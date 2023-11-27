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NASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатации
Международная космическая станция работает более 23 лет — это довольно солидный возраст для рукотворного объекта на орбите.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США обдумывает, как лучше всего завершить работу станции в начале 2030-х годов.
Издание Scientific American сообщило, что, по оценкам космического агентства, безопасный вывод МКС из эксплуатации обойдется почти миллиард долларов. Она сгорит в атмосфере Земли, а оставшиеся обломки упадут в Тихий океан. Согласно отчету, цена, вероятно, завышена из-за отказа NASA использовать российские транспортные средства.
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