Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатации

Международная космическая станция работает более 23 лет — это довольно солидный возраст для рукотворного объекта на орбите.

МКС / © NASA / Alamy Live News

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США обдумывает, как лучше всего завершить работу станции в начале 2030-х годов.

Издание Scientific American сообщило, что, по оценкам космического агентства, безопасный вывод МКС из эксплуатации обойдется почти миллиард долларов. Она сгорит в атмосфере Земли, а оставшиеся обломки упадут в Тихий океан. Согласно отчету, цена, вероятно, завышена из-за отказа NASA использовать российские транспортные средства.