псилоиды», представляют собой алкалоиды, вырабатываемые так называемыми волшебными галлюциногенными грибами. В отличие от них, все ядовитые грибы мира, включая бледную поганку, вырабатывают циклические пептиды аматоксины. До сих пор случаев одновременного присутствия псилоидов и аматоксинов в одном и том же виде зафиксировано не было.

Эндрю Кунику, студенту кафедры фитопатологии Института пищевых и сельскохозяйственных наук Университета Флориды (UF/IFAS), впервые удалось обнаружить гриб, сочетающий психоделические и токсичные свойства. Свое открытие Куник, ведущий автор статьи, опубликованной в журнале Current Biology, сделал во время изучения грибов на биологической станции UF/IFAS Ордуэй-Свишер в центральной части Флориды.

Этот маленький, невзрачный с виду коричневый гриб принадлежал к роду Galerina. Некоторые виды этой группы уже были известны тем, что они содержат смертельно опасные аматоксины. Однако этот гриб, относящийся к виду Galerina indica, при прикосновении окрашивался в синий цвет, что считается характерной чертой «волшебных» грибов.

Изучение тканей уникального гриба с помощью метода масс-спектрометрии показало одновременное присутствие в них и псилоидов, и аматоксинов, а геномный анализ позволил выявить гены, отвечающие за биосинтез обоих веществ. Куник и его коллеги назвали Galerina indica «грибом черной магии» (dark magic mushroom).

Эволюционная история этого гриба может быть столь же необычной, как его химический состав. Как предположили исследователи, изначально у части представителей рода Galerina однократно возникла способность к биосинтезу аматоксинов. А генетический кластер, ответственный за выработку псилоидов, попал в геном Galerina в результате как минимум двух отдельных случаев горизонтального переноса генов.

Речь идет о процессе, при котором генетический материал перемещается между отдаленно родственными организмами, а не передается из поколения в поколение. В одном случае псилоидные гены оказались в линии, не производящей аматоксины, а другой — в линии, способной к их синтезу, что в итоге и привело к появлению «гриба черной магии», заключили исследователи.

В то же время они отметили, что естественную биологическую роль псилоидов и аматоксинов еще предстоит прояснить. Пока не понятно, зачем вообще грибы вырабатывают эти соединения, какую пользу они получают от производства аматоксинов, псилоидов или, как в случае Galerina indica, обоих веществ сразу. Наиболее распространенная гипотеза гласит, что так грибы защищаются от поедания животными, но неизвестно, насколько это соответствует истине.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
198 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Биология
# галлюциногены
# горизонтальный перенос генов
# гриб
# психоделик
# токсины
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