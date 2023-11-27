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Олег Гончар
Олег Гончар
2 минуты назад
Рейтинг: +462
Посты: 1266

NASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатации

Международная космическая станция работает более 23 лет — это довольно солидный возраст для рукотворного объекта на орбите.

Сообщество
# NASA
# космос
# МКС
МКС / © NASA / Alamy Live News
МКС / © NASA / Alamy Live News

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США обдумывает, как лучше всего завершить работу станции в начале 2030-х годов.

Издание Scientific American сообщило, что, по оценкам космического агентства, безопасный вывод МКС из эксплуатации обойдется почти миллиард долларов. Она сгорит в атмосфере Земли, а оставшиеся обломки упадут в Тихий океан. Согласно отчету, цена, вероятно, завышена из-за отказа NASA использовать российские транспортные средства.

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Дмитрий Глебов
34 минуты назад
kpi, проблемка в том, что стандартные формулы разработаны на основе аксиом. И естественно как их ни крути они эти аксиомы подтверждают. Сначала

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Константин Руденский
43 минуты назад
перечитай коммент (если не поможет - перечитывай пока не поймешь)

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Дмитрий Леухин, А Вы пробовали в науке работать? Для вас только мышечная усталость является мерилом работы?

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
, Есть и были философы высказывавшие и такое мнение по поводу "что такое время" . Есть мнение, что ангелы живут вне времени и для них принцип

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Андрей Дибров, Большую часть "молодых физиков" в любой психушке найти можно. И не по одному. Отличительными их чертами являются как раз "... в .опу ..." и

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Рашид Имадиев
2 часа назад
IL IV, Если время на камне замедлилось, то и свет от этого камня должен исходить более замедленно, так что ли? Допустим камень летит не

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Рашид Имадиев
2 часа назад
Andrey Kholin, Давайте в практическую плоскость переведём. Если два камня разлетаются от Земли со скоростью 0,6 скорости света и с одного из камней

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

IL IV
2 часа назад
Рашид Имадиев, в теории относительности много неочевидных вещей. Например, в ней время для движущегося тела течет не так, как для покоящегося. И

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Andrey Kholin
2 часа назад
Andrey Kolkov, Вы настолько гениальны, что дискутировать с Вами невозможно

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Рашид Имадиев
2 часа назад
kpi, Хорошо, допустим камень летит от Земли со скоростью 0,1 скорости света, другой камень летит в другую сторону с такой же скоростью. И если нам

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Anon Vasiluevich
2 часа назад
Они будут двигаться со скоростью света относительно друг друга, т.к. при скоростях света происходит искривление пространства и времени

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Giorgi Shelegia
3 часа назад
Тогда об'ясните почему мы имеем ограничение в дальности наблюдаемой вселенной? Потому то скорость разбегания за границей по отношению к нам выше

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
3 часа назад
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kpi
4 часа назад
Anatolyi Bucharskyi, А вот это Ваше утверждение может быть неверным? Возможно ведь все!

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
4 часа назад
Andrey Kolkov, Ну тогда Вам остается только в YouTubt ролики поинтересней искать, где опровергают всё и вся. Это увлекательно - плоская земля, мошенники в

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
4 часа назад
Marazmen, Да, был в сети такой бездарный и неграмотный блогер, продвигавший это тему. Если скорость света зависит от направления (т.е. мир неизотропен,

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
4 часа назад
Ваня Сергеевич, Да! Именно так "в гармошку". Не бывает без люфтов и деформаций!

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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